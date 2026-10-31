TRỰC TIẾP Trực tiếp Chelsea vs Manchester United: Manchester United bị VAR từ chối bàn thắng Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 13 điểm, trước cuộc tiếp đón Manchester United tại Stamford Bridge lúc 19h30 ngày 31/10/2026.

Chelsea 0 - 0 Manchester United Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Manchester United ép sân Cầm bóng: Chelsea 52% - 48% Manchester United, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 2 - 2.

34' VAR Phút 34': Bàn thắng không được công nhận — Matheus Cunha (Manchester United).

24' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 58% - 42% Manchester United, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chelsea 57% - 43% Manchester United, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 20:17 31/10/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 39 M. Penders 34 Joshua Kofi Acheampong 3 W. Fofana 6 L. Colwill 7 Pedro Neto 25 M. Caicedo 45 R. Lavia 2 M. Palestra 41 Estêvão 10 C. Palmer 17 M. Rogers 1 S. Lammens 15 L. Yoro 5 H. Maguire 6 Lisandro Martínez 2 Diogo Dalot 17 Andrey Santos 20 C. Baleba 16 A. Diallo 8 Bruno Fernandes 10 Matheus Cunha 19 B. Mbeumo Dự bị Chelsea 18 D. Welbeck 22 E. Emegha 23 Geovany Tcherno Quenda 32 Nicoll-Jazuli 4 V. Barco 29 Pep Chavarría 27 M. Gusto 28 Sharman-Lowe 37 O. Subuloye Manchester United 12 K. Darlow 4 M. de Ligt 26 A. Heaven 3 N. Mazraoui 37 K. Mainoo 7 M. Mount 18 Y. Tielemans 31 S. Lacey 11 J. Zirkzee Cập nhật đội hình lúc 19:02 31/10/2026

Chelsea Thống kê Manchester United 52% Kiểm soát bóng 48% 4 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 13 điểm. Trong khi đó, Manchester United đứng thứ 16 với 7 điểm. Hai đội gặp nhau tại Stamford Bridge lúc 19h30 ngày 31/10/2026, khi khoảng cách giữa họ trên bảng xếp hạng là 6 điểm.

Chelsea giữ vị trí cao, nhưng phong độ chưa thật ổn định

Chelsea đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng với hạng 5 và 13 điểm. Đây là nền tảng giúp đội chủ nhà tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của Chelsea khá thất thường: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thua một trận rồi có hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy Chelsea vẫn cần thêm sự ổn định nếu muốn giữ vững vị trí hiện tại.

Manchester United gặp khó khăn ở nửa dưới bảng xếp hạng

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang trải qua giai đoạn nhiều thử thách. Đội khách xếp hạng 16 với 7 điểm, kém Chelsea 6 điểm.

Phong độ 5 trận gần nhất của Manchester United chưa có trận thắng nào: thua 3 trận và hòa 2 trận. Đáng chú ý, đội khách thua cả hai trận gần nhất, sau đó mới có một trận hòa xen giữa chuỗi kết quả kém tích cực. Bài toán lớn nhất của Manchester United là tìm lại chiến thắng để thoát khỏi chuỗi trận không thuận lợi.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về vị trí và phong độ khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại rất cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 2 trận, Manchester United thắng 2 trận và có 1 trận hòa.

Con số này cho thấy Manchester United hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Chelsea dù đang ở vị trí thấp hơn. Mỗi cuộc gặp giữa hai đội trong thời gian gần đây đều không có bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Góc nhìn chiến thuật

Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng giúp Chelsea có cơ sở để chủ động. Để tận dụng điều này, đội chủ nhà cần duy trì sự ổn định, tránh những sai sót khiến họ đánh mất điểm số trước đối thủ đang cần kết quả.

Manchester United nhiều khả năng sẽ tìm cách giữ vững cấu trúc, hạn chế rủi ro và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển đổi. Với chuỗi trận chưa thắng, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật sẽ là yếu tố quyết định để đội khách có thể rời Stamford Bridge với điểm số.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, Chelsea nhỉnh hơn rõ rệt với hạng 5 và 13 điểm so với hạng 16 và 7 điểm của Manchester United. Thế đối đầu gần đây cân bằng cùng phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà khiến trận đấu vẫn khó đoán.

Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thứ hạng cao, nhưng Manchester United có thể tạo bất ngờ nếu chơi kỷ luật và tận dụng tốt các khoảnh khắc then chốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 2 thắng 1 hòa Manchester United · 2 thắng Chelsea 0 - 1 Manchester United MU Manchester United 2 - 1 Chelsea MU Chelsea 1 - 0 Manchester United CHE Manchester United 1 - 1 Chelsea Hòa Chelsea 4 - 3 Manchester United CHE

Chelsea 5 trận gần nhất H B T T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 15 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất B B H B H 8 Trận 1-4-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.3) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T 4 Liverpool 8 4 3 1 +3 15 T T B T H 5 Chelsea 8 4 1 3 +2 13 B T T B H 6 Brentford 8 2 5 1 +5 11 H B H T H … 15 Fulham 8 2 2 4 -2 8 T T B H H 16 Manchester United 8 1 4 3 -3 7 B H H H B 17 Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7 B B T H B …

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ A. Anselmino (Injury) ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ J. Hato (Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ Joao Pedro (Thigh Injury) ✚ M. Lacroix (Muscle Injury) ✚ E. Martinez (Broken jawbone) ✚ A. Anselmino (Injury) Manchester United ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ L. Shaw (Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ K. Mainoo (Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury)