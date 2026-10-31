Trực tiếp Columbus Crew vs DC United: Columbus Crew nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs DC United: Columbus Crew nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể31/10/2026 20:15

Columbus Crew đang duy trì phong độ cao, thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. DC United đến sân ScottsMiracle-Gro Field lúc 01:00 ngày 01/11/2026.

Columbus Crew3 - 0DC UnitedHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 3 - 0 DC United.

  • 77'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 62% - 38% DC United, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 4 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Columbus Crew): Lautaro Giaccone vào sân thay Santiago Rodriguez.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Columbus Crew): Tarun Karumanchi vào sân thay Sekou Tidiany Bangoura.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Mohamed Farsi.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (DC United): Sean Nealis vào sân thay Kye Rowles.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': João Gabriel Martins Peglow (DC United) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 63% - 37% DC United, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (DC United): Brandon Servania vào sân thay Nathan Ordaz.

  • 60'BÀN THẮNG! Columbus Crew (3-0)

    Phút 60': Kimito Nono (DC United) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 0.

  • 49'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 66% - 34% DC United, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Kye Rowles (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (DC United): Oscar Avilez vào sân thay Jared Stroud.

  • 41'BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-0)

    Phút 41': Anass Zaroury (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 58% - 42% DC United, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Columbus Crew 52% - 48% DC United, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Hỏng phạt đền

    Phút 24': Keisuke Kurokawa (DC United) sút hỏng phạt đền.

  • 22'VAR

    Phút 22': Phạt đền được công nhận — Matti Peltola (DC United).

  • 16'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0)

    Phút 16': Sean Zawadzki (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Columbus Crew 56% - 44% DC United, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Columbus Crew tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 02:55 01/11/2026

Đội hình chính thức
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
DC United
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler
28
P. Schulte
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
21
A. Zaroury
23
M. Farsi
7
D. Chambost
17
S. Bangoura
8
S. Rodríguez
16
T. Habroune
33
G. Tapia
26
A. Bono
5
S. Hefti
3
L. Bartlett
15
K. Rowles
6
K. Kurokawa
2
K. Nono
4
M. Peltola
21
A. Dozzell
8
J. Stroud
22
N. Ordaz
7
Peglow
Dự bị
Columbus Crew
3 E. Bailly26 L. Giaccone1 N. Hagen2 M. Herrera50 T. Karumanchi11 B. Lennon77 Josef Martínez12 Cesar Ruvalcaba19 J. Thiaré
DC United
13 S. Nealis23 B. Servania48 Gavin Turner27 Nikola Markovic25 J. Hopkins24 J. Farr40 K. Castillo32 O. Avilez12 C. Antley
Cập nhật đội hình lúc 00:32 01/11/2026
Columbus CrewThống kêDC United
62%
Kiểm soát bóng
38%
12
Dứt điểm
8
4
Trúng đích
4
1
Phạt góc
3
7
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
2

Columbus Crew bước vào trận gặp DC United với phong độ cao: thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Ở chiều ngược lại, DC United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 trận liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 01/11/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus Crew giữ vững mạch phong độ

Chuỗi 5 trận gần nhất của Columbus Crew gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng thắng ở hai trận mới nhất, trước đó có một trận hòa và hai trận thắng, cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn này.

Việc không để thua trong cả chuỗi 5 trận là nền tảng tâm lý quan trọng. Columbus Crew có thể tiếp cận trận đấu với sự tự tin và duy trì nhịp độ đã giúp họ gặt hái kết quả tích cực.

DC United tìm cách thoát khỏi chuỗi thua

Phong độ của DC United đang đi ngược hướng. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, cả 4 lần thất bại đều là những trận mới nhất, và chỉ thắng 1 trận ở thời điểm xa nhất của chuỗi.

Chuỗi thua liên tiếp khiến DC United chịu áp lực lớn khi làm khách. Đội bóng cần sớm tìm lại sự chắc chắn để không tiếp tục rơi vào vòng xoáy kết quả xấu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Columbus Crew

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 2, hòa 2 và thua 1. Lợi thế của đội này không quá lớn, bởi hai bên cũng từng chia điểm 2 lần và DC United từng giành chiến thắng một lần.

Dù vậy, khi đặt cạnh phong độ hiện tại, xu hướng đối đầu vẫn củng cố thêm lợi thế tinh thần cho Columbus Crew.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Columbus Crew đang đứng hạng 9 với 41 điểm, còn DC United xếp hạng 13 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc và 8 điểm, phản ánh khá rõ sự chênh lệch về chất lượng ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đà thăng hoa, Columbus Crew có nhiều lý do để kỳ vọng vào một trận đấu thuận lợi. Việc giữ được sự ổn định và kiểm soát nhịp độ sẽ là chìa khóa để đội tiếp tục chuỗi bất bại.

Trong khi đó, DC United cần một khởi đầu tập trung để tránh sớm bị dẫn bàn. Nếu muốn chấm dứt chuỗi thua, đội khách phải cải thiện sự chắc chắn trong thế trận và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Nhìn chung, phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Columbus Crew. Đội bóng này được đánh giá là bên có lợi thế hơn trước DC United.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Columbus Crew · 2 thắng2 hòaDC United · 1 thắng
10/09/2026
DC United
2 - 1
Columbus Crew
DU
20/07/2025
Columbus Crew
2 - 1
DC United
CC
30/03/2025
DC United
1 - 2
Columbus Crew
CC
29/09/2024
DC United
2 - 2
Columbus Crew
Hòa
07/04/2024
Columbus Crew
1 - 1
DC United
Hòa
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TTHTT
32
Trận
12-5-15
T-H-B
52
Ghi (TB 1.6)
49
Thủng lưới
DC United
5 trận gần nhất
BBBBT
32
Trận
7-12-13
T-H-B
39
Ghi (TB 1.2)
57
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC322183+4371HTHTT
2New England Revolution3218410+1058TTTTB
3Inter Miami3215116+2056HBTTT
8FC Cincinnati32111011-743HTTBB
9Columbus Crew3212515+341TTTTB
10New York Red Bulls3211615-1639BTBBT
12New York City FC3291112+338THHBB
13DC United3271213-1833BBBBT
14Atlanta United FC328618-1630BBBTB
Tình hình lực lượng
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
E. Bailly (Leg Injury)
R. Camacho (Chest Injury)
B. Mendez (Thigh Injury)
A. Zaroury (Ankle Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
E. Bailly (Leg Injury)
R. Camacho (Chest Injury)
DC United
L. Munteanu (Leg Injury)
T. Baribo (Hip Injury)
H. Kijima (Leg Injury)
G. Segal (Ankle Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
T. Baribo (Hip Injury)
H. Kijima (Leg Injury)
G. Segal (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Columbus Crew vs DC United: Columbus Crew nới rộng cách biệt 3-0
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