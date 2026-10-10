TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs New York City FC: Hiệp 2 bắt đầu, New York City FC dẫn 1-0 Chicago Fire tiếp đón New York City FC tại Soldier Field với kỳ vọng tạo nên thế trận đôi công sôi nổi, dù đội khách đang áp đảo thành tích đối đầu gần đây.

Chicago Fire 0 - 1 New York City FC Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Chicago Fire 0 - 1 New York City FC.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chicago Fire 57% - 43% New York City FC, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Chicago Fire): Mauricio Pineda vào sân thay Jonathan Bamba.

45' Thay người Phút 45' (New York City FC): Kevin O'Toole vào sân thay Nico Cavallo.

43' Thẻ đỏ Phút 43': Djé D'Avilla (Chicago Fire) nhận thẻ đỏ.

36' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 60% - 40% New York City FC, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 0.

24' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 58% - 42% New York City FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 2 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': Djé D'Avilla (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

19' BÀN THẮNG! New York City FC (0-1) Phút 19': Hannes Wolf (New York City FC) lập công (kiến tạo: Agustin Ojeda). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% New York City FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón New York City FC.

Cập nhật lúc 02:54 11/10/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-4-2 · HLV G. Berhalter New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen 1 C. Brady 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 2 Leonardo Barroso 11 Zinckernagel 6 A. Salétros 42 D'Avilla 19 J. Bamba 9 Lewandowski 7 Haile-Selassie 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 2 Nico Cavallo 21 O'Neill 8 A. Perea 26 A. Ojeda 7 Fernández Mercau 17 H. Wolf 16 A. Martínez Dự bị Chicago Fire 32 N. Allen 44 J. Cohen 12 P. Dithejane 18 J. Gómez 21 Hanche-Olsen 35 S. Oregel 22 M. Pineda 29 D. Poręba 15 A. Gutman New York City FC 3 M. Miazga 23 Maxwell Murray 22 O'Toole 34 Raul Gustavo 30 T. Romero 32 J. Shore 9 B. Traoré 20 Luighi Hanri 88 M. Jones Cập nhật đội hình lúc 01:03 11/10/2026

Chicago Fire Thống kê New York City FC 57% Kiểm soát bóng 43% 7 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 4 2 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Chicago Fire và New York City FC luôn mang đến kịch bản cởi mở với xu hướng chơi tấn công chủ động từ cả hai phía. Cuộc tái ngộ lúc 01h30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Soldier Field được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống đôi công hấp dẫn đó, trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để giải tỏa áp lực từ chuỗi trận gần đây.

Tương quan điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Chicago Fire đang chiếm ưu thế rõ ràng về mặt điểm số cũng như thứ hạng. Đội chủ sân Soldier Field hiện đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 45 điểm tích lũy được. Vị thế ở nhóm dẫn đầu mang lại cho họ sự tự tin cần thiết khi thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, New York City FC đang xếp ở vị trí thứ 9 với 33 điểm. Khoảng cách 12 điểm so với đội chủ nhà phản ánh những khó khăn mà đại diện thành phố New York phải trải qua trong mùa giải. Để thu hẹp cách biệt, New York City FC buộc phải dâng cao tìm kiếm cơ hội, điều này vô tình tạo điều kiện cho một trận cầu đôi công cởi mở ngay từ những phút đầu tiên.

Dấu hiệu chững lại về mặt phong độ của đôi bên

Mặc dù đứng trong top 4, Chicago Fire lại đang có dấu hiệu giảm sút phong độ trong những vòng đấu gần đây. Cụ thể, sau 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này đã trải qua chuỗi 3 trận liền không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại và mới nhất là 1 trận hòa. Khả năng duy trì sự ổn định đang là bài toán mà ban huấn luyện Chicago Fire cần sớm tìm ra lời giải.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của New York City FC cũng không mấy khả quan hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và 2 thất bại. Thành tích phập phù khiến họ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua tích lũy điểm số, đồng thời đặt hàng phòng ngự vào tình trạng luôn phải căng mình chống đỡ.

Điểm tựa đối đầu nghiêng hẳn về New York City FC

Dù có vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng, New York City FC lại sở hữu yếu tố tâm lý vượt trội từ tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, New York City FC hoàn toàn bất bại khi giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để cho Chicago Fire hưởng niềm vui thắng trận một lần nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi chính là điểm tựa lớn nhất của New York City FC khi hành quân tới sân Soldier Field. Mỗi khi gặp Chicago Fire, đại diện thành phố New York thường khai thác rất tốt những khoảng trống khi đối phương đẩy cao đội hình.

Kỳ vọng màn đôi công rực lửa tại Soldier Field

Với Chicago Fire, lợi thế sân nhà cùng quyết tâm ngắt chuỗi 3 trận không thắng sẽ thôi thúc họ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, New York City FC với hành trang là sự tự tin từ thành tích đối đầu vượt trội cũng không có lý do để thi đấu phòng ngự co cụm.

Sự tương phản giữa phong độ chững lại của đội chủ nhà và tâm lý tự tin từ quá khứ đối đầu của đội khách hứa hẹn biến 90 phút sắp tới thành màn so tài hấp dẫn, nơi những đòn tấn công ăn miếng trả miếng sẽ là tâm điểm của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 0 thắng 2 hòa New York City FC · 3 thắng New York City FC 3 - 1 Chicago Fire NYC Chicago Fire 1 - 3 New York City FC NYC New York City FC 3 - 1 Chicago Fire NYC New York City FC 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 0 - 0 New York City FC Hòa

Chicago Fire 5 trận gần nhất T T B B H 27 Trận 13-6-8 T-H-B 49 Ghi (TB 1.8) 39 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất H B T B H 27 Trận 8-9-10 T-H-B 41 Ghi (TB 1.5) 36 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 27 18 6 3 +34 60 T T H B H 2 New England Revolution 27 14 4 9 +9 46 B T T T B 3 Inter Miami 27 12 10 5 +14 46 B H H H H 4 Chicago Fire 27 13 6 8 +10 45 T T B B H 5 Charlotte 27 12 7 8 +9 43 B T H T H … 8 New York Red Bulls 27 9 6 12 -17 33 B T T B H 9 New York City FC 27 8 9 10 +5 33 H B T B H 10 FC Cincinnati 26 8 9 9 -9 33 B H H B B …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Parks (Injury) ✚ Talles Magno (Muscle Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury)