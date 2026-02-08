Trực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: Đội hình xuất phát

Văn Thể02/08/2026 02:08

Cincinnati bước vào trận đấu tại TQL Stadium với thành tích đối đầu thuận lợi, trong khi SJ Earthquakes cần cải thiện phong độ sau 5 trận gần nhất

CincinnativsSJ EarthquakesSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Cincinnati và SJ Earthquakes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:53 02/08/2026

Đội hình chính thức
Cincinnati
Sơ đồ 3-4-1-2
SJ Earthquakes
Sơ đồ 4-2-3-1
18
Roman Celentano
24
Kyle Smith
12
Miles Robinson
11
Samuel Gidi
66
Ender Echenique
20
Pavel Bucha
5
Obinna Nwobodo
29
Bryan Ramírez
10
Evander
17
Kenji Mboma Dem
9
Kévin Denkey
1
Angus Gunn
87
Vítor Costa
18
Reid Roberts
5
Daniel Munie
28
Benji Kikanović
14
Ronaldo Vieira
34
Beau Leroux
20
Nick Fernandez
11
Timo Werner
19
Preston Judd
7
Ousseni Bouda
Dự bị
Cincinnati
2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro14 Kristian Fletcher15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow27 Tah Anunga88 A. Chirilă99 Ayoub Jabbari
SJ Earthquakes
2 Jamar Ricketts3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes16 Jack Skahan17 Jack Jasinski31 Francesco Montali79 Darius Johnson99 Luka Jovanovic
Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Cincinnati vs SJ Earthquakes

Thời gian: 06h30 ngày 02/08/2026

Sân vận động: TQL Stadium

Cincinnati sẽ tiếp đón SJ Earthquakes tại TQL Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu mang đến sự đối lập rõ rệt về phong độ gần đây: Cincinnati có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn SJ Earthquakes chỉ thắng 1 trận trong cùng số trận.

Khoảng cách về màn trình diễn gần đây chưa đủ để quyết định kết quả, nhưng nó tạo ra nền tảng tâm lý khác nhau trước giờ bóng lăn. Cincinnati cũng đang đứng hạng 7 với 23 điểm, trong khi dữ liệu hiện có không cung cấp vị trí và điểm số của SJ Earthquakes.

Cincinnati có nền tảng ổn định hơn

Chuỗi phong độ gần nhất của Cincinnati gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn sở hữu khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là hai chiến thắng xuất hiện trong ba trận gần nhất theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới. Điều đó cho thấy Cincinnati đã có dấu hiệu khởi sắc sau một giai đoạn thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, hai thất bại trong chuỗi năm trận cũng nhắc nhở rằng đội chủ nhà không thể bước vào trận đấu với tâm thế chủ quan.

Với vị trí thứ 7 và 23 điểm, Cincinnati đang có một cơ sở nhất định để hướng tới màn trình diễn chủ động hơn. Dù vậy, những con số này không cho phép kết luận về mục tiêu cụ thể của đội bóng trong mùa giải. Trọng tâm trước mắt vẫn là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

SJ Earthquakes cần giải bài toán phong độ

SJ Earthquakes chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh những khó khăn rõ rệt hơn so với đối thủ, đặc biệt khi đội bóng phải đối mặt với áp lực phải tìm lại sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu.

Hai thất bại liên tiếp ở đầu chuỗi phong độ gần nhất cho thấy SJ Earthquakes đã khởi đầu giai đoạn này không thuận lợi. Sau đó, đội có một chiến thắng nhưng không thể duy trì đà tiến triển, khi tiếp tục nhận thêm một thất bại trước khi hòa ở trận gần nhất.

Trận hòa mới đây có thể giúp SJ Earthquakes tránh rơi vào một chuỗi sa sút kéo dài, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những dấu hỏi về khả năng kiểm soát thế trận. Đội khách sẽ cần thi đấu chặt chẽ hơn, đồng thời hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung nếu muốn tạo thế cân bằng trước Cincinnati.

Đối đầu nghiêng về Cincinnati

Ở lần chạm trán gần nhất được thống kê, Cincinnati giành chiến thắng trước SJ Earthquakes. Hai đội không hòa và SJ Earthquakes cũng chưa giành chiến thắng trong lần đối đầu này.

Mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa thể tạo thành xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn mang lại lợi thế nhất định về tâm lý cho Cincinnati, nhất là khi đội bóng này được thi đấu tại TQL Stadium. Ngược lại, SJ Earthquakes cần chứng minh rằng phong độ hiện tại và kết quả đối đầu trước đó không quyết định cách họ nhập cuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa có cơ sở để xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi bên xử lý các thời điểm chuyển trạng thái và duy trì cự ly đội hình.

Cincinnati có thể tìm cách tận dụng sự tự tin từ hai chiến thắng gần đây để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với đội chủ nhà là không biến sự chủ động thành những pha triển khai thiếu an toàn, bởi phong độ của họ vẫn có hai thất bại trong năm trận gần nhất.

Trong khi đó, SJ Earthquakes cần ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công. Với 3 thất bại trong 5 trận gần đây, đội khách sẽ phải cân bằng giữa việc bảo vệ khu vực phòng ngự và tạo đủ sức ép để không bị Cincinnati đẩy lùi quá sâu.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm nhỏ nhất. Cincinnati đang có lợi thế về vị trí hiện tại, phong độ tổng thể và kết quả đối đầu gần nhất. SJ Earthquakes, ngược lại, cần biến trận hòa mới đây thành điểm khởi đầu cho một màn trình diễn kỷ luật hơn.

Nhận định trận đấu

Cincinnati bước vào cuộc đối đầu với nhiều tín hiệu tích cực hơn: đội đang đứng hạng 7 với 23 điểm, có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và từng đánh bại SJ Earthquakes ở lần chạm trán gần nhất được thống kê.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của Cincinnati khiến trận đấu không phải thử thách đơn giản. SJ Earthquakes có phong độ kém thuyết phục hơn, nhưng một trận đấu riêng lẻ vẫn có thể thay đổi nếu đội khách duy trì được cự ly đội hình và tận dụng tốt các cơ hội. Cincinnati được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng trước trận, song kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả của từng đội.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cincinnati · 1 thắng0 hòaSJ Earthquakes · 0 thắng
16/06/2024
SJ Earthquakes
2 - 4
Cincinnati
CIN
Cincinnati
5 trận gần nhất
BTTTH
17
Trận
6-5-6
T-H-B
41
Ghi (TB 2.4)
42
Thủng lưới
SJ Earthquakes
5 trận gần nhất
HBBTB
17
Trận
10-3-4
T-H-B
35
Ghi (TB 2.1)
20
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC171232+2139TTTTB
2Inter Miami171142+1337TTTTT
3New England16925+729BTBHT
6Charlotte17746+325BTTHT
7Cincinnati17656-123BHTTB
8DC United17575-322BHHHT
Tình hình lực lượng
Cincinnati
Teenage Hadebe (Called Up To National Team)
Gerardo Valenzuela (Red Card Suspension)
Miles Robinson (Called Up To National Team)
SJ Earthquakes
Niko Tsakiris (Groin Surgery)
DeJuan Jones (Achilles tendon problems)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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