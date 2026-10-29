TRỰC TIẾP Trực tiếp Charlotte vs CF Montreal: Charlotte mở tỷ số Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 47 điểm. Họ tiếp CF Montreal lúc 06h30 ngày 29/10/2026 tại Bank of America Stadium.

Charlotte 1 - 0 CF Montreal Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Charlotte 1 - 0 CF Montreal.

37' CF Montreal ép sân Cầm bóng: Charlotte 46% - 54% CF Montreal, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Charlotte 47% - 53% CF Montreal, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Charlotte 47% - 53% CF Montreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Charlotte (1-0) Phút 7': Idan Toklomati Jorno (Charlotte) lập công (kiến tạo: Allan Saint-Maximin). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón CF Montreal.

Cập nhật lúc 07:23 29/10/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith CF Montreal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 28 D. Diani 37 R. Aloko 16 Pep Biel 10 Saint-Maximin 9 Toklomati Giorno 41 S. Keita 27 D. Bugaj 24 E. Morales 4 B. Vera 13 L. Petrasso 8 M. Longstaff 16 W. Carmona 22 V. Loturi 18 H. Synchuk 14 D. Ríos 23 N. Streit Dự bị Charlotte 11 L. Abada 20 B. Coulibaly 17 de la Torre 6 A. Doucouré 21 T. Miller 4 A. Privett 71 N. Richmond 23 D. Schnegg 25 Tyger Smalls CF Montreal 10 A. Sánchez 17 D. Sealy 6 S. Piette 7 D. Pereira 21 F. Herbers 28 V. Radojević 29 O. Escobar 5 B. Craig 1 S. Breza Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026

Charlotte Thống kê CF Montreal 46% Kiểm soát bóng 54% 3 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 1

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 47 điểm. Trận tiếp CF Montreal tại Bank of America Stadium lúc 06h30 ngày 29/10/2026 là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng, trước một đối thủ đang đứng thứ 15.

Charlotte giữ vị thế trong nhóm đầu bảng

Với 47 điểm, Charlotte đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép đội chủ nhà nhìn thẳng vào nhóm dẫn đầu và là lý do trận đấu này được xem là một điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Khoảng cách với CF Montreal cũng rất rõ. Đội khách có 25 điểm và đứng thứ 15, kém Charlotte 22 điểm. Về vị thế trên bảng xếp hạng, hai đội đang ở hai nấc khác hẳn nhau.

Phong độ: cả hai đều đang chững lại

Dù có vị trí cao hơn, Charlotte chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ cũng thua ở trận đấu gần đây nhất, nên cần một kết quả tích cực để giữ nhịp trong nhóm đầu.

Phong độ của CF Montreal còn đáng ngại hơn. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ cũng thua ở trận vừa qua, trong bối cảnh đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Như vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng mang chuỗi kết quả kém. Điểm khác biệt là Charlotte có nền tảng điểm số dày hơn rất nhiều, còn CF Montreal đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte thắng 3 trận, không có trận hòa và CF Montreal thắng 2 trận. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn. Đội khách từng hai lần giành chiến thắng nên không thể xem là đối thủ dễ chơi.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Charlotte, bài toán là chấm dứt chuỗi kết quả thiếu thuyết phục và tận dụng lợi thế sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp họ giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía dưới và duy trì vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, thêm một trận thất bại sẽ làm không khí trở nên nặng nề, nhất là khi phong độ đang đi xuống.

CF Montreal có ít áp lực về thứ hạng hơn, nhưng lại cần điểm số để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Thế trận có thể là Charlotte chủ động kiểm soát, còn đội khách chờ cơ hội để gây bất ngờ như họ từng làm trong các lần đối đầu trước.

Nhận định

Xét tổng thể, Charlotte nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, chuỗi phong độ chưa ổn định khiến họ chưa thể chắc chắn về kết quả. CF Montreal đang ở thế khó, nhưng đã có những lần giành thắng lợi trước chính đối thủ này. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu mà Charlotte được đánh giá cao hơn, song vẫn phải thi đấu tập trung để giữ vững tham vọng ở nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 3 thắng 0 hòa CF Montreal · 2 thắng CF Montreal 1 - 2 Charlotte CHA Charlotte 1 - 4 CF Montreal CM CF Montreal 0 - 1 Charlotte CHA Charlotte 2 - 0 CF Montreal CHA CF Montreal 2 - 1 Charlotte CM

Charlotte 5 trận gần nhất B H B T B 31 Trận 13-8-10 T-H-B 55 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B H H B B 31 Trận 6-7-18 T-H-B 36 Ghi (TB 1.2) 62 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B 4 Chicago Fire 31 15 6 10 +9 51 T B B T T 5 Charlotte 31 13 8 10 +7 47 B H B T B 6 Philadelphia Union 31 13 7 11 +12 46 B H T T T … 14 Atlanta United FC 31 8 6 17 -15 30 B B T B H 15 CF Montreal 31 6 7 18 -26 25 B H B B T

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) ✚ W. Cleary (Illness) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ T. Ream (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ J. Neal (Lower-Body Injury) ✚ P. Owusu (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury)