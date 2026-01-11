Trực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

Văn Thể01/11/2026 04:14

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.

Colorado RapidsvsChicago FireSẮP BẮT ĐẦU • 08:30
  • 08:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Colorado Rapids và Chicago Fire đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:30.

Cập nhật lúc 08:02 01/11/2026

Đội hình chính thức
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
41
N. Defreitas
2
K. Rosenberry
6
R. Holding
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
13
Frederick II
8
H. Ojediran
7
M. Whittaker
10
P. Aaronson
93
G. Minoungou
77
D. Yapi
1
C. Brady
24
J. Dean
3
J. Elliott
4
M. Mbokazi
32
N. Allen
6
A. Salétros
42
D'Avilla
7
Haile-Selassie
11
Zinckernagel
18
J. Gómez
19
J. Bamba
Dự bị
Colorado Rapids
32 D. Phillip99 J. Travis21 Ku-DiPietro16 A. Harris24 N. Cobb31 A. Beaudry61 B. Dowd9 S. Abu
Chicago Fire
9 Lewandowski21 Hanche-Olsen15 A. Gutman2 Leonardo Barroso23 Mekvabishvili44 J. Cohen12 P. Dithejane10 André Franco22 M. Pineda
Cập nhật đội hình lúc 08:02 01/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park được kỳ vọng sẽ cởi mở. Cả hai đội đều không có lịch sử đối đầu một chiều, nên cuộc so tài này hứa hẹn những pha tấn công qua lại.

Thế đối đầu cân bằng, thiên về những trận giàu bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận, hòa 1 trận và Chicago Fire cũng thắng 2 trận. Cán cân hoàn toàn cân bằng, không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ.

Đáng chú ý, những lần chạm trán này thường chứng kiến lưới hai đội rung lên nhiều lần. Chính xu hướng đó khiến người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi một trận đấu mở, nơi cả hai bên đều dám dâng cao tìm bàn thắng.

Colorado Rapids: bất bại nhưng thiếu chiến thắng

Colorado Rapids đang có chuỗi 5 trận không thua, với 1 trận thắng và 4 trận hòa. Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng kết thúc với kết quả hòa. Phong độ này cho thấy sự chắc chắn, nhưng cũng cho thấy đội chưa biến được nhiều thế trận tốt thành ba điểm.

Trên bảng xếp hạng, Colorado Rapids đứng thứ 7 với 43 điểm. Lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố để đội tìm cách chấm dứt chuỗi trận hòa liên tiếp và giành chiến thắng trước khán giả của mình.

Chicago Fire: phong độ lên xuống thất thường

Ngược lại, Chicago Fire có phong độ biến động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một chiến thắng, rồi hai trận thua liên tiếp trước khi có một chiến thắng ở trận xa nhất.

Sự thiếu ổn định này khiến Chicago Fire khó lường. Họ có thể tạo bất ngờ khi vào nhịp tốt, nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống phía sau nếu dồn lên quá cao.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với một đội chủ nhà ít thua nhưng hay hòa và một đội khách có phong độ thất thường, nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quyết định. Colorado Rapids cần sự quyết đoán hơn ở khu vực cuối sân để biến các trận hòa thành chiến thắng. Chicago Fire phải giữ được sự tập trung khi chuyển trạng thái, bởi những khoảng hở thường xuất hiện ở giai đoạn này.

Nếu hai đội tiếp tục theo mô típ các lần gặp nhau gần đây, khán giả có thể chờ đợi một cuộc đua ghi bàn, nơi bên nào làm chủ được các tình huống chuyển đổi sẽ có lợi thế.

Nhận định

Thế đối đầu cân bằng, phong độ bất bại của chủ nhà và sự khó đoán của đội khách khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về một phía. Colorado Rapids có chút lợi thế nhờ sân nhà và chuỗi 5 trận không thua. Tuy nhiên, Chicago Fire hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Điều dễ nhận thấy nhất là cả hai đội đều sẵn sàng tham gia một màn đôi công hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colorado Rapids · 2 thắng1 hòaChicago Fire · 2 thắng
21/04/2019
Chicago Fire
4 - 1
Colorado Rapids
CF
14/06/2018
Colorado Rapids
2 - 2
Chicago Fire
Hòa
18/05/2017
Chicago Fire
3 - 0
Colorado Rapids
CF
19/06/2016
Colorado Rapids
2 - 1
Chicago Fire
CR
23/08/2015
Chicago Fire
0 - 1
Colorado Rapids
CR
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
HTHHH
32
Trận
12-7-13
T-H-B
44
Ghi (TB 1.4)
43
Thủng lưới
Chicago Fire
5 trận gần nhất
HTBBT
32
Trận
15-7-10
T-H-B
57
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas321598+954BTHTB
3St. Louis City321499+1151BBBHT
6Los Angeles FC3212119+1547HHTHB
7Colorado Rapids3212713+143HTHHH
8Seattle Sounders32111011+143BHHBT
Tình hình lực lượng
Colorado Rapids
J. Atencio (Yellow Cards)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
K. Thompson (Red Card)
R. Cannon (Leg Injury)
A. Fadal (Injury)
Y. Maziz (Leg Injury)
I. Sadiq (Leg Injury)
J. Atencio (Yellow Cards)
Chicago Fire
R. Lod (Lower-Body Injury)
S. Rogers (Lower-Body Injury)
R. Lod (Lower-Body Injury)
S. Rogers (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát
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