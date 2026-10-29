TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs Orlando City SC: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 2-0 Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Orlando City SC tại Soldier Field, 07h30 ngày 29/10/2026. Chủ nhà hạng 4, hơn đội khách 9 điểm.

Chicago Fire 0 - 2 Orlando City SC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Justin Ellis (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Argument).

45+1' VAR Phút 45+1': Card upgrade cancelled — Justin Ellis (Orlando City SC).

45' Thẻ vàng Phút 45': Jack Elliott (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 56% - 44% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

35' BÀN THẮNG! Orlando City SC (0-2) Phút 35': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Vinicius Nogueira). Tỷ số: 0 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 59% - 41% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Chicago Fire 67% - 33% Orlando City SC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

6' BÀN THẮNG! Orlando City SC (0-1) Phút 6': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón Orlando City SC.

Cập nhật lúc 08:31 29/10/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman 1 C. Brady 2 Leonardo Barroso 21 Hanche-Olsen 3 J. Elliott 15 A. Gutman 35 S. Oregel 23 Mekvabishvili 6 A. Salétros 11 Zinckernagel 9 Lewandowski 7 Haile-Selassie 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 4 D. Brekalo 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 22 Justin Ellis 5 Luis Otávio 8 B. Ojeda 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda Dự bị Chicago Fire 32 N. Allen 19 J. Bamba 44 J. Cohen 24 J. Dean 12 P. Dithejane 18 J. Gómez 22 M. Pineda 29 D. Poręba 10 André Franco Orlando City SC 44 Bernardo Rhein Goncalves 87 Marco Pasalic 12 Javier Otero 21 N. Miller 3 Adrián Marín 35 Joran Gerbet 9 D. Dike 16 W. Cartagena 11 Tiago Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Chicago Fire Thống kê Orlando City SC 56% Kiểm soát bóng 44% 12 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 4 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Chicago Fire đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Orlando City SC tại Soldier Field lúc 07h30 ngày 29/10/2026. Dù vậy, chủ nhà vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 51 điểm, nên bài toán của họ là giữ nhịp thi đấu với nguồn nhân lực không còn dồi dào.

Chủ nhà cần xoay xở với nguồn lực hạn chế

Trong một mùa giải dài, độ dày của lực lượng thường quyết định khả năng duy trì vị trí trên bảng xếp hạng. Chicago Fire đang ở vị thế tốt với 51 điểm, nhưng việc thiếu hụt nhân sự buộc ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án chơi.

Với đội chủ nhà, áp lực lớn nhất nằm ở việc giữ sự ổn định. Khi lực lượng mỏng, những mất cân bằng nhỏ trong cách tổ chức trận đấu có thể bị đối thủ khai thác nhanh chóng.

Phong độ: Chicago Fire thăng trầm, Orlando City SC khó đoán

Trong 5 trận gần nhất, Chicago Fire thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 2 trận ở giữa chuỗi trước khi lấy lại mạch thắng với 2 chiến thắng ở những trận cũ hơn, cho thấy một đội bóng có khả năng bật dậy sau thất bại nhưng chưa thật sự đều tay.

Ngược lại, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lượt gần nhất. Đội khách chỉ thua đúng một lần, song việc hòa tới 2 trận cho thấy họ chưa tận dụng trọn vẹn các cơ hội để gom điểm tối đa.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chicago Fire xếp hạng 4 với 51 điểm, trong khi Orlando City SC đứng thứ 7 với 42 điểm. Khoảng cách 9 điểm là lợi thế đáng kể cho chủ nhà, nhưng cũng đồng nghĩa Orlando City SC có động lực để tìm kiếm một kết quả tích cực trên sân khách nhằm thu hẹp khoảng cách.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Chicago Fire, chìa khóa nằm ở khả năng tổ chức trận đấu gọn gàng và hạn chế sai sót khi lực lượng không đầy đủ. Lợi thế sân nhà tại Soldier Field và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là điểm tựa để họ chủ động kiểm soát nhịp độ.

Với Orlando City SC, phong độ không thua nhiều trong thời gian gần đây là nền tảng để thi đấu chắc chắn. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng các khoảng trống mà chủ nhà để lộ do thiếu hụt nhân sự, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Chicago Fire nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng khiến lợi thế này không thể chắc chắn, nhất là khi Orlando City SC đang có phong độ khá ổn định và ít thất bại. Một trận đấu cân bằng, nơi khả năng xoay xở của chủ nhà được đặt lên hàng đầu, là kịch bản đáng chờ đợi.

Chicago Fire 5 trận gần nhất T B B T T 31 Trận 15-6-10 T-H-B 55 Ghi (TB 1.8) 46 Thủng lưới Orlando City SC 5 trận gần nhất H T H T B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B 4 Chicago Fire 31 15 6 10 +9 51 T B B T T 5 Charlotte 31 13 8 10 +7 47 B H B T B 6 Philadelphia Union 31 13 7 11 +12 46 B H T T T 7 Orlando City SC 31 12 6 13 -12 42 H T H T B 8 FC Cincinnati 31 11 9 11 -7 42 T T B B T …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ D. D'Avilla (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ M. Mbokazi (Yellow Cards) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ D. D'Avilla (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ M. Mbokazi (Yellow Cards) Orlando City SC ✚ E. Atuesta (Yellow Cards) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ E. Atuesta (Yellow Cards) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury)