TRỰC TIẾP Trực tiếp Chesterfield vs Yeovil Town: Trận đấu đang diễn ra Chesterfield và Yeovil Town bước vào trận chung kết mà người thắng sẽ lên ngôi vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Proact Stadium.

Chesterfield 0 - 0 Yeovil Town Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Chesterfield tiếp đón Yeovil Town.

Cập nhật lúc 22:11 07/11/2026

Đội hình chính thức Chesterfield Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Cook Yeovil Town Sơ đồ 3-4-3 · HLV Billy Rowley 1 Z. Hemming 33 R. Hutton 15 A. Pond 6 J. Simpson 19 L. Gordon 27 K. Dyer 8 R. Stirk 7 L. Mandeville 18 L. Marsh 37 J. Koroma 10 L. Bonis 1 Josiah Alexander Barker 5 Jack Kingdon 15 J. Gubbins 6 L. Ayina 4 H. Muller 25 Z. Westbrooke 10 R. Jones 20 J. Powell 7 Mason Obeng 19 S. Spasov 11 J. Daly Dự bị Chesterfield 11 D. Duffy 9 F. Bryden 23 R. Boot 26 J. Eccleston 24 D. Markanday 20 G. McEachran 4 T. Naylor 46 T. Pearce 31 J. Randall Yeovil Town 9 S. Walker 24 Sebastian Naylor 37 Liam Nardiello 27 C. Lennon 22 M. Gould 18 Owen Dean Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Chỉ còn một trận đấu để phân định. Chesterfield và Yeovil Town gặp nhau ở trận chung kết, nơi đội thắng đăng quang và đội thua trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Proact Stadium.

Một trận đấu, không có đường lui

Đây là loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua bị loại. Không còn bảng điểm để tính toán hay cơ hội gỡ gạc ở lượt sau. Với cả hai đội, mọi quyết định chiến thuật đều xoay quanh việc không được phép sai lầm trong một đêm duy nhất.

Áp lực của một trận chung kết thường khiến các đội thận trọng hơn ở những phút đầu. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và giữ được sự tập trung sẽ có lợi thế lớn khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Phong độ: cả hai cùng chững lại trước giờ G

Chesterfield thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ở trận mới nhất, dù trước đó từng có một chiến thắng xen giữa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa thật sự ổn định.

Yeovil Town có thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Tương tự đối thủ, họ cũng thua trận gần đây nhất. Tuy vậy, đội khách có số trận thắng nhiều hơn Chesterfield, nên không thể xem là lót đường cho chủ nhà.

Nhìn chung, phong độ của hai đội khá cân bằng. Cả hai đều mang theo một thất bại ở trận vừa qua vào trận chung kết, và cần một phản ứng đúng lúc.

Thế đối đầu nghiêng về Chesterfield

Lịch sử gặp nhau là điểm tựa tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chesterfield thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để Yeovil Town thắng trận nào.

Điều đó có nghĩa Yeovil Town chưa tìm ra cách vượt qua Chesterfield trong các lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, một trận chung kết luôn có sắc thái riêng. Thành tích cũ không đảm bảo điều gì khi hai đội cùng khao khát chiếc cúp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi, Chesterfield nhiều khả năng sẽ chủ động hơn, tìm cách giành thế trận và tận dụng sự cổ vũ của khán giả. Việc giữ được sự chắc chắn ở phần phòng ngự sau thất bại gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng với họ.

Ngược lại, Yeovil Town có lý do để chơi kỷ luật, kiên nhẫn chờ cơ hội. Một đội chưa thắng trong 5 lần gặp đối thủ gần nhất thường cần sự tập trung cao độ và khả năng tận dụng triệt để từng tình huống hiếm hoi.

Nhận định

Chesterfield được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, phong độ của hai đội khá tương đồng và cả hai cùng đang cần lấy lại mạch thắng. Trận chung kết nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi chi tiết nhỏ và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt sẽ quyết định ai là người nâng cúp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chesterfield · 3 thắng 2 hòa Yeovil Town · 0 thắng Chesterfield 1 - 1 Yeovil Town Hòa Yeovil Town 2 - 2 Chesterfield Hòa Chesterfield 1 - 0 Yeovil Town CHE Yeovil Town 0 - 2 Chesterfield CHE Chesterfield 3 - 0 Yeovil Town CHE

Chesterfield 5 trận gần nhất B T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Yeovil Town 5 trận gần nhất B T B T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 5 Thủng lưới