Trực tiếp Colorado Rapids vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0

Văn Thể20/09/2026 04:07

Seattle Sounders trải qua chuỗi 5 trận không thắng và cần tìm lại phong độ khi làm khách trước Colorado Rapids, đội bóng đang đứng hạng 7 với 35 điểm.

Colorado Rapids1 - 0Seattle SoundersNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 39'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 60% - 40% Seattle Sounders, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0)

    Phút 28': M. Whittaker (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: P. Aaronson). Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 59% - 41% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 15'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 63% - 37% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Colorado Rapids tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 10:16 20/09/2026

Đội hình chính thức
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Schmetzer
41
Nicholas Defreitas-Hansen
4
Reggie Cannon
6
Rob Holding
5
Loïc Williams
29
Miguel Navarro
10
Paxten Aaronson
8
Hamzat Ojediran
13
Wayne Frederick
32
Donavan Phillip
9
Saied Abu Farchi
7
Morgan Whittaker
26
Andrew Thomas
85
Kalani Kossa-Rienzi
16
Alex Roldán
39
Stuart Hawkins
5
Nouhou Tolo
31
Hassani Dotson
45
Peter Kingston
7
Cristian Roldán
13
Jordan Morris
9
Dejan Joveljić
11
Albert Rusnák
Dự bị
Colorado Rapids
31 Adam Beaudry24 Noah Cobb99 Jackson Travis2 Keegan Rosenberry12 Josh Atencio93 Georgi Minoungou44 Christopher Aquino16 Alex Harris77 Darren Yapi
Seattle Sounders
24 Stefan Frei25 Jackson Ragen35 Antino Lopez4 Ryan Sailor17 Paul Arriola8 Caden Clark90 Sebastian Gomez37 Snyder Brunell
Cập nhật đội hình lúc 08:13 20/09/2026
Colorado RapidsThống kêSeattle Sounders
60%
Kiểm soát bóng
40%
5
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
0
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Trận so tài giữa Colorado Rapids và Seattle Sounders diễn ra vào lúc 08:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park. Tâm điểm của cuộc so tài này hướng về đội khách Seattle Sounders, câu lạc bộ đang tìm mọi giải pháp để chặn đứng chuỗi phong độ sa sút kéo dài thời gian qua.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Seattle Sounders

Seattle Sounders bước vào chuyến làm khách với gánh nặng tâm lý lớn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không có nổi một chiến thắng khi đón nhận 4 trận hòa và phải chịu 1 trận thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Seattle Sounders chôn chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 28 điểm.

Vấn đề lớn nhất của đội khách nằm ở khả năng tạo đột biến để dứt điểm trận đấu. Những trận hòa liên tiếp phản ánh sự thiếu hiệu quả trong việc chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn, buộc ban huấn luyện Seattle Sounders phải tìm ra lời giải chiến thuật nhằm ngắt chuỗi trận nghèo nàn này.

Colorado Rapids và ưu thế từ bảng xếp hạng

Trái ngược với hoàn cảnh của đội khách, Colorado Rapids đang duy trì được vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Dick's Sporting Goods Park hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 35 điểm, tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đối thủ.

Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của Colorado Rapids diễn ra với nhịp độ thắng thua xen kẽ: họ có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Điểm tựa sân nhà Dick's Sporting Goods Park cùng khoảng cách điểm số an toàn sẽ là động lực lớn để Colorado Rapids triển khai thế trận chủ động nhằm bảo vệ vị trí trong nhóm trên.

Điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Dù đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục, Seattle Sounders lại sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ những lần đối đầu trước đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội khách.

Cụ thể, Seattle Sounders đã giành được 2 chiến thắng và có 3 lần chia điểm trước đối thủ, trong khi Colorado Rapids chưa có bất kỳ chiến thắng nào ở chuỗi 5 trận này. Sự lấn lướt về mặt thống kê trực tiếp là cơ sở để Seattle Sounders tin tưởng vào việc thiết lập một thế trận chặt chẽ, hóa giải sức ép từ đội chủ nhà.

Cục diện giằng co trên sân Dick's Sporting Goods Park

Với tương quan hiện tại, Colorado Rapids được đánh giá cao hơn về độ ổn định điểm số, nhưng Seattle Sounders lại mang động lực thi đấu rất lớn để tìm đường thoát khỏi khủng hoảng thành tích. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên gia cố hàng thủ để cắt đứt chuỗi trận mất điểm, tạo nên một thế trận toan tính và chặt chẽ giữa đôi bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colorado Rapids · 0 thắng3 hòaSeattle Sounders · 2 thắng
23/02/2026
Seattle Sounders
2 - 0
Colorado Rapids
SS
17/07/2025
Seattle Sounders
3 - 3
Colorado Rapids
Hòa
27/04/2025
Colorado Rapids
1 - 1
Seattle Sounders
Hòa
06/10/2024
Colorado Rapids
0 - 1
Seattle Sounders
SS
17/03/2024
Seattle Sounders
1 - 1
Colorado Rapids
Hòa
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
BTHBT
25
Trận
11-2-12
T-H-B
33
Ghi (TB 1.3)
32
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
HHHHB
23
Trận
7-7-9
T-H-B
25
Ghi (TB 1.1)
30
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
6Los Angeles FC261178+1440BTHHH
7Colorado Rapids2511212+135THBTB
8Portland Timbers259511032BHTBH
13Austin257810-1229THHTH
14Seattle Sounders23779-528HHHHB
15Sporting Kansas City245316-3318TBBBH
Tình hình lực lượng
Colorado Rapids
M. Diop (Knee Injury)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
K. Thompson (Yellow Cards)
Y. Maziz (Injury)
K. Stewart-Baynes (Leg Injury)
M. Diop (Knee Injury)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
Seattle Sounders
J. Ferreira (Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
Y. Gomez Andrade (Muscle Injury)
J. Ragen (Knee Injury)
J. Ferreira (Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Colorado Rapids vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0
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