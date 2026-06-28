Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan: Nhận định, đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại Mercedes-Benz Stadium mang ý nghĩa sống còn. Cả hai đội buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup.

Bối cảnh trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium

Trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại World Cup 2026 không chỉ là một cuộc đối đầu thông thường, mà là trận chiến sinh tồn của hai đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Với việc cả hai đều chưa có được chiến thắng nào sau những lượt trận đầu tiên, 90 phút sắp tới tại Mercedes-Benz Stadium sẽ quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ và vị trí hiện tại của hai đội

Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, CHDC Congo đang có lợi thế nhỏ khi xếp ở vị trí thứ 3 với 1 điểm có được. Phong độ gần đây của đại diện châu Phi ghi nhận một trận hòa và một trận thua. Dù chưa thực sự bùng nổ, nhưng điểm số quý giá từ trận hòa trước đó giúp họ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nếu giành được kết quả thuận lợi trong cuộc chạm trán này.

Ngược lại, Uzbekistan đang rơi vào tình cảnh báo động. Đội bóng đến từ Trung Á hiện đứng cuối bảng (hạng 4) và chưa giành được điểm số nào sau hai trận thua liên tiếp. Áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Uzbekistan là cực lớn, bởi một kết quả không tốt nữa đồng nghĩa với việc họ gần như chắc chắn sẽ phải chia tay giải đấu sớm.

Nhận định về thế trận và mục tiêu

Với tính chất của một trận cầu "được ăn cả, ngã về không", cả CHDC Congo và Uzbekistan nhiều khả năng sẽ từ bỏ lối chơi thận trọng để dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. CHDC Congo với nền tảng thể lực dồi dào thường cố gắng tận dụng các tình huống tranh chấp mạnh mẽ để chiếm ưu thế khu vực trung tuyến. Trong khi đó, Uzbekistan buộc phải tìm lại sự sắc sảo và tính tổ chức trong lối chơi nếu muốn xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Khoảng cách về điểm số và phong độ giữa hai đội là không quá lớn, nhưng tâm lý thi đấu sẽ là yếu tố then chốt định đoạt kết quả. CHDC Congo có phần ổn định hơn về mặt điểm số, nhưng một Uzbekistan ở thế đường cùng luôn là đối thủ tiềm ẩn nhiều sự khó lường. Đây hứa hẹn sẽ là một màn so tài kịch tính, nơi mà sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội nhỏ nhất sẽ quyết định số phận của cả hai đội bóng tại kỳ World Cup năm nay.

Phong độ gần đây của CHDC Congo

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)

04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)

01/04/2026: CHDC Congo 1-0 Jamaica (Thắng)

Phong độ gần đây của Uzbekistan

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thua)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thua)

09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thua)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thua)

30/03/2026: Uzbekistan 0-0 Venezuela (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ CHDC Congo 3 1 LD Uzbekistan 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

CHDC Congo (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Uzbekistan (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 8 bàn (TB: 4.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Congo DR: Không có thông tin chấn thương

Uzbekistan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Congo DR

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Congo DR or draw