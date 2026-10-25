TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps: Colorado Rapids mở tỷ số Colorado Rapids cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đội đầu bảng Vancouver Whitecaps lúc 09:30 ngày 25/10/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.

Colorado Rapids 1 - 0 Vancouver Whitecaps Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 0 Vancouver Whitecaps.

90' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 53% - 47% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 6.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Jackson Travis (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (Colorado Rapids): Jackson Travis vào sân thay Hamzat Ojediran.

87' Thay người Phút 87' (Colorado Rapids): Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés vào sân thay Noah Cobb.

87' Thay người Phút 87' (Vancouver Whitecaps): Mathías Laborda vào sân thay Ralph Priso.

87' Thay người Phút 87' (Vancouver Whitecaps): Rayan Elloumi vào sân thay Andrés Cubas.

81' BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0) Phút 81': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

78' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 52% - 48% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 5.

74' Thay người Phút 74' (Vancouver Whitecaps): Aleksa Cvetkovic vào sân thay Oliver Love Larraz.

68' Thay người Phút 68' (Colorado Rapids): Sayed Abu Farkhi vào sân thay Georgi Minoungou.

66' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 61% - 39% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 5.

62' Thay người Phút 62' (Colorado Rapids): Donavan Phillip vào sân thay Miguel Navarro.

54' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 54% - 46% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Vancouver Whitecaps): Jeevan Badwal vào sân thay Yadaly Diaby.

41' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 57% - 43% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

26' Thay người Phút 26' (Vancouver Whitecaps): Bruno Caicedo vào sân thay Emmanuel Sabbi.

21' Thẻ vàng Phút 21': Wayne Frederick (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 10:35 25/10/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matt Wells Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 41 N. Defreitas 33 K. Thompson 6 R. Holding 24 N. Cobb 29 M. Navarro 8 H. Ojediran 12 J. Atencio 10 P. Aaronson 13 Frederick II 93 G. Minoungou 7 M. Whittaker 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 33 T. Blackmon 6 R. Priso 28 T. Johnson 8 O. Larraz 20 A. Cubas 11 E. Sabbi 25 R. Gauld 77 Y. Diaby 24 B. White Dự bị Colorado Rapids 31 A. Beaudry 16 A. Harris 21 Ku-DiPietro 32 D. Phillip 2 K. Rosenberry 99 J. Travis 5 Loïc Williams 77 D. Yapi 9 S. Abu Vancouver Whitecaps 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 23 A. Cvetković 19 R. Elloumi 29 Gherasimencov 2 M. Laborda 63 Johnny Selemani 4 Veselinović 32 I. Boehmer 59 J. Badwal Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026

Colorado Rapids Thống kê Vancouver Whitecaps 53% Kiểm soát bóng 47% 18 Dứt điểm 7 8 Trúng đích 3 6 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 6

Colorado Rapids cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vancouver Whitecaps trên sân Dick's Sporting Goods Park lúc 09:30 ngày 25/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: hòa 4 trận và thua 1 trận. Đối thủ lần này lại là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chủ nhà đối mặt chuỗi trận thiếu chiến thắng

Colorado Rapids bước vào trận đấu với phong độ khá bế tắc. Họ không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 4 trận hòa và 1 trận thua. Chuỗi kết quả cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại, nhưng chưa tìm được khoảnh khắc quyết định để giành trọn 3 điểm.

Với 39 điểm, Colorado Rapids hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất bảng sẽ là cách trực tiếp để đội chủ nhà phá vỡ mạch trận không thắng. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố họ cần tận dụng.

Vancouver Whitecaps giữ vững vị trí dẫn đầu

Vancouver Whitecaps đang đứng đầu bảng xếp hạng với 55 điểm, hơn Colorado Rapids 16 điểm. Phong độ gần đây của đội khách khá ổn định: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Tuy nhiên, Vancouver Whitecaps cũng không có mạch thắng liên tục. Phần lớn các trận gần đây của họ kết thúc với tỷ lệ hòa cao. Điều này cho thấy đội đầu bảng vẫn có thể bị cầm chân nếu đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và giữ được sự kiên nhẫn.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 3 trận, Colorado Rapids thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây luôn có đội giành chiến thắng, nên trận đấu này nhiều khả năng cũng khó kết thúc trong sự dè dặt.

Dù Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu, Colorado Rapids vẫn từng thắng 2 trong 5 lần gần nhất. Con số này cho thấy chủ nhà hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đội đầu bảng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Colorado Rapids, bài toán nằm ở khả năng biến thế trận thành chiến thắng. Chuỗi 4 trận hòa gần đây cho thấy họ giữ được sự chắc chắn, nhưng cần hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định. Chơi trên sân nhà, đội bóng có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Vancouver Whitecaps sẽ tìm cách duy trì sự ổn định đã giúp họ đứng đầu bảng. Nếu sớm tạo được lợi thế, đội khách có thể kiểm soát trận đấu theo cách quen thuộc. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài trong thế giằng co, áp lực sẽ chia đều cho cả hai bên.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa đội đang tìm lại cảm giác thắng và đội đang giữ ngôi đầu bảng. Vancouver Whitecaps có lợi thế về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu gần đây. Colorado Rapids lại có sân nhà, động lực phá vỡ chuỗi không thắng và quá khứ từng thắng đối thủ này 2 lần trong 5 lần gặp gần nhất.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính là kịch bản dễ xảy ra. Nếu Colorado Rapids tận dụng tốt lợi thế sân nhà, họ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trước đội đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 2 thắng 0 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 3 - 1 Colorado Rapids VW Colorado Rapids 3 - 0 Vancouver Whitecaps CR Vancouver Whitecaps 2 - 0 Colorado Rapids VW Vancouver Whitecaps 2 - 1 Colorado Rapids VW Colorado Rapids 1 - 0 Vancouver Whitecaps CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất H H H B H 30 Trận 11-6-13 T-H-B 41 Ghi (TB 1.4) 41 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T H H B H 30 Trận 16-7-7 T-H-B 63 Ghi (TB 2.1) 31 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H … 8 Los Angeles Galaxy 31 10 10 11 -9 40 H T B T T 9 Colorado Rapids 30 11 6 13 0 39 H H H B H 10 Real Salt Lake 30 10 6 14 -3 36 T H B T B …

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ R. Cannon (Leg Injury) ✚ A. Fadal (Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Y. Maziz (Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ R. Cannon (Leg Injury) ✚ A. Fadal (Injury) Vancouver Whitecaps ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ T. Muller (Muscle Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ T. Muller (Muscle Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury)