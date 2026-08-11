TRỰC TIẾP Trực tiếp CF Montreal vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát CF Montreal cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vancouver Whitecaps, đội đứng đầu bảng với 61 điểm, tại Saputo Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

CF Montreal vs Vancouver Whitecaps SẮP BẮT ĐẦU • 04:00 04:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của CF Montreal và Vancouver Whitecaps đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 04:00.

Cập nhật lúc 03:32 08/11/2026

Đội hình chính thức CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 41 S. Keita 27 D. Bugaj 5 B. Craig 4 B. Vera 13 L. Petrasso 8 M. Longstaff 22 V. Loturi 18 H. Synchuk 29 O. Escobar 16 W. Carmona 14 D. Ríos 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 4 Veselinović 6 R. Priso 29 Gherasimencov 8 O. Larraz 23 A. Cvetković 7 C. Sabaly 25 R. Gauld 77 Y. Diaby 19 R. Elloumi Dự bị CF Montreal 3 B. Ceballos 21 F. Herbers 24 E. Morales 36 Josh-Duc Nteziryayo 7 D. Pereira 6 S. Piette 23 N. Streit 1 S. Breza 10 A. Sánchez Vancouver Whitecaps 24 B. White 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 32 I. Boehmer 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 70 Rui Modesto 13 T. Müller 15 S. Ramíirez 63 Johnny Selemani Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

CF Montreal đang cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vancouver Whitecaps tại Saputo Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026. Đối thủ của họ lại đang ở trạng thái đối lập: dẫn đầu bảng xếp hạng với 61 điểm và có phong độ tốt hơn rõ rệt. Vì vậy, trận đấu này là phép thử đáng chú ý với đội chủ nhà.

CF Montreal cần phá vỡ chuỗi trận bế tắc

Trong 5 trận gần nhất, CF Montreal chưa thắng trận nào: hòa 3 trận và thua 2 trận. Hai trận gần đây nhất đều không mang lại niềm vui trọn vẹn, khi đội bóng có một trận hòa rồi một trận thua.

Điểm đáng chú ý là chủ nhà không sa sút hoàn toàn, bởi họ vẫn giành được điểm ở 3 trong 5 lần ra sân. Tuy nhiên, việc không thể chuyển những trận hòa thành chiến thắng khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Được thi đấu trên sân nhà, CF Montreal có lý do để tin đây là cơ hội phù hợp để tìm lại cảm giác thắng.

Vancouver Whitecaps mang theo phong độ ổn định

Vancouver Whitecaps đang đứng hạng 1 với 61 điểm. Phong độ gần đây của đội khách cũng phản ánh vị thế đó: thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội đã thắng 2 trận liên tiếp gần đây trước khi có một trận thua, rồi tiếp tục thắng và hòa ở những trận cũ hơn.

Với đội dẫn đầu bảng, kết quả tích cực như vậy cho thấy sự ổn định cần thiết. Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ bước vào trận với sự tự tin cao hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, CF Montreal thắng 1 trận, hòa 2 trận và Vancouver Whitecaps thắng 2 trận. Lợi thế nghiêng nhẹ về đội khách, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường không dễ ngã ngũ.

Đáng lưu ý, CF Montreal vẫn từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này. Đó là điểm tựa tinh thần để đội chủ nhà tin rằng họ hoàn toàn có thể gây khó cho đội đầu bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với CF Montreal, thách thức lớn nhất là chuyển sự cố gắng thành kết quả. Một đội liên tục có điểm nhưng thiếu chiến thắng thường cần sự dứt khoát hơn ở những thời điểm quyết định, và sân nhà là môi trường thuận lợi để làm điều đó.

Ở chiều ngược lại, Vancouver Whitecaps muốn duy trì phong độ để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Nếu đội khách giữ được sự ổn định như những trận vừa qua, CF Montreal sẽ phải tìm cách khác để tạo khác biệt.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Vancouver Whitecaps đang được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà giúp CF Montreal có cơ sở để kỳ vọng vào một trận đấu giằng co. Nếu chủ nhà thi đấu quyết liệt và tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trước đối thủ mạnh nhất bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 1 thắng 2 hòa Vancouver Whitecaps · 2 thắng CF Montreal 2 - 1 Vancouver Whitecaps CM Vancouver Whitecaps 1 - 1 CF Montreal Hòa Vancouver Whitecaps 2 - 0 CF Montreal VW CF Montreal 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 2 - 1 CF Montreal VW

CF Montreal 5 trận gần nhất H B B H H 33 Trận 6-8-19 T-H-B 37 Ghi (TB 1.1) 67 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T T B T H 33 Trận 18-7-8 T-H-B 72 Ghi (TB 2.2) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H …