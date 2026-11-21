TRỰC TIẾP Trực tiếp Chelsea vs Leeds: Leeds vượt lên dẫn trước Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, tiếp Leeds trên sân Stamford Bridge lúc 22:00 ngày 21/11/2026 với lợi thế hơn đối thủ 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Chelsea 1 - 2 Leeds Hiệp 2 — phút 58' 58' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Chelsea 1 - 2 Leeds.

53' BÀN THẮNG! Leeds (1-2) Phút 53': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chelsea 44% - 56% Leeds, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 4 - 1.

47' Thẻ vàng Phút 47': Romeo Lavia (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Gabriel Gudmundsson (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 59% - 41% Leeds, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 3); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 1.

28' BÀN THẮNG! Leeds (1-1) Phút 28': Noah Okafor (Leeds) lập công (kiến tạo: Dominic Calvert-Lewin). Tỷ số: 1 - 1.

25' BÀN THẮNG! Chelsea (1-0) Phút 25': Emanuel Emegha (Chelsea) lập công (kiến tạo: Morgan Rogers). Tỷ số: 1 - 0.

24' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 60% - 40% Leeds, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 0 - 1.

22' Thay người Phút 22' (Chelsea): Jordan Henderson vào sân thay Moises Caicedo.

12' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 76% - 24% Leeds, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Leeds.

Cập nhật lúc 23:19 21/11/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xabi Alonso Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke 1 E. Martínez 34 Joshua Kofi Acheampong 3 W. Fofana 6 L. Colwill 29 Pep Chavarría 45 R. Lavia 25 M. Caicedo 41 Estêvão 10 C. Palmer 17 M. Rogers 22 E. Emegha 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 8 S. Longstaff 19 N. Okafor 9 Calvert-Lewin Dự bị Chelsea 18 D. Welbeck 23 Geovany Tcherno Quenda 7 Pedro Neto 14 J. Henderson 4 V. Barco 2 M. Palestra 27 M. Gusto 39 M. Penders 37 O. Subuloye Leeds 14 L. Nmecha 11 B. Aaronson 10 H. Wilson 7 D. James 18 A. Stach 15 J. Bijol 6 J. Rodon 26 M. Bard 16 M. Zetterer Cập nhật đội hình lúc 21:35 21/11/2026

Chelsea Thống kê Leeds 44% Kiểm soát bóng 56% 7 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 5 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 4 4 Thủ môn cứu thua 1

Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào trận tiếp Leeds trên sân Stamford Bridge lúc 22:00 ngày 21/11/2026. Đội chủ nhà đứng thứ 5 với 16 điểm, còn Leeds xếp thứ 9 với 14 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm và 4 bậc, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Chelsea giữ vị trí cao nhưng phong độ chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội bóng thành London thua ở trận mới nhất, sau khi thắng ở trận liền trước đó. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy thầy trò chưa tìm được sự đều đặn.

Dù vậy, vị trí thứ 5 với 16 điểm vẫn là nền tảng đáng kể. Chelsea có lợi thế sân nhà và cần một kết quả tích cực để giữ nhịp trong cuộc đua với nhóm dự cúp châu lục.

Leeds mang theo tinh thần từ trận thắng gần nhất

Về phía Leeds, 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên, đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận hòa liên tiếp trước đó. Đây là yếu tố giúp họ có thêm sự tự tin khi đến Stamford Bridge.

Với 14 điểm và đứng thứ 9, Leeds chỉ kém Chelsea 2 điểm. Một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp họ thu hẹp hoặc xóa khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Chelsea

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Leeds thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây. Tuy vậy, một lần thất bại và một lần chia điểm cũng là lời nhắc rằng Leeds hoàn toàn có khả năng gây khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi yếu tố tâm lý. Chelsea vừa thua ở lượt gần nhất nên cần phản ứng nhanh để không đánh mất vị trí thứ 5. Ngược lại, Leeds có thể chơi thoải mái hơn nhờ chiến thắng vừa qua và áp lực thấp hơn khi là đội đứng dưới.

Bên cạnh đó, khoảng cách điểm số sít sao khiến mỗi bên đều có động lực lớn. Chelsea muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu, trong khi Leeds muốn tận dụng cơ hội để vươn lên. Nhìn chung, nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng, dù lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 3 thắng 1 hòa Leeds · 1 thắng Chelsea 6 - 3 Leeds CHE Chelsea 1 - 0 Leeds CHE Chelsea 2 - 2 Leeds Hòa Leeds 3 - 1 Chelsea LEE Chelsea 3 - 2 Leeds CHE

Chelsea 5 trận gần nhất B T H B T 10 Trận 5-1-4 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 16 Thủng lưới Leeds 5 trận gần nhất T B H H B 10 Trận 3-5-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 4 Liverpool 10 5 3 2 +4 18 T B T T B 5 Chelsea 10 5 1 4 +3 16 B T B T T 6 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H … 8 Brentford 10 3 5 2 +5 14 B T H B H 9 Leeds 10 3 5 2 +2 14 T B H H B 10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13 H H T T H …

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ J. Hato (Back Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ Joao Pedro (Thigh Injury) ✚ M. Lacroix (Muscle Injury) Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury)