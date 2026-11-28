TRỰC TIẾP Trực tiếp Charlotte vs Chicago Fire: Hai đội hòa 1-1 Charlotte và Chicago Fire bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận vòng 1/8 diễn ra lúc 00:30 ngày 29/11/2026 tại Bank of America Stadium.

Charlotte 1 - 1 Chicago Fire Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Charlotte 1 - 1 Chicago Fire.

48' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': Andrew Privett (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Charlotte 43% - 57% Chicago Fire, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

34' Thay người Phút 34' (Charlotte): Andrew Privett vào sân thay Henry Kessler.

24' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 35% - 65% Chicago Fire, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Charlotte 45% - 55% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2.

8' BÀN THẮNG! Charlotte (1-0) Phút 8': Allan Saint-Maximin (Charlotte) lập công (kiến tạo: Liel Abada). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón Chicago Fire.

Cập nhật lúc 01:53 29/11/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith Chicago Fire Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. Berhalter 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 28 D. Diani 11 L. Abada 16 Pep Biel 10 Saint-Maximin 9 Toklomati Giorno 1 C. Brady 24 J. Dean 21 Hanche-Olsen 4 M. Mbokazi 15 A. Gutman 42 D'Avilla 6 A. Salétros 11 Zinckernagel 7 Haile-Selassie 19 J. Bamba 9 Lewandowski Dự bị Charlotte 37 R. Aloko 13 B. Bronico 35 Will Cleary 17 de la Torre 6 A. Doucouré 21 T. Miller 4 A. Privett 23 D. Schnegg 25 Tyger Smalls Chicago Fire 5 S. Rogers 22 M. Pineda 23 Mekvabishvili 17 R. Lod 18 J. Gómez 10 André Franco 3 J. Elliott 44 J. Cohen 2 Leonardo Barroso Cập nhật đội hình lúc 00:04 29/11/2026

Charlotte Thống kê Chicago Fire 37% Kiểm soát bóng 63% 6 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 5 2 Thủ môn cứu thua 2

Charlotte và Chicago Fire gặp nhau trong trận loại trực tiếp, nơi người thắng đi tiếp còn người thua phải dừng bước. Ở vòng 1/8, không có cơ hội sửa sai cho đội nào. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 29/11/2026 trên sân Bank of America Stadium.

Một trận đấu, một tấm vé

Khác với những vòng đấu có thể bù đắp ở lượt sau, vòng 1/8 chỉ có hai kết cục. Đội thắng tiếp tục hành trình, đội thua bị loại. Áp lực vì vậy đè lên cả hai phía, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định số phận cả cặp đấu.

Với Charlotte, lợi thế sân nhà là điểm tựa tinh thần khi bước vào cuộc đối đầu này. Chicago Fire lại phải chứng minh bản lĩnh trên sân khách, trong một trận mà sự thận trọng và tính kỷ luật thường có giá trị ngang với chất lượng chuyên môn.

Charlotte: đà đi lên đúng lúc

Charlotte thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội chủ nhà đang vào trận quan trọng với tâm lý tích cực.

Chuỗi kết quả này cho thấy Charlotte có sự ổn định nhất định. Họ chỉ thua một lần trong 5 trận và biết cách giành điểm ngay cả khi trận đấu không thuận lợi. Trong một cuộc đấu loại trực tiếp, đó là phẩm chất đáng giá.

Chicago Fire: đi lên từ chuỗi kết quả thiếu ổn định

Chicago Fire thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điều khiến đội khách lo ngại nằm ở thời điểm: họ thua cả hai trận gần đây nhất, trước đó mới có được một trận hòa và hai chiến thắng.

Như vậy, Chicago Fire đang trượt dốc so với giai đoạn trước. Họ cần sớm tìm lại sự chắc chắn nếu muốn vượt qua vòng 1/8. Tuy nhiên, loại trực tiếp là môi trường mà một trận đấu hay có thể xóa mờ chuỗi kết quả kém.

Thế đối đầu nghiêng về Chicago Fire

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chicago Fire thắng 4 trận, Charlotte thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, bởi họ từng nhiều lần tìm được cách đánh bại đối thủ này.

Dù vậy, lịch sử chỉ là một phần của bức tranh. Phong độ hiện tại đang nghiêng về Charlotte, trong khi thành tích đối đầu lại ủng hộ Chicago Fire. Sự đối lập đó khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Trận đấu có thể xoay quanh cuộc đấu giữa sự tự tin của chủ nhà và kinh nghiệm đối đầu của đội khách. Charlotte sẽ muốn tận dụng khán giả nhà và đà thắng trận gần nhất để chủ động nắm thế trận ngay từ đầu.

Chicago Fire nhiều khả năng sẽ tìm cách làm trận đấu chậm lại, hạn chế sai sót và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái. Đội nào giữ được sự tập trung trong những phút then chốt sẽ có lợi thế lớn.

Nhận định

Charlotte có phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà, còn Chicago Fire sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Hai yếu tố này khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào. Với thể thức thắng đi tiếp, thua dừng bước, đội kiểm soát tốt cảm xúc và hạn chế sai lầm sẽ giành tấm vé vào vòng sau.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 1 thắng 0 hòa Chicago Fire · 4 thắng Chicago Fire 1 - 2 Charlotte CHA Charlotte 0 - 1 Chicago Fire CF Chicago Fire 2 - 1 Charlotte CF Chicago Fire 3 - 2 Charlotte CF Charlotte 1 - 4 Chicago Fire CF

Charlotte 5 trận gần nhất T H T T B 35 Trận 16-9-10 T-H-B 68 Ghi (TB 1.9) 52 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B B T H T 35 Trận 16-7-12 T-H-B 65 Ghi (TB 1.9) 56 Thủng lưới

Vòng bảng — Charlotte # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T 4 Chicago Fire 34 16 7 11 +10 55 B T H T B 5 Charlotte 34 15 9 10 +15 54 H T T B H 6 Philadelphia Union 34 14 8 12 +14 50 T B H B H …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ T. Ream (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Byrne (Injury) Chicago Fire ✚ N. Allen (Muscle Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury)