Trực tiếp Chicago Fire vs Orlando City SC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Chicago Fire vs Orlando City SC: Đội hình xuất phát

Văn Thể29/10/2026 02:43

Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Orlando City SC tại Soldier Field, 07h30 ngày 29/10/2026. Chủ nhà hạng 4, hơn đội khách 9 điểm.

Chicago FirevsOrlando City SCSẮP BẮT ĐẦU • 07:30
  • 07:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Chicago Fire và Orlando City SC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 29/10/2026

Đội hình chính thức
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
1
C. Brady
2
Leonardo Barroso
21
Hanche-Olsen
3
J. Elliott
15
A. Gutman
35
S. Oregel
23
Mekvabishvili
6
A. Salétros
11
Zinckernagel
9
Lewandowski
7
Haile-Selassie
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
4
D. Brekalo
57
Iago
27
Vinícius Nogueira
22
Justin Ellis
5
Luis Otávio
8
B. Ojeda
77
I. Angulo
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
Dự bị
Chicago Fire
32 N. Allen19 J. Bamba44 J. Cohen24 J. Dean12 P. Dithejane18 J. Gómez22 M. Pineda29 D. Poręba10 André Franco
Orlando City SC
44 Bernardo Rhein Goncalves87 Marco Pasalic12 Javier Otero21 N. Miller3 Adrián Marín35 Joran Gerbet9 D. Dike16 W. Cartagena11 Tiago
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Orlando City SC tại Soldier Field lúc 07h30 ngày 29/10/2026. Dù vậy, chủ nhà vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 51 điểm, nên bài toán của họ là giữ nhịp thi đấu với nguồn nhân lực không còn dồi dào.

Chủ nhà cần xoay xở với nguồn lực hạn chế

Trong một mùa giải dài, độ dày của lực lượng thường quyết định khả năng duy trì vị trí trên bảng xếp hạng. Chicago Fire đang ở vị thế tốt với 51 điểm, nhưng việc thiếu hụt nhân sự buộc ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án chơi.

Với đội chủ nhà, áp lực lớn nhất nằm ở việc giữ sự ổn định. Khi lực lượng mỏng, những mất cân bằng nhỏ trong cách tổ chức trận đấu có thể bị đối thủ khai thác nhanh chóng.

Phong độ: Chicago Fire thăng trầm, Orlando City SC khó đoán

Trong 5 trận gần nhất, Chicago Fire thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 2 trận ở giữa chuỗi trước khi lấy lại mạch thắng với 2 chiến thắng ở những trận cũ hơn, cho thấy một đội bóng có khả năng bật dậy sau thất bại nhưng chưa thật sự đều tay.

Ngược lại, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lượt gần nhất. Đội khách chỉ thua đúng một lần, song việc hòa tới 2 trận cho thấy họ chưa tận dụng trọn vẹn các cơ hội để gom điểm tối đa.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chicago Fire xếp hạng 4 với 51 điểm, trong khi Orlando City SC đứng thứ 7 với 42 điểm. Khoảng cách 9 điểm là lợi thế đáng kể cho chủ nhà, nhưng cũng đồng nghĩa Orlando City SC có động lực để tìm kiếm một kết quả tích cực trên sân khách nhằm thu hẹp khoảng cách.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Chicago Fire, chìa khóa nằm ở khả năng tổ chức trận đấu gọn gàng và hạn chế sai sót khi lực lượng không đầy đủ. Lợi thế sân nhà tại Soldier Field và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là điểm tựa để họ chủ động kiểm soát nhịp độ.

Với Orlando City SC, phong độ không thua nhiều trong thời gian gần đây là nền tảng để thi đấu chắc chắn. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng các khoảng trống mà chủ nhà để lộ do thiếu hụt nhân sự, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Chicago Fire nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng khiến lợi thế này không thể chắc chắn, nhất là khi Orlando City SC đang có phong độ khá ổn định và ít thất bại. Một trận đấu cân bằng, nơi khả năng xoay xở của chủ nhà được đặt lên hàng đầu, là kịch bản đáng chờ đợi.

Chicago Fire
5 trận gần nhất
TBBTT
31
Trận
15-6-10
T-H-B
55
Ghi (TB 1.8)
46
Thủng lưới
Orlando City SC
5 trận gần nhất
HTHTB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC312173+4370THTTT
2New England Revolution3117410+955TTTBB
3Inter Miami3115106+2055BTTTB
4Chicago Fire3115610+951TBBTT
5Charlotte3113810+747BHBTB
6Philadelphia Union3113711+1246BHTTT
7Orlando City SC3112613-1242HTHTB
8FC Cincinnati3111911-742TTBBT
Tình hình lực lượng
Chicago Fire
D. D'Avilla (Yellow Cards)
R. Lod (Lower-Body Injury)
M. Mbokazi (Yellow Cards)
S. Rogers (Lower-Body Injury)
A. Franco (Knee Injury)
D. D'Avilla (Yellow Cards)
R. Lod (Lower-Body Injury)
M. Mbokazi (Yellow Cards)
Orlando City SC
E. Atuesta (Yellow Cards)
G. Dorsey (Back Injury)
R. Jansson (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
E. Atuesta (Yellow Cards)
G. Dorsey (Back Injury)
R. Jansson (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Chicago Fire vs Orlando City SC: Đội hình xuất phát
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