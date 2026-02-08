Trực tiếp CF Montréal vs New England: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montréal vs New England: Đội hình xuất phát

Văn Thể02/08/2026 02:40

New England có lợi thế rõ rệt về vị trí và điểm số, nhưng CF Montréal được chơi tại Stade Saputo trong trận đấu có thể kiểm chứng bản lĩnh của hai đội

CF MontréalvsNew EnglandSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của CF Montréal và New England đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:53 02/08/2026

Đội hình chính thức
CF Montréal
Sơ đồ 4-3-3
New England
Sơ đồ 4-3-3
1
Sébastian Breza
27
Dawid Bugaj
24
Efraín Morales
4
Brayan Vera
13
Luca Petrasso
8
Matty Longstaff
7
Daniel Pereira
22
Victor Loturi
18
Gennadiy Synchuk
9
Prince Owusu
14
Daniel Ríos
30
Matt Turner
8
Matt Polster
22
Ethan Kohler
2
Mamadou Fofana
23
Will Sands
10
Carles Gil
21
Brooklyn Raines
80
Alhassan Yusuf
25
Peyton Miller
11
Dor Turgeman
17
Marcos Zambrano
Dự bị
CF Montréal
2 Jalen Neal5 Brandan Craig6 Samuel Piette21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
New England
4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris38 Eric Klein41 Luca Langoni73 JD Gunn77 Diego Fagúndez
Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ tiếp đón New England tại Stade Saputo vào lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ. Tương quan hiện tại nghiêng về đội khách khi New England đứng hạng 3 với 29 điểm, còn CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo ra bối cảnh đáng chú ý trước giờ bóng lăn. New England bước vào trận đấu với vị thế của đội đang có thành tích tốt hơn, trong khi CF Montréal cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Phong độ đặt hai đội vào những trạng thái khác nhau

CF Montréal chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi hai thất bại xuất hiện trong ba trận gần nhất.

Tuy nhiên, việc CF Montréal có 2 trận hòa trong cùng giai đoạn cũng cho thấy đội bóng này không dễ bị đánh bại trong mọi thời điểm. Trên sân nhà, họ sẽ cần biến khả năng chống chịu đó thành cách nhập cuộc chủ động hơn, thay vì để trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào sức ép từ New England.

New England có phong độ tích cực hơn với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Kết quả này chưa phải một chuỗi hoàn toàn áp đảo, nhưng vẫn cho thấy đội khách đang có nền tảng tốt hơn khi so sánh trực tiếp với đối thủ.

Đáng chú ý, New England giành chiến thắng ở trận gần nhất. Đó là điểm tựa tinh thần quan trọng trước chuyến làm khách, dù đội bóng này vẫn cần kiểm soát tốt những thời điểm mất cân bằng để tránh trao cơ hội cho CF Montréal.

Lịch sử đối đầu nghiêng về New England

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, hai đội hòa 1 trận và New England thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy New England thường có kết quả thuận lợi hơn trong cặp đấu, đồng thời tạo thêm sức nặng cho lợi thế mà đội khách đang có trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, những con số đối đầu không thể thay thế màn trình diễn trong trận đấu sắp tới. CF Montréal vẫn có cơ hội thay đổi thế trận nếu tận dụng tốt sự cổ vũ tại Stade Saputo và hạn chế để New England kiểm soát trận đấu theo cách họ mong muốn.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Với vị trí hạng 3 và 29 điểm, New England nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Đội khách có cơ sở để ưu tiên cách chơi chắc chắn, duy trì cự ly giữa các tuyến và chờ thời điểm khai thác những khoảng trống mà CF Montréal để lộ.

Ngược lại, CF Montréal không thể chỉ tập trung phòng ngự nếu muốn tạo khác biệt. Đội chủ nhà cần giữ được sự chủ động trong các pha triển khai bóng, đồng thời tránh để những sai sót cá nhân khiến khoảng cách về phong độ và thứ hạng trở nên rõ ràng hơn.

Vì dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai bên. Tuy nhiên, tương quan trước trận cho thấy cuộc đấu sẽ xoay quanh hai câu hỏi: CF Montréal có thể biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không, và New England có duy trì được sự ổn định vốn giúp họ đứng trong nhóm đầu bảng hay không.

Nhận định trước trận

New England bước vào trận đấu với nhiều ưu thế hơn: thứ hạng cao hơn, điểm số vượt trội, phong độ gần đây tích cực hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Những yếu tố này giúp đội khách được đánh giá cao về khả năng kiểm soát cục diện.

Ở chiều ngược lại, CF Montréal có lợi thế sân nhà và động lực tạo ra phản ứng sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Nếu chơi chặt chẽ trong giai đoạn đầu, đồng thời tận dụng tốt các thời cơ tấn công, đội chủ nhà có thể khiến New England gặp nhiều khó khăn hơn so với tương quan trên bảng xếp hạng.

Nhìn chung, New England đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn, nhưng trận đấu tại Stade Saputo vẫn là bài kiểm tra về khả năng duy trì phong độ của đội khách. CF Montréal cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để cân bằng cán cân, trong khi New England sẽ hướng tới việc khẳng định vị thế của đội đang đứng hạng 3.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montréal · 1 thắng1 hòaNew England · 3 thắng
05/04/2026
New England
3 - 0
CF Montréal
NE
26/07/2025
New England
1 - 3
CF Montréal
CM
01/06/2025
CF Montréal
0 - 3
New England
NE
19/09/2024
New England
2 - 2
CF Montréal
Hòa
25/08/2024
CF Montréal
0 - 5
New England
NE
CF Montréal
5 trận gần nhất
BBHHB
17
Trận
4-3-10
T-H-B
22
Ghi (TB 1.3)
33
Thủng lưới
New England
5 trận gần nhất
THBTB
16
Trận
9-2-5
T-H-B
26
Ghi (TB 1.6)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC171232+2139TTTTB
2Inter Miami171142+1337TTTTT
3New England16925+729BTBHT
4Chicago Fire16826+826TTTBB
12Toronto18387-817BHHBH
13CF Montréal174310-1115BHHBB
14Philadelphia Union173410-913BHBTT
Tình hình lực lượng
CF Montréal
Ivan Losenko (Suspended)
Olger Escobar (Called Up To National Team)
Bode Hidalgo (Groin Injury)
New England
Ilay Feingold (Leg Injury)
Leonardo Campana (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CF Montréal vs New England: Đội hình xuất phát
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