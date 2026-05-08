Trực tiếp Chelsea vs Juventus: Chelsea ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Chelsea vs Juventus: Chelsea ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể05/08/2026 13:39

Chelsea gặp Juventus lúc 18h30 ngày 05/08/2026 tại Kai Tak Sports Park. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Juventus, nhưng hai đội đều có cơ sở để hướng tới một thế trận thận trọng.

Chelsea0 - 0JuventusHiệp 1 — phút 20'
  • 20'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 12'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 71 - 29 Juventus, dứt điểm 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chelsea tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 18:51 05/08/2026

Đội hình chính thức
Chelsea
Sơ đồ 4-4-2
Juventus
Sơ đồ 3-4-2-1
1
Robert Sánchez
2
Marco Palestra
29
Wesley Fofana
4
Tosin Adarabioyo
21
Jorrel Hato
25
Moisés Caicedo
32
Mahdi Nicoll-Jazuli
47
Geovany Quenda
20
João Pedro
11
Jamie Gittens
18
Danny Welbeck
16
Michele Di Gregorio
15
Pierre Kalulu
4
Federico Gatti
6
Lloyd Kelly
2
Zeki Çelik
5
Manuel Locatelli
12
Douglas Luiz
27
Andrea Cambiaso
21
Fabio Miretti
13
Jérémie Boga
14
Arkadiusz Milik
Dự bị
Chelsea
7 Pedro Neto9 Liam Delap14 Dário Essugo15 Nicolas Jackson19 Mamadou Sarr28 Teddy Sharman-Lowe30 Aarón Anselmino31 Reggie Watson33 Omari Kellyman
Juventus
1 Mattia Perin3 Bremer8 Teun Koopmeiners10 Kenan Yıldız11 Edon Zhegrova23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani29 Arthur Melo30 Jonathan David
Cập nhật đội hình lúc 17:54 05/08/2026
ChelseaThống kêJuventus
71%
Kiểm soát bóng
29%
1
Dứt điểm
2
2
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Chelsea vs Juventus

Thời gian: 05/08/2026 18:30

Sân vận động: Kai Tak Sports Park

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Juventus diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Khi không bị chi phối bởi áp lực điểm số, trận đấu có thể trở thành dịp để hai đội kiểm tra cách vận hành, duy trì nhịp thi đấu và đánh giá mức độ hiệu quả của những lựa chọn chiến thuật.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Juventus

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Juventus thắng 2 trận. Chênh lệch không lớn, cho thấy đây là cặp đấu tương đối cân bằng thay vì một cuộc đối đầu có ưu thế tuyệt đối thuộc về một phía.

Điểm đáng chú ý nằm ở số trận hòa. Hai kết quả bất phân thắng bại trong 5 lần đối đầu gần nhất phản ánh khả năng Chelsea và Juventus thường tạo ra thế trận giằng co. Vì vậy, sự khác biệt trong trận đấu tại Kai Tak Sports Park có thể đến từ khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng hơn là ưu thế áp đảo kéo dài.

Trận giao hữu và bài toán kiểm soát nhịp độ

Với tính chất giao hữu, Chelsea nhiều khả năng sẽ chú trọng vào tính liên kết giữa các tuyến và khả năng triển khai bóng. Juventus cũng có thể tiếp cận trận đấu theo hướng thực dụng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và tìm cách tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, đây chỉ là những định hướng có thể xảy ra trong một trận đấu không đặt nặng mục tiêu tích lũy điểm số. Không có thông tin về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách hai huấn luyện viên sẽ bố trí nhân sự. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân và hai hành lang, có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện.

Điểm then chốt ở khả năng tận dụng cơ hội

Thế đối đầu gần đây cho thấy Chelsea và Juventus không tạo ra khoảng cách quá rõ ràng. Trong bối cảnh đó, đội kiểm soát bóng tốt hơn chưa chắc là đội chiếm ưu thế cuối cùng. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể quyết định diễn biến.

Đối với Chelsea, việc phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Juventus đòi hỏi những pha phối hợp đủ nhanh và chính xác. Ngược lại, Juventus cần duy trì sự tập trung khi chống đỡ sức ép, đồng thời chọn thời điểm phù hợp để đưa bóng lên phía trước. Nếu hai đội đều nhập cuộc thận trọng, trận đấu có thể được định hình bởi những tình huống cá nhân hoặc các pha bóng cố định.

Nhận định Chelsea vs Juventus

Juventus nhỉnh hơn Chelsea về kết quả đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất, nhưng lợi thế này không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt rõ ràng trước một trận giao hữu. Chelsea có cơ hội kiểm tra khả năng tổ chức lối chơi, trong khi Juventus hướng tới sự chắc chắn và hiệu quả trong từng thời điểm.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng, nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ được kiểm soát thay vì liên tục bị đẩy lên cao. Kết quả sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc trong cách tiếp cận, chất lượng điều chỉnh chiến thuật và khả năng tận dụng những cơ hội ít ỏi của mỗi đội.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chelsea · 1 thắng2 hòaJuventus · 2 thắng
24/11/2021
Chelsea
4 - 0
Juventus
CHE
30/09/2021
Juventus
1 - 0
Chelsea
JUV
21/11/2012
Juventus
3 - 0
Chelsea
JUV
20/09/2012
Chelsea
2 - 2
Juventus
Hòa
11/03/2009
Juventus
2 - 2
Chelsea
Hòa
Chelsea
5 trận gần nhất
BTHBB
Juventus
5 trận gần nhất
TTHHB
Tình hình lực lượng
Chelsea
Caleb Wiley (Adductor Injury)
Valentín Barco (Unknown Injury)
Dário Essugo (Fitness)
Emmanuel Emegha (Hamstring Injury)
Geovany Quenda (Unknown Injury)
Juventus
Khéphren Thuram (Knee Problems)
Jeff Ekhator (Muscular problems)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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