Trực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Chicago Fire nới rộng cách biệt 2-4

TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Chicago Fire nới rộng cách biệt 2-4
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 2 - 4 Chicago Fire.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Rob Holding (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Andrew Gutman (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 88'BÀN THẮNG! Chicago Fire (2-4)
Phút 88': Puso Dithejane (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Robert Lewandowski). Tỷ số: 2 - 4.
- 87'Thay người
Phút 87' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Philip Zinckernagel.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Colorado Rapids 54% - 46% Chicago Fire, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 1.
- 82'Thay người
Phút 82' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Noah Allen.
- 81'Thay người
Phút 81' (Chicago Fire): André Franco vào sân thay Johan Arath Gomez.
- 77'Thay người
Phút 77' (Colorado Rapids): Sayed Abu Farkhi vào sân thay Hamzat Ojediran.
- 74'BÀN THẮNG! Chicago Fire (2-3)
Phút 74': Robert Lewandowski (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Philip Zinckernagel). Tỷ số: 2 - 3.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Colorado Rapids 56% - 44% Chicago Fire, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 1.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Theodore Ku-DiPietro (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Hamzat Ojediran (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 67'Thay người
Phút 67' (Colorado Rapids): Theodore Ku-DiPietro vào sân thay Georgi Minoungou.
- 63'Thay người
Phút 63' (Chicago Fire): Anzor Mekvabishvili vào sân thay Djé D'Avilla.
- 63'Thay người
Phút 63' (Chicago Fire): Robert Lewandowski vào sân thay Maren Haile-Selassie.
- 62'Thay người
Phút 62' (Colorado Rapids): Noah Cobb vào sân thay Keegan Rosenberry.
- 62'Thay người
Phút 62' (Colorado Rapids): Donavan Phillip vào sân thay Darren Yapi.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Colorado Rapids 57% - 43% Chicago Fire, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 58'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (2-2)
Phút 58': Paxten Aaronson (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Georgi Minoungou). Tỷ số: 2 - 2.
- 56'BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-2)
Phút 56': Jonathan Bamba (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Jonathan Dean). Tỷ số: 1 - 2.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Miguel Navarro (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Colorado Rapids 53% - 47% Chicago Fire, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Noah Allen (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).
- 41'BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-1)
Phút 41': Jonathan Bamba (Chicago Fire) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 37'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Colorado Rapids 56% - 44% Chicago Fire, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 25'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: Colorado Rapids 58% - 42% Chicago Fire, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.
- 22'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0)
Phút 22': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Georgi Minoungou). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Colorado Rapids 52% - 48% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Colorado Rapids tiếp đón Chicago Fire.
Cập nhật lúc 10:35 01/11/2026
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park được kỳ vọng sẽ cởi mở. Cả hai đội đều không có lịch sử đối đầu một chiều, nên cuộc so tài này hứa hẹn những pha tấn công qua lại.
Thế đối đầu cân bằng, thiên về những trận giàu bàn thắng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận, hòa 1 trận và Chicago Fire cũng thắng 2 trận. Cán cân hoàn toàn cân bằng, không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ.
Đáng chú ý, những lần chạm trán này thường chứng kiến lưới hai đội rung lên nhiều lần. Chính xu hướng đó khiến người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi một trận đấu mở, nơi cả hai bên đều dám dâng cao tìm bàn thắng.
Colorado Rapids: bất bại nhưng thiếu chiến thắng
Colorado Rapids đang có chuỗi 5 trận không thua, với 1 trận thắng và 4 trận hòa. Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng kết thúc với kết quả hòa. Phong độ này cho thấy sự chắc chắn, nhưng cũng cho thấy đội chưa biến được nhiều thế trận tốt thành ba điểm.
Trên bảng xếp hạng, Colorado Rapids đứng thứ 7 với 43 điểm. Lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố để đội tìm cách chấm dứt chuỗi trận hòa liên tiếp và giành chiến thắng trước khán giả của mình.
Chicago Fire: phong độ lên xuống thất thường
Ngược lại, Chicago Fire có phong độ biến động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một chiến thắng, rồi hai trận thua liên tiếp trước khi có một chiến thắng ở trận xa nhất.
Sự thiếu ổn định này khiến Chicago Fire khó lường. Họ có thể tạo bất ngờ khi vào nhịp tốt, nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống phía sau nếu dồn lên quá cao.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với một đội chủ nhà ít thua nhưng hay hòa và một đội khách có phong độ thất thường, nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quyết định. Colorado Rapids cần sự quyết đoán hơn ở khu vực cuối sân để biến các trận hòa thành chiến thắng. Chicago Fire phải giữ được sự tập trung khi chuyển trạng thái, bởi những khoảng hở thường xuất hiện ở giai đoạn này.
Nếu hai đội tiếp tục theo mô típ các lần gặp nhau gần đây, khán giả có thể chờ đợi một cuộc đua ghi bàn, nơi bên nào làm chủ được các tình huống chuyển đổi sẽ có lợi thế.
Nhận định
Thế đối đầu cân bằng, phong độ bất bại của chủ nhà và sự khó đoán của đội khách khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về một phía. Colorado Rapids có chút lợi thế nhờ sân nhà và chuỗi 5 trận không thua. Tuy nhiên, Chicago Fire hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Điều dễ nhận thấy nhất là cả hai đội đều sẵn sàng tham gia một màn đôi công hấp dẫn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)