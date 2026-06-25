Trực tiếp CH Séc vs Mexico: Mexico nhân đôi cách biệt Mexico đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi trận toàn thắng, trong khi CH Séc đứng trước áp lực buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup.

CH Séc 0 - 2 Mexico ● Hiệp 2 — phút 82' 78' Thay người Phút 78' (Mexico): R. Rangel vào sân thay G. Ochoa.

78' Thay người Phút 78' (Mexico): M. Chavez Garcia vào sân thay J. Gallardo.

72' Thay người Phút 72' (Mexico): G. Mora vào sân thay A. Fidalgo.

64' Thẻ vàng Phút 64': E. Alvarez (Mexico) nhận thẻ vàng (Tripping).

64' Thay người Phút 64' (CH Séc): A. Hlozek vào sân thay P. Schick.

64' Thay người Phút 64' (CH Séc): T. Holes vào sân thay T. Soucek.

63' Thay người Phút 63' (Mexico): G. Martinez vào sân thay S. Gimenez.

63' Thay người Phút 63' (Mexico): L. Romo vào sân thay O. Vargas.

61' BÀN THẮNG! Mexico (0-2) Phút 61': J. Quinones (Mexico) lập công (kiến tạo: J. Sanchez). Tỷ số: 0 - 2.

56' Thay người Phút 56' (CH Séc): D. Visinsky vào sân thay L. Provod.

55' BÀN THẮNG! Mexico (0-1) Phút 55': M. Chavez Garcia (Mexico) lập công (kiến tạo: L. Romo). Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu CH Séc tiếp đón Mexico.

Cập nhật lúc 09:42 25/06/2026

Cuộc chạm trán giữa CH Séc và Mexico tại sân vận động Estadio Azteca không chỉ là một trận cầu kịch tính mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với cục diện bảng đấu. Trong khi đại diện Trung Mỹ đang thăng hoa, CH Séc lại đang rơi vào tình thế vô cùng hiểm nghèo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mexico: Sức mạnh tuyệt đối của ngôi đầu

Đội tuyển Mexico đang có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn tại kỳ World Cup lần này. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, họ đang chễm chệ ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Phong độ của Mexico được duy trì ở mức cao nhất với 2 chiến thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần đây.

Việc được thi đấu tại lòng chảo Estadio Azteca mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho Mexico. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận giúp họ trở thành đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu tính đến thời điểm hiện tại.

CH Séc: Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, CH Séc đang trải qua giai đoạn đầy áp lực. Sau 2 trận đấu, đại diện châu Âu mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm và đang xếp vị trí thứ 3. Phong độ gần đây của họ không thực sự ấn tượng khi phải nhận 1 trận thua và 1 trận hòa.

Khoảng cách 5 điểm so với ngôi đầu phản ánh rõ những khó khăn mà CH Séc đang gặp phải. Để nuôi hy vọng đi tiếp, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dồn toàn lực để tìm kiếm một kết quả có lợi trước đội bóng mạnh nhất bảng. Đây là thử thách cực đại đối với bản lĩnh của các cầu thủ CH Séc.

Nhận định cục diện trận đấu

Dựa trên dữ liệu hiện tại, Mexico đang nắm giữ mọi lợi thế từ phong độ, điểm số cho đến vị trí trên bảng xếp hạng. Lối chơi gắn kết và sự hưng phấn sau chuỗi trận toàn thắng giúp họ có quyền tự tin áp đặt thế trận. Trong khi đó, CH Séc buộc phải chơi với tinh thần không còn gì để mất.

Trận đấu giữa CH Séc và Mexico sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 25/06/2026. Kết quả của cuộc đối đầu này sẽ trực tiếp định đoạt số phận của hai đội tại bảng đấu World Cup năm nay.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

27/03/2020: Mexico - CH Séc

Phong độ gần đây của CH Séc

18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)

12/06/2026: Hàn Quốc 2-1 CH Séc (Thua)

05/06/2026: CH Séc 3-1 Guatemala (Thắng)

31/05/2026: CH Séc 2-1 Kosovo (Thắng)

01/04/2026: CH Séc 1-1 Đan Mạch (Hòa)

Phong độ gần đây của Mexico

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thắng)

23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 6 WW CH Séc 3 1 DL

Phong độ và thống kê đội

CH Séc (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Mexico (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Czechia

D. Jurásek: Thigh problems (Missing Fixture)

Mexico: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : draw or Mexico and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 07:22 25/06/2026

Đội hình chính thức

CH Séc

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Miroslav Koubek

Đội hình xuất phát:

1. Matěj Kovář (G)

3. Tomáš Holeš (D)

4. Robin Hranáč (D)

7. Ladislav Krejčí (D)

5. Vladimír Coufal (M)

18. Michal Sadílek (M)

12. Lukáš Červ (M)

21. David Douděra (M)

15. Pavel Šulc (F)

26. Denis Višinský (F)

9. Adam Hložek (F)

Dự bị:

16. Jindřich Staněk

23. Lukáš Horníček

6. Štěpán Chaloupek

2. David Zima

20. Jaroslav Zelený

24. Alexandr Sojka

25. Hugo Sochurek

22. Tomáš Souček

8. Vladimír Darida

10. Patrik Schick

11. Jan Kuchta

17. Lukáš Provod

19. Tomáš Chorý

13. Mojmír Chytil

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

15. Israel Reyes (D)

3. César Montes (D)

20. Mateo Chávez (D)

19. Gilberto Mora (M)

4. Edson Álvarez (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

22. Guillermo Martínez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị: