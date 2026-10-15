Trực tiếp CF Montreal vs Atlanta United FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montreal vs Atlanta United FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 01:44

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. CF Montreal đón Atlanta United FC lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại Saputo Stadium.

CF MontrealvsAtlanta United FCSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của CF Montreal và Atlanta United FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 15/10/2026

Đội hình chính thức
CF Montreal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV G. Martino
1
S. Breza
27
D. Bugaj
2
J. Neal
5
B. Craig
13
L. Petrasso
8
M. Longstaff
7
D. Pereira
16
W. Carmona
10
A. Sánchez
23
N. Streit
14
D. Ríos
1
L. Hoyos
47
Matthew Edwards
27
P. Díaz
6
J. Alonso
3
E. Báez
14
M. Amaro
35
A. Fortune
59
A. Miranchuk
10
M. Almirón
11
G. Galoppo
36
B. Embolo
Dự bị
CF Montreal
22 V. Loturi21 F. Herbers41 S. Keita24 E. Morales6 S. Piette18 H. Synchuk26 I. Losenko29 O. Escobar25 F. Amaya
Atlanta United FC
22 F. Picault48 C. Sanchez19 Sergio Santos4 E. Mihaj42 Jayden Hibbert16 Adrian Gill8 T. Muyumba7 S. Alzate30 C. Togashi
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

CF Montreal và Atlanta United FC gặp nhau khi cả hai cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Mỗi điểm số trong giai đoạn này đều có giá trị lớn với mục tiêu trụ hạng, nên trận đấu tại Saputo Stadium mang sức nặng vượt xa một lượt đấu thông thường.

Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026. Atlanta United FC đang xếp hạng 14 với 27 điểm, còn CF Montreal đứng ngay sau ở hạng 15 với 24 điểm.

Khoảng cách chỉ một trận thắng

Hai đội chỉ cách nhau 3 điểm, tức đúng một trận thắng. Nếu CF Montreal giành trọn ba điểm, họ sẽ san bằng số điểm với Atlanta United FC. Ngược lại, nếu Atlanta United FC thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 6 điểm.

Chính vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai đều khó chấp nhận một kết quả quá thận trọng. Chủ nhà cần bám sát đối thủ, còn đội khách muốn tạo thêm khoảng cách với nhóm phía dưới.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

CF Montreal đang có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận và thua 3 trận, với các kết quả đan xen nhau. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một thất bại, điều khiến họ càng cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Atlanta United FC cũng không có phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ cũng là một trận thua, nên áp lực bước vào cuộc đối đầu này là tương đương ở cả hai phía.

Đáng chú ý, Atlanta United FC có tới hai trận hòa trong chuỗi này, cho thấy họ không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, CF Montreal có nhiều kết quả phân thắng bại hơn, nhưng chưa tạo được chuỗi thắng liên tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CF Montreal thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Atlanta United FC. Xu hướng này cho thấy hai đội rất khó tách biệt, và kết quả hòa từng xuất hiện nhiều hơn một lần.

Dù Atlanta United FC nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, lợi thế đó không quá lớn. Với việc được thi đấu trên sân nhà, CF Montreal có lý do để tin rằng họ có thể làm thay đổi cán cân.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội đang cần điểm số, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn chiến thuật. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế lớn để định hình diễn biến trận đấu.

CF Montreal cần tận dụng yếu tố sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Atlanta United FC lại có thể dựa vào khả năng chống chịu thể hiện qua những trận hòa gần đây, đồng thời không thể chủ quan khi khoảng cách với đối thủ chỉ là 3 điểm.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cặp đấu rất cân bằng giữa hai đội có phong độ chưa ổn định và cùng ở nhóm cuối bảng. Atlanta United FC hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng lợi thế mỏng. CF Montreal có sân nhà và cơ hội san bằng điểm số ngay trong đêm nay.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co, và chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ làm thay đổi cục diện cuộc đua ở nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 1 thắng2 hòaAtlanta United FC · 2 thắng
03/05/2026
Atlanta United FC
3 - 1
CF Montreal
AUF
10/08/2025
CF Montreal
1 - 1
Atlanta United FC
Hòa
23/02/2025
Atlanta United FC
3 - 2
CF Montreal
AUF
23/10/2024
CF Montreal
2 - 2
Atlanta United FC
Hòa
03/10/2024
Atlanta United FC
1 - 2
CF Montreal
CM
CF Montreal
5 trận gần nhất
BTBTB
28
Trận
6-6-16
T-H-B
35
Ghi (TB 1.3)
56
Thủng lưới
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
BHTHB
28
Trận
7-6-15
T-H-B
33
Ghi (TB 1.2)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
13Columbus Crew288515-529BTTBB
14Atlanta United FC287615-1527BHTHB
15CF Montreal286616-2124BTBBB
Tình hình lực lượng
CF Montreal
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
Atlanta United FC
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CF Montreal vs Atlanta United FC: Đội hình xuất phát
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