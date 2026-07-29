TRỰC TIẾP Trực tiếp Cerezo Osaka vs Borussia Dortmund: Cerezo Osaka mở tỷ số Cerezo Osaka đối đầu Borussia Dortmund tại KINCHO Stadium trong trận giao hữu CLB, với lợi thế đối đầu gần nhất nghiêng về đại diện Đức

Cerezo Osaka 1 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 1 — phút 16' 16' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cerezo Osaka 1 - 0 Borussia Dortmund.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cerezo Osaka 48 - 52 Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; cứu thua 0 - 2.

8' BÀN THẮNG! Cerezo Osaka (1-0) Phút 8': Solomon Sakuragawa () lập công (kiến tạo: T. Nakamura). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Cerezo Osaka tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 17:22 29/07/2026

Đội hình chính thức Cerezo Osaka Sơ đồ 4-2-3-1 Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 23 Kosuke Nakamura 27 Dion Cools 4 Rikito Inoue 44 S. Hatanaka 2 T. Nakamura 14 Yumeki Yokoyama 10 S. Tanaka 28 Kosei Okazawa 8 S. Kagawa 22 N. Takahashi 9 Solomon Sakuragawa 33 Alexander Meyer 22 Joane Gadou 39 Filippo Mane 49 Luca Reggiani 2 Yan Couto 43 Takato Yamamoto 28 Justin Lerma 42 Almugera Kabar 7 Jobe Bellingham 40 Samuele Inácio 9 Serhou Guirassy Dự bị Cerezo Osaka 5 H. Kida 6 K. Noborizato 7 S. Uejo 16 H. Okuda 26 Eiji Kubo 31 Koto Abe 41 Yota Komi 43 Chimezie Kai Ezemuokwe 45 Koki Nagasoe Borussia Dortmund 21 Fábio Silva 30 Patrick Drewes 41 Mathis Albert 44 Enzo dos Santos 46 Ayman Azhil 51 Arne Wessels 52 Roméo Ritter 53 Jan-Luca Riedl 54 Miguel Adje Cập nhật đội hình lúc 16:30 29/07/2026

Cerezo Osaka Thống kê Borussia Dortmund 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Dứt điểm 0 3 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cerezo Osaka sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại KINCHO Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 29/07/2026, mang đến màn so tài đáng chú ý giữa đại diện Nhật Bản và đội bóng Đức.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Đây là cuộc gặp giữa Cerezo Osaka và Borussia Dortmund trong một trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Với tính chất này, trọng tâm không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách hai đội tổ chức trận đấu, phân bổ thời lượng thi đấu và kiểm chứng phương án vận hành trên sân.

Địa điểm diễn ra trận đấu là KINCHO Stadium. Lợi thế sân nhà có thể giúp Cerezo Osaka nhập cuộc chủ động hơn, trong khi Borussia Dortmund sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc tình trạng lực lượng của hai đội.

Thế đối đầu nghiêng về Borussia Dortmund

Cerezo Osaka và Borussia Dortmund mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Ở lần chạm trán đó, Cerezo Osaka không giành chiến thắng và cũng không có kết quả hòa, trong khi Borussia Dortmund là đội giành phần thắng.

Xu hướng này tạo ra một lợi thế tâm lý nhất định cho Borussia Dortmund trước giờ bóng lăn. Dù vậy, một trận giao hữu vẫn có những đặc điểm khác biệt so với các cuộc tranh tài chính thức. Những thay đổi về nhân sự, cách tiếp cận trận đấu và mục tiêu thử nghiệm có thể khiến diễn biến lần gặp này không hoàn toàn lặp lại cuộc đối đầu trước.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với Cerezo Osaka, khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì sự chắc chắn trong những phút đầu sẽ là yếu tố quan trọng. Đối đầu một đối thủ từng giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất, đội chủ nhà cần hạn chế những khoảng trống khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt lợi thế thi đấu tại KINCHO Stadium.

Trong khi đó, Borussia Dortmund có thể hướng đến việc áp đặt thế trận bằng khả năng luân chuyển bóng và tạo sức ép ở những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, do không có dữ liệu về sơ đồ hoặc đội hình, chưa thể xác định cụ thể cách đội bóng Đức sẽ bố trí nhân sự và triển khai từng phương án trên sân.

Điểm đáng theo dõi sẽ là cách hai đội cân bằng giữa tính cạnh tranh và yêu cầu thử nghiệm. Cerezo Osaka có thể tìm cách biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn Borussia Dortmund cần chứng minh ưu thế đối đầu bằng màn trình diễn ổn định thay vì chỉ dựa vào kết quả trong quá khứ.

Nhận định Cerezo Osaka vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bước vào trận đấu với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, nhưng Cerezo Osaka có điểm tựa KINCHO Stadium. Sự khác biệt về bối cảnh thi đấu khiến kết quả trước đó chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo, không phải cơ sở để khẳng định diễn biến trận đấu sắp tới.

Nhìn chung, cuộc chạm trán này hứa hẹn được quyết định bởi khả năng thích nghi, kiểm soát không gian và duy trì sự tập trung của hai đội. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội hình xuất phát. Vì vậy, tâm điểm hợp lý nhất là cách Cerezo Osaka phản ứng trước đối thủ từng đánh bại mình và cách Borussia Dortmund thể hiện ưu thế trong lần tái ngộ này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cerezo Osaka · 0 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 1 thắng Cerezo Osaka 2 - 3 Borussia Dortmund BD

Cerezo Osaka 5 trận gần nhất T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B T T T B

Tình hình lực lượng Cerezo Osaka ✚ Travis Takahashi (Herniated Disc) ✚ Lucas Fernandes (Cruciate Ligament Injury) ✚ R. Sakata (Hamstring Injury) ✚ H. Okuda (Torn Ankle Ligaments) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)