Trực tiếp Chesterfield vs Yeovil Town: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Chesterfield vs Yeovil Town: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể07/11/2026 18:14

Chesterfield và Yeovil Town bước vào trận chung kết mà người thắng sẽ lên ngôi vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Proact Stadium.

Chesterfield0 - 0Yeovil TownHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chesterfield tiếp đón Yeovil Town.

Cập nhật lúc 22:11 07/11/2026

Đội hình chính thức
Chesterfield
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Cook
Yeovil Town
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Billy Rowley
1
Z. Hemming
33
R. Hutton
15
A. Pond
6
J. Simpson
19
L. Gordon
27
K. Dyer
8
R. Stirk
7
L. Mandeville
18
L. Marsh
37
J. Koroma
10
L. Bonis
1
Josiah Alexander Barker
5
Jack Kingdon
15
J. Gubbins
6
L. Ayina
4
H. Muller
25
Z. Westbrooke
10
R. Jones
20
J. Powell
7
Mason Obeng
19
S. Spasov
11
J. Daly
Dự bị
Chesterfield
11 D. Duffy9 F. Bryden23 R. Boot26 J. Eccleston24 D. Markanday20 G. McEachran4 T. Naylor46 T. Pearce31 J. Randall
Yeovil Town
9 S. Walker24 Sebastian Naylor37 Liam Nardiello27 C. Lennon22 M. Gould18 Owen Dean
Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Chỉ còn một trận đấu để phân định. Chesterfield và Yeovil Town gặp nhau ở trận chung kết, nơi đội thắng đăng quang và đội thua trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Proact Stadium.

Một trận đấu, không có đường lui

Đây là loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua bị loại. Không còn bảng điểm để tính toán hay cơ hội gỡ gạc ở lượt sau. Với cả hai đội, mọi quyết định chiến thuật đều xoay quanh việc không được phép sai lầm trong một đêm duy nhất.

Áp lực của một trận chung kết thường khiến các đội thận trọng hơn ở những phút đầu. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và giữ được sự tập trung sẽ có lợi thế lớn khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Phong độ: cả hai cùng chững lại trước giờ G

Chesterfield thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ở trận mới nhất, dù trước đó từng có một chiến thắng xen giữa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa thật sự ổn định.

Yeovil Town có thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Tương tự đối thủ, họ cũng thua trận gần đây nhất. Tuy vậy, đội khách có số trận thắng nhiều hơn Chesterfield, nên không thể xem là lót đường cho chủ nhà.

Nhìn chung, phong độ của hai đội khá cân bằng. Cả hai đều mang theo một thất bại ở trận vừa qua vào trận chung kết, và cần một phản ứng đúng lúc.

Thế đối đầu nghiêng về Chesterfield

Lịch sử gặp nhau là điểm tựa tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chesterfield thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để Yeovil Town thắng trận nào.

Điều đó có nghĩa Yeovil Town chưa tìm ra cách vượt qua Chesterfield trong các lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, một trận chung kết luôn có sắc thái riêng. Thành tích cũ không đảm bảo điều gì khi hai đội cùng khao khát chiếc cúp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi, Chesterfield nhiều khả năng sẽ chủ động hơn, tìm cách giành thế trận và tận dụng sự cổ vũ của khán giả. Việc giữ được sự chắc chắn ở phần phòng ngự sau thất bại gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng với họ.

Ngược lại, Yeovil Town có lý do để chơi kỷ luật, kiên nhẫn chờ cơ hội. Một đội chưa thắng trong 5 lần gặp đối thủ gần nhất thường cần sự tập trung cao độ và khả năng tận dụng triệt để từng tình huống hiếm hoi.

Nhận định

Chesterfield được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, phong độ của hai đội khá tương đồng và cả hai cùng đang cần lấy lại mạch thắng. Trận chung kết nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi chi tiết nhỏ và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt sẽ quyết định ai là người nâng cúp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chesterfield · 3 thắng2 hòaYeovil Town · 0 thắng
11/03/2023
Chesterfield
1 - 1
Yeovil Town
Hòa
17/09/2022
Yeovil Town
2 - 2
Chesterfield
Hòa
27/02/2022
Chesterfield
1 - 0
Yeovil Town
CHE
18/09/2021
Yeovil Town
0 - 2
Chesterfield
CHE
06/03/2021
Chesterfield
3 - 0
Yeovil Town
CHE
Chesterfield
5 trận gần nhất
BTHBH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Yeovil Town
5 trận gần nhất
BTBTH
2
Trận
1-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
5
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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