TRỰC TIẾP Trực tiếp Como vs AEK Athens FC: Como bỏ lỡ phạt đền Como đang duy trì phong độ cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và đứng hạng 4 với 9 điểm. Họ tiếp AEK Athens FC lúc 03:00 ngày 25/11/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como 0 - 0 AEK Athens FC Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Como 53% - 47% AEK Athens FC, dứt điểm 3 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4.

29' Hỏng phạt đền Phút 29': L. Da Cunha (Como) sút hỏng phạt đền.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Como 53% - 47% AEK Athens FC, dứt điểm 3 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4.

13' Como ép sân Cầm bóng: Como 64% - 36% AEK Athens FC, dứt điểm 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Thẻ vàng Phút 12': N. Paz (Como) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón AEK Athens FC.

Cập nhật lúc 03:47 25/11/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 97 Robert Sánchez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón 99 Trevoh Chalobah 3 Álex Valle 5 Máximo Perrone 6 Luis Milla 7 Lucas Da Cunha 10 Nico Paz 20 Martin Baturina 9 Anastasios Douvikas 1 Thomas Strakosha 12 Lazaros Rota 2 Harold Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 Stavros Pilios 14 Lovro Majer 27 Milán Vitális 18 Răzvan Marin 8 Mijat Gaćinović 7 Dereck Kutesa 9 Luka Jović Dự bị Como 1 Jean Butez 12 Lorenzo Ginelli 2 Marc Oliver Kempf 13 Alberto Dossena 16 Kaiki 28 Ivan Smolčić 21 Samuele Ricci 54 Matteo Papaccioli 57 Cristian Mazzara AEK Athens FC 41 Marios Balamotis 91 Alberto Brignoli 21 Domagoj Vida 22 Charalampos Lykogiannis 6 Kaan Kairinen 20 Petros Mantalos 23 João Mário 19 Barnabás Varga 90 Zini Cập nhật đội hình lúc 02:34 25/11/2026

Como Thống kê AEK Athens FC 53% Kiểm soát bóng 47% 3 Dứt điểm 1 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 1

Como bước vào trận đấu với AEK Athens FC bằng phong độ cao, khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Cùng với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đó là lợi thế lớn nhất của đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026 trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como giữ nhịp thắng đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Como thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội bóng vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận thua. Trước đó, họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này cho thấy Como biết cách phục hồi nhanh sau thất bại. Việc thắng ở trận gần nhất giúp đội giữ được tinh thần tốt trước khi bước vào cuộc tiếp đón AEK Athens FC.

AEK Athens FC cải thiện ở những trận gần đây

Phong độ của AEK Athens FC có hai nửa khác nhau. Họ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, nhưng hai trận mới nhất đều là chiến thắng. Trước đó, đội thua 3 trận liên tiếp.

Hai chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực với đội khách. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua trước đó cho thấy sự ổn định vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Como đang đứng hạng 4 với 9 điểm. AEK Athens FC ở hạng 29 với 3 điểm, kém đối thủ 6 điểm và nằm ở nhóm cuối bảng.

Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích hiện tại giữa hai đội. Một bên đang có đà đi lên rõ rệt, bên còn lại vẫn cần thêm kết quả tốt để cải thiện vị thế.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ vượt trội, Como nhiều khả năng sẽ giữ thế chủ động và tìm cách duy trì chuỗi kết quả tích cực. Đội chủ nhà cần tránh để nhịp thắng bị gián đoạn như trận thua xen giữa chuỗi gần đây.

Ở chiều ngược lại, AEK Athens FC có động lực từ hai chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự tập trung, họ có thể gây khó khăn cho Como. Dù vậy, xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Como đang là đội có nhiều điểm tựa hơn trước trận đấu.

Como 5 trận gần nhất T B T T T AEK Athens FC 5 trận gần nhất T T B B B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T 4 Como 4 3 0 1 +13 9 T T B T 5 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … 28 Villarreal 4 1 0 3 -6 3 B B T B 29 AEK Athens FC 4 1 0 3 -6 3 B B B T 30 RB Leipzig 4 1 0 3 -6 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại