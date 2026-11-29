TRỰC TIẾP Trực tiếp Como vs Juventus: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Como thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 4 và hòa 1. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 30/11/2026 tại Sinigaglia.

Como vs Juventus SẮP BẮT ĐẦU • 02:45 02:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Como và Juventus đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:19 30/11/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Juventus Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV L. Spalletti 1 J. Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 99 T. Chalobah 3 Álex Valle 6 Luis Milla 5 M. Perrone 7 L. da Cunha 10 N. Paz 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 3 Bremer 26 J. Lucumí 2 Z. Çelik 29 P. Sarr 8 Koopmeiners 20 A. Cambiaso 22 W. McKennie 9 R. Kolo Muani 27 N. Woltemade Dự bị Como 11 Assane Diao 22 M. Vigorito 28 I. Smolčić 97 Robert Sánchez 21 S. Ricci 30 M. Liberali 15 A. Lahdo 42 J. Addai 8 M. Caqueret Juventus 18 J. Ekhator 7 Francisco Conceição 17 Kerim-Sam Alajbegović 4 F. Gatti 6 L. Kelly 33 Neto 23 C. Pinsoglio 24 D. Rugani 12 Douglas Luiz Cập nhật đội hình lúc 02:19 30/11/2026

Como và Juventus bước vào trận đấu này khi cả hai cùng đang có phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại nào trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 30/11/2026 trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como: chỉ một lần chững lại trong chuỗi 5 trận

Como thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Trước đó họ để thua 1 trận, rồi lại thắng tiếp hai trận trước nữa.

Điểm đáng chú ý là Como không để cú vấp ngã kéo dài. Sau trận thua duy nhất, đội chủ nhà lập tức trở lại với mạch thắng, cho thấy khả năng hồi phục tốt về mặt tinh thần. Khi được đá trên sân nhà, đó là nền tảng tâm lý đáng giá trước một đối thủ mạnh.

Juventus: bất bại và đang hưng phấn

Ở phía bên kia, Juventus thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, sau đó là một trận hòa, rồi tiếp tục hai chiến thắng.

So với Como, Juventus nhỉnh hơn một chút về độ ổn định vì chưa có trận thua nào trong chuỗi gần đây. Tuy nhiên, trận hòa duy nhất cho thấy đội khách cũng không phải lúc nào cũng giành trọn điểm. Điều này để ngỏ khả năng một đối thủ đang hưng phấn như Como có thể gây khó khăn cho họ.

Thế đối đầu cân bằng tuyệt đối

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 2 trận và Juventus cũng thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội luôn phân định thắng thua rõ ràng và không bên nào chiếm ưu thế.

Với cán cân cân bằng như vậy, yếu tố tâm lý và phong độ ở thời điểm hiện tại sẽ đóng vai trò quan trọng hơn quá khứ.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Khi hai đội cùng có chuỗi kết quả tích cực, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Mỗi bên đều có động lực để duy trì mạch phong độ, nên cuộc đua giữa hai đội hứa hẹn diễn ra quyết liệt từ những phút đầu.

Como có lợi thế sân nhà và tinh thần sau hai chiến thắng gần nhất. Juventus mang theo sự chắc chắn của một đội chưa biết thua trong chuỗi 5 trận. Cả hai đều có lý do để tin vào khả năng giành điểm.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt, với thế đối đầu cân bằng và phong độ gần như tương đồng. Juventus nhỉnh hơn một chút nhờ chưa thua trận nào gần đây, nhưng Como có sân nhà và chuỗi kết quả cũng rất đáng gờm. Một trận đấu cân bằng, nhiều kịch tính và khó đoán là kịch bản được kỳ vọng nhất tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Como · 2 thắng 0 hòa Juventus · 2 thắng Juventus 0 - 2 Como COM Como 2 - 0 Juventus COM Como 1 - 2 Juventus JUV Juventus 3 - 0 Como JUV

Como 5 trận gần nhất T T B T T 12 Trận 8-2-2 T-H-B 20 Ghi (TB 1.7) 10 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất T T H T T 12 Trận 6-3-3 T-H-B 19 Ghi (TB 1.6) 12 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Como ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Muscle Injury) Juventus ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury)