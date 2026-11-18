TRỰC TIẾP Trực tiếp Chile vs Colombia: Đội hình xuất phát Chile tiếp Colombia trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia, với đội khách mang theo phong độ tốt hơn và lợi thế trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 18/11/2026.

Chile vs Colombia SẮP BẮT ĐẦU • 06:00 06:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Chile và Colombia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:00.

Cập nhật lúc 05:31 18/11/2026

Đội hình chính thức Chile Sơ đồ 4-3-3 · HLV N. Córdova Colombia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Lorenzo 12 L. Vigouroux 6 V. Pizarro 27 J. Villagra 4 I. Román 17 G. Suazo 8 F. Loyola 19 N. Reichmuth 15 C. Pérez 7 L. Cepeda 22 B. Brereton 11 D. Osorio 1 A. Quintana 2 D. Muñoz 23 D. Sánchez 25 K. Andrade 4 J. Cabal 8 G. Puerta 16 J. Lerma 26 C. Mena 13 D. Arcila 6 M. Orozco 9 L. Suárez Dự bị Chile 18 R. Echeverría 21 W. Alarcón 23 B. Cortés 10 A. Arce 2 Felipe Andrés Faúndez González 9 M. Gutiérrez 1 C. Bravo 3 G. Maripán 14 V. Méndez Colombia 22 Y. Asprilla 15 N. Deossa 11 C. Durán 3 J. Lucumí 20 D. Mosquera 18 É. Ocampo 7 Ó. Perea 19 J. Rengifo 14 J. Solis Cập nhật đội hình lúc 05:31 18/11/2026

Chile và Colombia gặp nhau trong khuôn khổ giao hữu đội tuyển quốc gia lúc 06:00 ngày 18/11/2026. Hai đội bước vào trận với hai trạng thái khác nhau: Colombia đang thắng liên tiếp, còn Chile vừa thua ở trận gần nhất.

Phong độ: Colombia ổn định hơn

Chile thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ lên xuống thất thường, và trận mới đây nhất kết thúc bằng thất bại.

Trong khi đó, Colombia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất, trước khi đó có một trận thua và hai trận hòa.

Thế đối đầu nghiêng về Colombia

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chile chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Colombia thắng 3 trong 5 lần chạm trán đó.

Hai trận hòa cho thấy Chile từng giữ được cách biệt tối thiểu trước đối thủ này. Tuy vậy, họ chưa biến điều đó thành chiến thắng nào trong chuỗi đối đầu gần đây.

Điểm cần chú ý

Với một trận giao hữu, kết quả khó phản ánh đầy đủ sức mạnh thật của mỗi đội. Dù vậy, Chile có động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi đối đầu không thắng và cải thiện phong độ sau trận thua gần nhất. Colombia mang theo đà thắng liên tiếp cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, nên nhỉnh hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chile · 0 thắng 2 hòa Colombia · 3 thắng Colombia 1 - 0 Chile COL Colombia 4 - 0 Chile COL Chile 0 - 0 Colombia Hòa Colombia 3 - 1 Chile COL Chile 2 - 2 Colombia Hòa

Chile 5 trận gần nhất B T B B T 6 Trận 2-0-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới Colombia 5 trận gần nhất T T B H H 8 Trận 4-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới