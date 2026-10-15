Trực tiếp Columbus Crew vs Charlotte: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Charlotte: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 01:45

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5, 46 điểm, và sẽ làm khách của Columbus Crew lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus CrewvsCharlotteSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Columbus Crew và Charlotte đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 15/10/2026

Đội hình chính thức
Columbus Crew
Sơ đồ 3-4-3 · HLV L. Courtois
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith
28
P. Schulte
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
23
M. Farsi
7
D. Chambost
16
T. Habroune
21
A. Zaroury
10
Brais Méndez
77
Josef Martínez
8
S. Rodríguez
1
K. Kahlina
35
Will Cleary
22
H. Kessler
3
T. Ream
15
H. Toffolo
8
A. Westwood
13
B. Bronico
11
L. Abada
16
Pep Biel
10
Saint-Maximin
9
Toklomati Giorno
Dự bị
Columbus Crew
11 B. Lennon20 André Gomes2 M. Herrera33 G. Tapia1 N. Hagen3 E. Bailly17 S. Bangoura26 L. Giaccone19 J. Thiaré
Charlotte
17 de la Torre28 D. Diani21 T. Miller4 A. Privett25 Tyger Smalls23 D. Schnegg14 N. Byrne44 M. Agyemang37 R. Aloko
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 5 với 46 điểm và bước vào trận gặp Columbus Crew với phong độ ổn định cùng lợi thế đối đầu rõ rệt. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Charlotte giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Vị trí thứ 5 với 46 điểm cho thấy Charlotte đang có mùa giải vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng ở trận mới nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Charlotte biết cách duy trì sự cân bằng. Họ không thắng liên tục, nhưng mỗi lần vấp ngã đều nhanh chóng lấy lại điểm số.

Columbus Crew cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Columbus Crew hiện đứng hạng 13 với 29 điểm, kém Charlotte 8 bậc và 17 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không tệ như vị trí của họ. Trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận mới nhất, nên cần tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte thắng 3 trận, Columbus Crew thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng hẳn về phía đội khách.

Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với Charlotte. Ngược lại, Columbus Crew có thêm động lực để phá thế bất lợi ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hoàn cảnh đối lập cạnh nhau. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị bỏ lại trong nhóm đầu bảng. Columbus Crew đang tìm cách tận dụng chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước đó để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Charlotte mang theo phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu thuận lợi, nên họ nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy vậy, Columbus Crew vẫn có những phẩm chất cần thiết để gây khó khăn, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Charlotte là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Columbus Crew chưa thể bị xem nhẹ vì đội từng có chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Columbus Crew · 1 thắng1 hòaCharlotte · 3 thắng
16/08/2026
Charlotte
3 - 1
Columbus Crew
CHA
25/05/2025
Charlotte
3 - 2
Columbus Crew
CHA
04/05/2025
Columbus Crew
4 - 2
Charlotte
CC
18/07/2024
Columbus Crew
1 - 1
Charlotte
Hòa
24/03/2024
Charlotte
2 - 0
Columbus Crew
CHA
Columbus Crew
5 trận gần nhất
BTTTB
28
Trận
8-5-15
T-H-B
41
Ghi (TB 1.5)
46
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
TBTHT
28
Trận
13-7-8
T-H-B
50
Ghi (TB 1.8)
40
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
4New England Revolution2814410+646BBTTT
5Charlotte281378+1046TBTHT
6Philadelphia Union2812610+1142TTTTT
12DC United276129-1230BHBHT
13Columbus Crew288515-529BTTBB
14Atlanta United FC287615-1527BHTHB
Tình hình lực lượng
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Columbus Crew vs Charlotte: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO