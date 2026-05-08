TRỰC TIẾP Trực tiếp Chelsea vs Juventus: Chelsea ép sân, chưa có bàn thắng Chelsea gặp Juventus lúc 18h30 ngày 05/08/2026 tại Kai Tak Sports Park. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Juventus, nhưng hai đội đều có cơ sở để hướng tới một thế trận thận trọng.

Chelsea 0 - 0 Juventus Hiệp 1 — phút 20' 20' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 71 - 29 Juventus, dứt điểm 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 18:51 05/08/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 4-4-2 Juventus Sơ đồ 3-4-2-1 1 Robert Sánchez 2 Marco Palestra 29 Wesley Fofana 4 Tosin Adarabioyo 21 Jorrel Hato 25 Moisés Caicedo 32 Mahdi Nicoll-Jazuli 47 Geovany Quenda 20 João Pedro 11 Jamie Gittens 18 Danny Welbeck 16 Michele Di Gregorio 15 Pierre Kalulu 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 2 Zeki Çelik 5 Manuel Locatelli 12 Douglas Luiz 27 Andrea Cambiaso 21 Fabio Miretti 13 Jérémie Boga 14 Arkadiusz Milik Dự bị Chelsea 7 Pedro Neto 9 Liam Delap 14 Dário Essugo 15 Nicolas Jackson 19 Mamadou Sarr 28 Teddy Sharman-Lowe 30 Aarón Anselmino 31 Reggie Watson 33 Omari Kellyman Juventus 1 Mattia Perin 3 Bremer 8 Teun Koopmeiners 10 Kenan Yıldız 11 Edon Zhegrova 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 29 Arthur Melo 30 Jonathan David Cập nhật đội hình lúc 17:54 05/08/2026

Chelsea Thống kê Juventus 71% Kiểm soát bóng 29% 1 Dứt điểm 2 2 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Chelsea vs Juventus

Thời gian: 05/08/2026 18:30

Sân vận động: Kai Tak Sports Park

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Juventus diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Khi không bị chi phối bởi áp lực điểm số, trận đấu có thể trở thành dịp để hai đội kiểm tra cách vận hành, duy trì nhịp thi đấu và đánh giá mức độ hiệu quả của những lựa chọn chiến thuật.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Juventus

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Juventus thắng 2 trận. Chênh lệch không lớn, cho thấy đây là cặp đấu tương đối cân bằng thay vì một cuộc đối đầu có ưu thế tuyệt đối thuộc về một phía.

Điểm đáng chú ý nằm ở số trận hòa. Hai kết quả bất phân thắng bại trong 5 lần đối đầu gần nhất phản ánh khả năng Chelsea và Juventus thường tạo ra thế trận giằng co. Vì vậy, sự khác biệt trong trận đấu tại Kai Tak Sports Park có thể đến từ khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng hơn là ưu thế áp đảo kéo dài.

Trận giao hữu và bài toán kiểm soát nhịp độ

Với tính chất giao hữu, Chelsea nhiều khả năng sẽ chú trọng vào tính liên kết giữa các tuyến và khả năng triển khai bóng. Juventus cũng có thể tiếp cận trận đấu theo hướng thực dụng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và tìm cách tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, đây chỉ là những định hướng có thể xảy ra trong một trận đấu không đặt nặng mục tiêu tích lũy điểm số. Không có thông tin về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách hai huấn luyện viên sẽ bố trí nhân sự. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân và hai hành lang, có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện.

Điểm then chốt ở khả năng tận dụng cơ hội

Thế đối đầu gần đây cho thấy Chelsea và Juventus không tạo ra khoảng cách quá rõ ràng. Trong bối cảnh đó, đội kiểm soát bóng tốt hơn chưa chắc là đội chiếm ưu thế cuối cùng. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể quyết định diễn biến.

Đối với Chelsea, việc phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Juventus đòi hỏi những pha phối hợp đủ nhanh và chính xác. Ngược lại, Juventus cần duy trì sự tập trung khi chống đỡ sức ép, đồng thời chọn thời điểm phù hợp để đưa bóng lên phía trước. Nếu hai đội đều nhập cuộc thận trọng, trận đấu có thể được định hình bởi những tình huống cá nhân hoặc các pha bóng cố định.

Nhận định Chelsea vs Juventus

Juventus nhỉnh hơn Chelsea về kết quả đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất, nhưng lợi thế này không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt rõ ràng trước một trận giao hữu. Chelsea có cơ hội kiểm tra khả năng tổ chức lối chơi, trong khi Juventus hướng tới sự chắc chắn và hiệu quả trong từng thời điểm.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng, nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ được kiểm soát thay vì liên tục bị đẩy lên cao. Kết quả sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc trong cách tiếp cận, chất lượng điều chỉnh chiến thuật và khả năng tận dụng những cơ hội ít ỏi của mỗi đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 1 thắng 2 hòa Juventus · 2 thắng Chelsea 4 - 0 Juventus CHE Juventus 1 - 0 Chelsea JUV Juventus 3 - 0 Chelsea JUV Chelsea 2 - 2 Juventus Hòa Juventus 2 - 2 Chelsea Hòa

Chelsea 5 trận gần nhất B T H B B Juventus 5 trận gần nhất T T H H B

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ Caleb Wiley (Adductor Injury) ✚ Valentín Barco (Unknown Injury) ✚ Dário Essugo (Fitness) ✚ Emmanuel Emegha (Hamstring Injury) ✚ Geovany Quenda (Unknown Injury) Juventus ✚ Khéphren Thuram (Knee Problems) ✚ Jeff Ekhator (Muscular problems)