TRỰC TIẾP Trực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: SJ Earthquakes vượt lên dẫn trước Cincinnati bước vào trận đấu tại TQL Stadium với thành tích đối đầu thuận lợi, trong khi SJ Earthquakes cần cải thiện phong độ sau 5 trận gần nhất

Cincinnati 1 - 2 SJ Earthquakes Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cincinnati 1 - 2 SJ Earthquakes.

60' Cincinnati ép sân Cầm bóng: Cincinnati 61 - 39 SJ Earthquakes, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 7.

60' Thay người Phút 60' (): Jamar Ricketts vào sân thay Vítor Costa.

56' BÀN THẮNG! SJ Earthquakes (1-2) Phút 56': Timo Werner () lập công (kiến tạo: Preston Judd). Tỷ số: 1 - 2.

48' Cincinnati ép sân Cầm bóng: Cincinnati 59 - 41 SJ Earthquakes, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 5.

46' Thay người Phút 46' (): Ian Harkes vào sân thay Nick Fernandez.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Cincinnati ép sân Cầm bóng: Cincinnati 59 - 41 SJ Earthquakes, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 4.

33' BÀN THẮNG! Cincinnati (1-1) Phút 33': Bryan Ramírez () lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 1 - 1.

26' BÀN THẮNG! SJ Earthquakes (0-1) Phút 26': Daniel Munie () lập công (kiến tạo: Timo Werner). Tỷ số: 0 - 1.

24' Cincinnati ép sân Cầm bóng: Cincinnati 54 - 46 SJ Earthquakes, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 3.

20' Thẻ vàng Phút 20': Kyle Smith () nhận thẻ vàng.

12' Cincinnati ép sân Cầm bóng: Cincinnati 67 - 33 SJ Earthquakes, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, cứu thua 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Cincinnati tiếp đón SJ Earthquakes.

Cập nhật lúc 10:07 02/08/2026

Đội hình chính thức Cincinnati Sơ đồ 3-4-1-2 SJ Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 18 Roman Celentano 24 Kyle Smith 12 Miles Robinson 11 Samuel Gidi 66 Ender Echenique 20 Pavel Bucha 5 Obinna Nwobodo 29 Bryan Ramírez 10 Evander 17 Kenji Mboma Dem 9 Kévin Denkey 1 Angus Gunn 87 Vítor Costa 18 Reid Roberts 5 Daniel Munie 28 Benji Kikanović 14 Ronaldo Vieira 34 Beau Leroux 20 Nick Fernandez 11 Timo Werner 19 Preston Judd 7 Ousseni Bouda Dự bị Cincinnati 2 Alvas Powell 4 Nick Hagglund 13 Evan Louro 14 Kristian Fletcher 15 Teenage Hadebe 16 Tom Barlow 27 Tah Anunga 88 A. Chirilă 99 Ayoub Jabbari SJ Earthquakes 2 Jamar Ricketts 3 Paul Marie 4 Dave Romney 6 Ian Harkes 16 Jack Skahan 17 Jack Jasinski 31 Francesco Montali 79 Darius Johnson 99 Luka Jovanovic Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Cincinnati Thống kê SJ Earthquakes 61% Kiểm soát bóng 39% 17 Dứt điểm 7 8 Trúng đích 2 7 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 7

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Cincinnati vs SJ Earthquakes

Thời gian: 06h30 ngày 02/08/2026

Sân vận động: TQL Stadium

Cincinnati sẽ tiếp đón SJ Earthquakes tại TQL Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu mang đến sự đối lập rõ rệt về phong độ gần đây: Cincinnati có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn SJ Earthquakes chỉ thắng 1 trận trong cùng số trận.

Khoảng cách về màn trình diễn gần đây chưa đủ để quyết định kết quả, nhưng nó tạo ra nền tảng tâm lý khác nhau trước giờ bóng lăn. Cincinnati cũng đang đứng hạng 7 với 23 điểm, trong khi dữ liệu hiện có không cung cấp vị trí và điểm số của SJ Earthquakes.

Cincinnati có nền tảng ổn định hơn

Chuỗi phong độ gần nhất của Cincinnati gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn sở hữu khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là hai chiến thắng xuất hiện trong ba trận gần nhất theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới. Điều đó cho thấy Cincinnati đã có dấu hiệu khởi sắc sau một giai đoạn thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, hai thất bại trong chuỗi năm trận cũng nhắc nhở rằng đội chủ nhà không thể bước vào trận đấu với tâm thế chủ quan.

Với vị trí thứ 7 và 23 điểm, Cincinnati đang có một cơ sở nhất định để hướng tới màn trình diễn chủ động hơn. Dù vậy, những con số này không cho phép kết luận về mục tiêu cụ thể của đội bóng trong mùa giải. Trọng tâm trước mắt vẫn là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

SJ Earthquakes cần giải bài toán phong độ

SJ Earthquakes chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh những khó khăn rõ rệt hơn so với đối thủ, đặc biệt khi đội bóng phải đối mặt với áp lực phải tìm lại sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu.

Hai thất bại liên tiếp ở đầu chuỗi phong độ gần nhất cho thấy SJ Earthquakes đã khởi đầu giai đoạn này không thuận lợi. Sau đó, đội có một chiến thắng nhưng không thể duy trì đà tiến triển, khi tiếp tục nhận thêm một thất bại trước khi hòa ở trận gần nhất.

Trận hòa mới đây có thể giúp SJ Earthquakes tránh rơi vào một chuỗi sa sút kéo dài, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những dấu hỏi về khả năng kiểm soát thế trận. Đội khách sẽ cần thi đấu chặt chẽ hơn, đồng thời hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung nếu muốn tạo thế cân bằng trước Cincinnati.

Đối đầu nghiêng về Cincinnati

Ở lần chạm trán gần nhất được thống kê, Cincinnati giành chiến thắng trước SJ Earthquakes. Hai đội không hòa và SJ Earthquakes cũng chưa giành chiến thắng trong lần đối đầu này.

Mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa thể tạo thành xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn mang lại lợi thế nhất định về tâm lý cho Cincinnati, nhất là khi đội bóng này được thi đấu tại TQL Stadium. Ngược lại, SJ Earthquakes cần chứng minh rằng phong độ hiện tại và kết quả đối đầu trước đó không quyết định cách họ nhập cuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa có cơ sở để xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi bên xử lý các thời điểm chuyển trạng thái và duy trì cự ly đội hình.

Cincinnati có thể tìm cách tận dụng sự tự tin từ hai chiến thắng gần đây để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với đội chủ nhà là không biến sự chủ động thành những pha triển khai thiếu an toàn, bởi phong độ của họ vẫn có hai thất bại trong năm trận gần nhất.

Trong khi đó, SJ Earthquakes cần ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công. Với 3 thất bại trong 5 trận gần đây, đội khách sẽ phải cân bằng giữa việc bảo vệ khu vực phòng ngự và tạo đủ sức ép để không bị Cincinnati đẩy lùi quá sâu.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm nhỏ nhất. Cincinnati đang có lợi thế về vị trí hiện tại, phong độ tổng thể và kết quả đối đầu gần nhất. SJ Earthquakes, ngược lại, cần biến trận hòa mới đây thành điểm khởi đầu cho một màn trình diễn kỷ luật hơn.

Nhận định trận đấu

Cincinnati bước vào cuộc đối đầu với nhiều tín hiệu tích cực hơn: đội đang đứng hạng 7 với 23 điểm, có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và từng đánh bại SJ Earthquakes ở lần chạm trán gần nhất được thống kê.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của Cincinnati khiến trận đấu không phải thử thách đơn giản. SJ Earthquakes có phong độ kém thuyết phục hơn, nhưng một trận đấu riêng lẻ vẫn có thể thay đổi nếu đội khách duy trì được cự ly đội hình và tận dụng tốt các cơ hội. Cincinnati được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng trước trận, song kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả của từng đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cincinnati · 1 thắng 0 hòa SJ Earthquakes · 0 thắng SJ Earthquakes 2 - 4 Cincinnati CIN

Cincinnati 5 trận gần nhất B T T T H 17 Trận 6-5-6 T-H-B 41 Ghi (TB 2.4) 42 Thủng lưới SJ Earthquakes 5 trận gần nhất H B B T B 17 Trận 10-3-4 T-H-B 35 Ghi (TB 2.1) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 6 Charlotte 17 7 4 6 +3 25 B T T H T 7 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T …

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