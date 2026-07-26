Trực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Inter Miami mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Inter Miami mở tỷ số

Văn Thể26/07/2026 01:27

Inter Miami bước vào trận gặp CF Montréal với chuỗi 5 trận thắng, trong khi đối thủ chưa thắng ở 5 trận gần nhất và đứng hạng 13 trên bảng xếp hạng

CF Montréal0 - 1Inter MiamiHiệp 2 — phút 92'
  • 92'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: CF Montréal 0 - 1 Inter Miami.

  • 84'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 40 - 60 Inter Miami, dứt điểm 7 - 19 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Telasco Segovia () nhận thẻ vàng.

  • 81'BÀN THẮNG! Inter Miami (0-1)

    Phút 81': Luis Suárez () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Fabian Herbers vào sân thay Matty Longstaff.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Preston Plambeck vào sân thay Germán Berterame.

  • 72'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 39 - 61 Inter Miami, dứt điểm 7 - 18 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Daniel Pereira vào sân thay Samuel Piette  .

  • 60'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 37 - 63 Inter Miami, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Noah Allen vào sân thay Sergio Reguilón.

  • 48'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 37 - 63 Inter Miami, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 39 - 61 Inter Miami, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: CF Montréal 43 - 57 Inter Miami, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Ian Fray () nhận thẻ vàng.

  • 12'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: CF Montréal 34 - 66 Inter Miami, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CF Montréal tiếp đón Inter Miami.

Cập nhật lúc 08:30 26/07/2026

Đội hình chính thức
CF Montréal
Sơ đồ 4-3-3
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3
1
Sébastian Breza
27
Dawid Bugaj
2
Jalen Neal
4
Brayan Vera
13
Luca Petrasso
21
Fabian Herbers
8
Matty Longstaff
22
Victor Loturi
18
Gennadiy Synchuk
9
Prince Owusu
23
Noah Streit
34
Rocco Ríos Novo
4
Facundo Mura
17
Ian Fray
16
Micael
3
Sergio Reguilón
41
David Ruíz
42
Yannick Bright
8
Telasco Segovia
24
Mateo Silvetti
19
Germán Berterame
9
Luis Suárez
Dự bị
CF Montréal
5 Brandan Craig6 Samuel Piette14 Daniel Ríos17 Dagur Dan Thórhallsson24 Efraín Morales25 Frankie Amaya26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
Inter Miami
32 Noah Allen52 Diego Rey55 Ian Urkidi56 Dániel Pintér59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair
Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026
CF MontréalThống kêInter Miami
40%
Kiểm soát bóng
60%
7
Dứt điểm
19
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
6
6
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ đối đầu Inter Miami tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ MLS Nhà nghề Mỹ. Tương quan hiện tại đang nghiêng về đội khách khi Inter Miami đứng hạng 2 với 34 điểm, còn CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cùng sự khác biệt về phong độ khiến trận đấu này trở thành bài kiểm tra đáng chú ý cho CF Montréal. Đội chủ nhà cần tìm cách ngăn đà tiến của Inter Miami, trong khi đội khách có cơ hội tiếp tục duy trì mạch kết quả tích cực.

Phong độ trái ngược

CF Montréal không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ gồm 3 trận hòa và 2 trận thua, cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng giành điểm nhưng thiếu sự ổn định cần thiết để tạo bước ngoặt.

Ngược lại, Inter Miami đang sở hữu 5 chiến thắng liên tiếp. Đây là nền tảng quan trọng trước chuyến làm khách tại Stade Saputo, đặc biệt khi đội bóng đứng hạng 2 với 34 điểm. Sự tự tin từ chuỗi trận này có thể giúp Inter Miami chủ động hơn trong cách nhập cuộc.

Đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Inter Miami thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Inter Miami đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc đối đầu gần đây, dù trận đấu sắp tới vẫn được quyết định bởi màn trình diễn thực tế của hai đội.

Thế trận được chờ đợi

Với phong độ hiện tại, Inter Miami có cơ sở để hướng tới thế trận chủ động và tìm cách kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Đội khách cần tận dụng sự ổn định trong kết quả gần đây để gây sức ép, đồng thời tránh để đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co.

CF Montréal nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chặt chẽ và kiên nhẫn. Ba trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy họ không hoàn toàn dễ bị đánh bại, nhưng việc chưa thắng trong cùng quãng thời gian đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng chuyển hóa cơ hội và duy trì sức ép.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở cách CF Montréal xử lý những thời điểm Inter Miami tăng tốc. Nếu đội chủ nhà giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống, họ có thể tạo ra một cuộc so tài cân bằng hơn. Ngược lại, nếu để đội khách kiểm soát thế trận quá lâu, áp lực lên hàng phòng ngự sẽ tăng dần.

Nhận định trước trận

Inter Miami được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 với 34 điểm và thành tích đối đầu tích cực trước CF Montréal. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn nếu phát huy khả năng phòng ngự chặt chẽ và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Inter Miami nắm nhiều lợi thế trên giấy tờ, còn CF Montréal cần một màn trình diễn kỷ luật để phá vỡ xu hướng bất lợi. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào việc đội chủ nhà có ngăn được nhịp tấn công của đối thủ hay không.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
CF Montréal · 1 thắng0 hòaInter Miami · 3 thắng
06/07/2025
CF Montréal
1 - 4
Inter Miami
IM
29/05/2025
Inter Miami
4 - 2
CF Montréal
IM
12/05/2024
CF Montréal
2 - 3
Inter Miami
IM
11/03/2024
Inter Miami
2 - 3
CF Montréal
CM
CF Montréal
5 trận gần nhất
BHHBH
16
Trận
4-3-9
T-H-B
22
Ghi (TB 1.4)
32
Thủng lưới
Inter Miami
5 trận gần nhất
TTTTT
16
Trận
10-4-2
T-H-B
42
Ghi (TB 2.6)
30
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC161231+2239TTTTT
2Inter Miami161042+1234TTTTT
3Chicago Fire15825+1026BTTTB
12Toronto16376-716BBBHH
13CF Montréal16439-1015HBHHB
14Atlanta United163310-1012BHBBH
Tình hình lực lượng
CF Montréal
Ivan Losenko (Suspended)
Olger Escobar (Called Up To National Team)
Bode Hidalgo (Groin Injury)
Inter Miami
Rodrigo De Paul (Leg Injury)
Tadeo Allende (Knee Injury)
Telasco Segovia (Called Up To National Team)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Inter Miami mở tỷ số
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