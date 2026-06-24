Trực tiếp Colombia vs CHDC Congo: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Cuộc đối đầu giữa Colombia và CHDC Congo tại Estadio Akron là tâm điểm chú ý khi đại diện Nam Mỹ đang có phong độ cao với chiến thắng gần nhất, đối đầu với sự kiên cường của đại diện châu Phi.

Colombia 0 - 0 CHDC Congo ● Nghỉ giữa hiệp 0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón CHDC Congo.

Cập nhật lúc 09:53 24/06/2026

Trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra tại sân vận động Estadio Akron vào lúc 09:00 ngày 24/06/2026. Đây là cuộc chạm trán quan trọng, nơi cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để củng cố vị thế tại bảng đấu.

Colombia: Duy trì đà hưng phấn

Colombia bước vào lượt trận này với tâm thế vô cùng tự tin. Dựa trên dữ liệu phong độ gần nhất, đội bóng Nam Mỹ đã giành được chiến thắng trong trận đấu vừa qua. Kết quả này không chỉ mang lại lợi thế về mặt điểm số mà còn khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò huấn luyện viên Colombia cho chiến dịch World Cup năm nay.

Lối chơi của Colombia thường dựa trên sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao. Với đà thắng lợi hiện có, đội bóng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối đá tấn công chủ động để sớm áp đặt thế trận lên đối thủ đến từ châu Phi.

CHDC Congo: Tìm kiếm sự đột phá

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo vừa trải qua một trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Dù chưa thể có được niềm vui trọn vẹn, nhưng việc chia điểm cho thấy sự lỳ lợm và kỷ luật trong lối chơi của đại diện châu Phi. Để có thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như Colombia, CHDC Congo cần phát huy tối đa nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp mạnh mẽ ở khu vực trung tuyến.

Trận hòa vừa qua là bài học quý giá để CHDC Congo điều chỉnh lại các phương án tấn công. Họ cần sự sắc bén hơn trong những tình huống cuối cùng nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự đang chơi ổn định của Colombia.

Phân tích chiến thuật và kỳ vọng

Xét về tương quan phong độ, Colombia đang có phần nhỉnh hơn nhờ trận thắng gần nhất. Tuy nhiên, tính chất của một giải đấu lớn như World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ. CHDC Congo với tâm thế không còn gì để mất sau trận hòa chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đại diện Nam Mỹ.

Trận đấu tại Estadio Akron được dự báo sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa sự hoa mỹ, kỹ thuật của Colombia và lối chơi thực dụng, giàu sức mạnh của CHDC Congo. Đội bóng nào kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tận dụng tối đa các cơ hội ghi bàn sẽ có khả năng cao giành được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phong độ gần đây của Colombia

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)

30/03/2026: Colombia 1-3 Pháp (Thua)

27/03/2026: Colombia 1-2 Croatia (Thua)

Phong độ gần đây của CHDC Congo

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)

04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)

01/04/2026: CHDC Congo 1-0 Jamaica (Thắng)

26/03/2026: CHDC Congo 2-0 Bermuda (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Colombia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: W

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

CHDC Congo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: D

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Colombia: Không có thông tin chấn thương

Congo DR: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Colombia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

16. Jefferson Lerma (M)

14. Gustavo Puerta (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

7. Luis Díaz (F)

25. Luis Javier Suárez (F)

Dự bị:

24. Álvaro Montero

1. David Ospina

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

4. Santiago Arias

21. Jaminton Campaz

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

26. Andrés Gómez

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

5. Kevin Castaño

19. Cucho Hernández

9. Jhon Córdoba

Congo DR

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Sebastien Desabre

Đội hình xuất phát:

1. Lionel Mpasi Nzau (G)

2. Aaron Wan-Bissaka (D)

22. Chancel Mbemba (D)

4. Axel Tuanzebe (D)

3. Steve Kapuadi (D)

26. Arthur Masuaku (D)

6. Ngal'ayel Mukau (M)

8. Samuel Moutoussamy (M)

25. Edo Kayembe (M)

17. Cédric Bakambu (F)

20. Yoane Wissa (F)

Dự bị:

21. Matthieu Epolo

16. Timothy Fayulu

24. Gedeon Kalulu

12. Joris Kayembe

5. Dylan Batubinsika

15. Aaron Tshibola

11. Gaël Kakuta

18. Charles Pickel

9. Brian Cipenga

14. Noah Sadiki

7. Nathanaël Mbuku

23. Simon Banza

13. Meschak Elia

19. Fiston Mayele

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Colombia

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Winner : Colombia

Cập nhật đội hình lúc 08:28 24/06/2026

Đội hình chính thức

Colombia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

16. Jefferson Lerma (M)

14. Gustavo Puerta (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

7. Luis Díaz (F)

25. Luis Javier Suárez (F)

Dự bị:

24. Álvaro Montero

1. David Ospina

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

4. Santiago Arias

21. Jaminton Campaz

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

26. Andrés Gómez

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

5. Kevin Castaño

19. Cucho Hernández

9. Jhon Córdoba

CHDC Congo

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Sebastien Desabre

Đội hình xuất phát:

1. Lionel Mpasi Nzau (G)

2. Aaron Wan-Bissaka (D)

22. Chancel Mbemba (D)

4. Axel Tuanzebe (D)

3. Steve Kapuadi (D)

26. Arthur Masuaku (D)

6. Ngal'ayel Mukau (M)

8. Samuel Moutoussamy (M)

25. Edo Kayembe (M)

17. Cédric Bakambu (F)

20. Yoane Wissa (F)

Dự bị: