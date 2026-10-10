Trực tiếp Chelsea vs Bournemouth: Chelsea nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Chelsea vs Bournemouth: Chelsea nhân đôi cách biệt

Văn Thể10/10/2026 15:56

Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Bournemouth tại Stamford Bridge trong bối cảnh đối thủ xếp hạng 17 và chưa biết mùi chiến thắng gần đây.

Chelsea2 - 0BournemouthHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Chelsea 2 - 0 Bournemouth.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Adrien Truffert (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 54% - 46% Bournemouth, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Chelsea 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 64% - 36% Bournemouth, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Marcus Tavernier (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 3'BÀN THẮNG! Chelsea (2-0)

    Phút 3': Morgan Rogers (Chelsea) lập công (kiến tạo: Jordan Henderson). Tỷ số: 2 - 0.

  • 2'BÀN THẮNG! Chelsea (1-0)

    Phút 2': Jordan Henderson (Chelsea) lập công (kiến tạo: Cole Palmer). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chelsea tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 21:46 10/10/2026

Đội hình chính thức
Chelsea
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Xabi Alonso
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
1
E. Martínez
34
Joshua Kofi Acheampong
5
M. Lacroix
6
L. Colwill
7
Pedro Neto
14
J. Henderson
25
M. Caicedo
29
Pep Chavarría
10
C. Palmer
9
João Pedro
17
M. Rogers
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
12
T. Adams
10
R. Christie
37
Rayan
16
M. Tavernier
7
D. Brooks
9
Evanilson
Dự bị
Chelsea
41 Estêvão3 W. Fofana27 M. Gusto21 J. Hato45 R. Lavia2 M. Palestra39 M. Penders18 D. Welbeck23 Geovany Tcherno Quenda
Bournemouth
24 Juanlu Sánchez6 J. Soler30 Á. Rodríguez29 D. Jebbison11 B. Doak18 B. Diakité20 Di Gregorio4 L. Cook27 A. Tóth
Cập nhật đội hình lúc 20:33 10/10/2026
ChelseaThống kêBournemouth
54%
Kiểm soát bóng
46%
6
Dứt điểm
2
3
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
2
Phạm lỗi
6
2
Thủ môn cứu thua
1

Chelsea đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Bournemouth lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stamford Bridge. Khoảng cách về điểm số cùng sự khác biệt về vị thế bảng xếp hạng tạo nên tính chất quan trọng cho cuộc so tài này, nơi đội chủ nhà cần tối ưu hóa lợi thế sân bãi để tiếp tục duy trì đà bám đuổi nhóm trên.

Phong độ và áp lực tích lũy điểm số của Chelsea

Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Mục tiêu gia nhập nhóm cạnh tranh suất tham dự các giải đấu cúp châu Âu đòi hỏi Chelsea phải có được sự ổn định cần thiết, đặc biệt là trong các trận đấu được chơi trên sân nhà.

Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, Chelsea giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi liên tiếp ở những trận đấu vừa qua cho thấy phong độ của đội bóng thành London đang có tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhịp độ kiểm soát bóng cùng khả năng tận dụng cơ hội ở tuyến trên sẽ là chìa khóa để họ duy trì sự tự tin khi bước vào vòng đấu này.

Bournemouth và bài toán khó khăn ở nhóm dưới

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth bước vào trận đấu với gánh nặng lớn về mặt điểm số. Đội khách hiện xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ tích lũy được 3 điểm, nằm sát khu vực nguy hiểm và rất khát điểm để cải thiện tình hình.

Phong độ gần đây của Bournemouth chưa thực sự mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ trải qua 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại mà chưa có thêm bất kỳ chiến thắng nào. Khả năng chịu đựng áp lực trước các đợt vây hãm liên tục cùng tính hiệu quả trong những pha phản công sẽ là thách thức then chốt đối với Bournemouth trong chuyến làm khách lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây đang hoàn toàn ủng hộ đại diện thành London. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Chelsea duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bournemouth chưa từng vượt qua đối thủ ở những lần đối đầu này.

Với ưu thế sân nhà Stamford Bridge cùng chuỗi kết quả khả quan gần đây, Chelsea nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để áp đặt thế trận. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận một chiều khi đội chủ nhà chủ động dâng cao tấn công, trong khi Bournemouth nhiều khả năng sẽ lùi sâu đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội từ sự sơ hở của đối phương.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chelsea · 2 thắng3 hòaBournemouth · 0 thắng
31/12/2025
Chelsea
2 - 2
Bournemouth
Hòa
06/12/2025
Bournemouth
0 - 0
Chelsea
Hòa
15/01/2025
Chelsea
2 - 2
Bournemouth
Hòa
15/09/2024
Bournemouth
0 - 1
Chelsea
CHE
19/05/2024
Chelsea
2 - 1
Bournemouth
CHE
Chelsea
5 trận gần nhất
BHTBT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
12
Thủng lưới
Bournemouth
5 trận gần nhất
BTHTH
5
Trận
0-3-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City5500+815TTTTT
2Arsenal5401+412BTTTT
3Brighton5311+1110TTHBT
9Newcastle522108TBHTH
10Chelsea5212-27BHBTT
11Ipswich5203-46BTBBT
16Aston Villa5113-54TBHBB
17Bournemouth5032-23BHHHB
18Coventry5104-93TBBBB
Tình hình lực lượng
Chelsea
J. Gittens (Ankle Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)
J. Gittens (Ankle Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)
Bournemouth
A. Adli (Calf Injury)
J. Araujo (Thigh Injury)
J. Kluivert (Muscle Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
D. Brooks (Injury)
A. Adli (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Chelsea vs Bournemouth: Chelsea nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO