TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs Chicago Fire: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.

Colorado Rapids 0 - 0 Chicago Fire Hiệp 1 — phút 21' 21' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Colorado Rapids 52% - 48% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Chicago Fire.

Cập nhật lúc 09:01 01/11/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter 41 N. Defreitas 2 K. Rosenberry 6 R. Holding 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 13 Frederick II 8 H. Ojediran 7 M. Whittaker 10 P. Aaronson 93 G. Minoungou 77 D. Yapi 1 C. Brady 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 32 N. Allen 6 A. Salétros 42 D'Avilla 7 Haile-Selassie 11 Zinckernagel 18 J. Gómez 19 J. Bamba Dự bị Colorado Rapids 32 D. Phillip 99 J. Travis 21 Ku-DiPietro 16 A. Harris 24 N. Cobb 31 A. Beaudry 61 B. Dowd 9 S. Abu Chicago Fire 9 Lewandowski 21 Hanche-Olsen 15 A. Gutman 2 Leonardo Barroso 23 Mekvabishvili 44 J. Cohen 12 P. Dithejane 10 André Franco 22 M. Pineda Cập nhật đội hình lúc 08:02 01/11/2026

Colorado Rapids Thống kê Chicago Fire 52% Kiểm soát bóng 48% 2 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 2 Phạm lỗi 2

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Colorado Rapids và Chicago Fire thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 08:30 ngày 01/11/2026 tại Dick's Sporting Goods Park được kỳ vọng sẽ cởi mở. Cả hai đội đều không có lịch sử đối đầu một chiều, nên cuộc so tài này hứa hẹn những pha tấn công qua lại.

Thế đối đầu cân bằng, thiên về những trận giàu bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận, hòa 1 trận và Chicago Fire cũng thắng 2 trận. Cán cân hoàn toàn cân bằng, không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ.

Đáng chú ý, những lần chạm trán này thường chứng kiến lưới hai đội rung lên nhiều lần. Chính xu hướng đó khiến người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi một trận đấu mở, nơi cả hai bên đều dám dâng cao tìm bàn thắng.

Colorado Rapids: bất bại nhưng thiếu chiến thắng

Colorado Rapids đang có chuỗi 5 trận không thua, với 1 trận thắng và 4 trận hòa. Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng kết thúc với kết quả hòa. Phong độ này cho thấy sự chắc chắn, nhưng cũng cho thấy đội chưa biến được nhiều thế trận tốt thành ba điểm.

Trên bảng xếp hạng, Colorado Rapids đứng thứ 7 với 43 điểm. Lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố để đội tìm cách chấm dứt chuỗi trận hòa liên tiếp và giành chiến thắng trước khán giả của mình.

Chicago Fire: phong độ lên xuống thất thường

Ngược lại, Chicago Fire có phong độ biến động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một chiến thắng, rồi hai trận thua liên tiếp trước khi có một chiến thắng ở trận xa nhất.

Sự thiếu ổn định này khiến Chicago Fire khó lường. Họ có thể tạo bất ngờ khi vào nhịp tốt, nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống phía sau nếu dồn lên quá cao.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với một đội chủ nhà ít thua nhưng hay hòa và một đội khách có phong độ thất thường, nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quyết định. Colorado Rapids cần sự quyết đoán hơn ở khu vực cuối sân để biến các trận hòa thành chiến thắng. Chicago Fire phải giữ được sự tập trung khi chuyển trạng thái, bởi những khoảng hở thường xuất hiện ở giai đoạn này.

Nếu hai đội tiếp tục theo mô típ các lần gặp nhau gần đây, khán giả có thể chờ đợi một cuộc đua ghi bàn, nơi bên nào làm chủ được các tình huống chuyển đổi sẽ có lợi thế.

Nhận định

Thế đối đầu cân bằng, phong độ bất bại của chủ nhà và sự khó đoán của đội khách khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về một phía. Colorado Rapids có chút lợi thế nhờ sân nhà và chuỗi 5 trận không thua. Tuy nhiên, Chicago Fire hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Điều dễ nhận thấy nhất là cả hai đội đều sẵn sàng tham gia một màn đôi công hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 2 thắng 1 hòa Chicago Fire · 2 thắng Chicago Fire 4 - 1 Colorado Rapids CF Colorado Rapids 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 3 - 0 Colorado Rapids CF Colorado Rapids 2 - 1 Chicago Fire CR Chicago Fire 0 - 1 Colorado Rapids CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất H T H H H 32 Trận 12-7-13 T-H-B 44 Ghi (TB 1.4) 43 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất H T B B T 32 Trận 15-7-10 T-H-B 57 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T … 6 Los Angeles FC 32 12 11 9 +15 47 H H T H B 7 Colorado Rapids 32 12 7 13 +1 43 H T H H H 8 Seattle Sounders 32 11 10 11 +1 43 B H H B T …

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ J. Atencio (Yellow Cards) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ K. Thompson (Red Card) ✚ R. Cannon (Leg Injury) ✚ A. Fadal (Injury) ✚ Y. Maziz (Leg Injury) ✚ I. Sadiq (Leg Injury) ✚ J. Atencio (Yellow Cards) Chicago Fire ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury)