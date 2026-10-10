TRỰC TIẾP Trực tiếp Chelsea vs Bournemouth: Đội hình xuất phát Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Bournemouth tại Stamford Bridge trong bối cảnh đối thủ xếp hạng 17 và chưa biết mùi chiến thắng gần đây.

Chelsea vs Bournemouth SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Chelsea và Bournemouth đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:33 10/10/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 3-4-3 · HLV Xabi Alonso Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose 1 E. Martínez 34 Joshua Kofi Acheampong 5 M. Lacroix 6 L. Colwill 7 Pedro Neto 14 J. Henderson 25 M. Caicedo 29 Pep Chavarría 10 C. Palmer 9 João Pedro 17 M. Rogers 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 16 M. Tavernier 7 D. Brooks 9 Evanilson Dự bị Chelsea 41 Estêvão 3 W. Fofana 27 M. Gusto 21 J. Hato 45 R. Lavia 2 M. Palestra 39 M. Penders 18 D. Welbeck 23 Geovany Tcherno Quenda Bournemouth 24 Juanlu Sánchez 6 J. Soler 30 Á. Rodríguez 29 D. Jebbison 11 B. Doak 18 B. Diakité 20 Di Gregorio 4 L. Cook 27 A. Tóth Cập nhật đội hình lúc 20:33 10/10/2026

Chelsea đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Bournemouth lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stamford Bridge. Khoảng cách về điểm số cùng sự khác biệt về vị thế bảng xếp hạng tạo nên tính chất quan trọng cho cuộc so tài này, nơi đội chủ nhà cần tối ưu hóa lợi thế sân bãi để tiếp tục duy trì đà bám đuổi nhóm trên.

Phong độ và áp lực tích lũy điểm số của Chelsea

Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Mục tiêu gia nhập nhóm cạnh tranh suất tham dự các giải đấu cúp châu Âu đòi hỏi Chelsea phải có được sự ổn định cần thiết, đặc biệt là trong các trận đấu được chơi trên sân nhà.

Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, Chelsea giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi liên tiếp ở những trận đấu vừa qua cho thấy phong độ của đội bóng thành London đang có tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhịp độ kiểm soát bóng cùng khả năng tận dụng cơ hội ở tuyến trên sẽ là chìa khóa để họ duy trì sự tự tin khi bước vào vòng đấu này.

Bournemouth và bài toán khó khăn ở nhóm dưới

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth bước vào trận đấu với gánh nặng lớn về mặt điểm số. Đội khách hiện xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ tích lũy được 3 điểm, nằm sát khu vực nguy hiểm và rất khát điểm để cải thiện tình hình.

Phong độ gần đây của Bournemouth chưa thực sự mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ trải qua 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại mà chưa có thêm bất kỳ chiến thắng nào. Khả năng chịu đựng áp lực trước các đợt vây hãm liên tục cùng tính hiệu quả trong những pha phản công sẽ là thách thức then chốt đối với Bournemouth trong chuyến làm khách lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây đang hoàn toàn ủng hộ đại diện thành London. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Chelsea duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bournemouth chưa từng vượt qua đối thủ ở những lần đối đầu này.

Với ưu thế sân nhà Stamford Bridge cùng chuỗi kết quả khả quan gần đây, Chelsea nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để áp đặt thế trận. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận một chiều khi đội chủ nhà chủ động dâng cao tấn công, trong khi Bournemouth nhiều khả năng sẽ lùi sâu đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội từ sự sơ hở của đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 2 thắng 3 hòa Bournemouth · 0 thắng Chelsea 2 - 2 Bournemouth Hòa Bournemouth 0 - 0 Chelsea Hòa Chelsea 2 - 2 Bournemouth Hòa Bournemouth 0 - 1 Chelsea CHE Chelsea 2 - 1 Bournemouth CHE

Chelsea 5 trận gần nhất B H T B T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất B T H T H 5 Trận 0-3-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 9 Newcastle 5 2 2 1 0 8 T B H T H 10 Chelsea 5 2 1 2 -2 7 B H B T T 11 Ipswich 5 2 0 3 -4 6 B T B B T … 16 Aston Villa 5 1 1 3 -5 4 T B H B B 17 Bournemouth 5 0 3 2 -2 3 B H H H B 18 Coventry 5 1 0 4 -9 3 T B B B B …

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury) ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury) Bournemouth ✚ A. Adli (Calf Injury) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ J. Kluivert (Muscle Injury) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ V. Milosavljevic (Injury) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ D. Brooks (Injury) ✚ A. Adli (Calf Injury)