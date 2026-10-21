TRỰC TIẾP Trực tiếp Como vs Manchester United: Trận đấu đang diễn ra Como hạng 17 và Manchester United hạng 18 cùng có 3 điểm trước trận đấu lúc 23h45 ngày 21/10/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia, với phong độ trái chiều.

Como 0 - 0 Manchester United Hiệp 1 — phút 2' 2' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 23:49 21/10/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 1 J. Butez 27 Yan Couto 2 M. Kempf 4 Jacobo Ramón Naveros 3 Álex Valle 5 M. Perrone 6 Luis Milla 7 L. da Cunha 10 N. Paz 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 1 S. Lammens 2 Diogo Dalot 5 H. Maguire 4 M. de Ligt 3 N. Mazraoui 17 Andrey Santos 18 Y. Tielemans 10 Matheus Cunha 8 Bruno Fernandes 7 M. Mount 19 B. Mbeumo Dự bị Como 28 I. Smolčić 97 Robert Sánchez 21 S. Ricci 30 M. Liberali 16 Kaiki 12 Lorenzo Luigi Ginelli 13 A. Dossena 8 M. Caqueret Manchester United 16 A. Diallo 41 H. Amass 57 Daniel Armer 20 C. Baleba 12 K. Darlow 38 J. Fletcher 39 T. Fletcher 22 T. Heaton 56 J. Kamason Cập nhật đội hình lúc 23:17 21/10/2026

Como và Manchester United gặp nhau lúc 23h45 ngày 21/10/2026 trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, lần lượt ở vị trí 17 và 18, với cùng 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không có, nên mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng.

Hai đội cùng điểm, cách tiếp cận khác nhau

Como hiện đứng hạng 17 với 3 điểm. Manchester United xếp ngay sau ở hạng 18, cũng với 3 điểm. Trận đấu vì thế mang dáng dấp một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang có vị trí sát nhau.

Bảng xếp hạng chỉ là một mặt của câu chuyện. Phong độ gần đây mới cho thấy hai đội đang đi theo những hướng khác nhau.

Como: thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất

Como thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận gần đây nhất. Trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thua, hòa, thua rồi thắng, cho thấy họ chưa có được sự ổn định.

Tuy vậy, chiến thắng mới nhất có thể là nguồn tự tin quan trọng. Chơi trên sân nhà, Como có điều kiện để chủ động hơn và tìm cách biến đà hưng phấn thành điểm số.

Manchester United: chưa thắng trận nào trong 5 lần gần nhất

Phong độ của Manchester United kém sáng hơn. Đội khách hòa 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, sau đó là chuỗi thua, hòa, hòa, thua.

Điểm tích cực là họ không thua ở trận mới nhất. Nhưng chuỗi trận không thắng cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được lời giải để biến những kết quả sít sao thành 3 điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở cùng mặt bằng điểm số, nên yếu tố tâm lý có thể quyết định. Como mang theo chiến thắng gần nhất và có lợi thế sân nhà. Manchester United cần phá vỡ chuỗi trận không thắng để tránh bị cuốn sâu hơn vào nhóm cuối bảng.

Ai kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, hạn chế sai sót và tận dụng được những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế lớn. Với khoảng cách điểm số bằng không, một bàn thắng sớm hoặc một sai lầm nơi hàng thủ đều có thể làm nghiêng cán cân.

Nhận định

Nếu xét về phong độ, Como có phần nhỉnh hơn nhờ 2 trận thắng trong 5 trận gần nhất và chiến thắng ở lượt đấu mới nhất. Manchester United vẫn là đối thủ đáng gờm, nhưng chuỗi 5 trận không thắng là dấu hiệu cần được cải thiện.

Đây là trận đấu khó lường giữa hai đội có điểm số bằng nhau. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung tốt hơn trong những thời điểm quyết định.

Como 5 trận gần nhất T B H B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất H B H H B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4 T B H 17 Como 2 1 0 1 +2 3 B T 18 Manchester United 2 1 0 1 +2 3 B T 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Como ✚ J. Addai (Off the roster) ✚ M. Caqueret (Off the roster) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ E. Goldaniga (Off the roster) ✚ W. Kambwala (Off the roster) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Lahdo (Off the roster) Manchester United ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ T. Heaton (Abdominal strain) ✚ A. Heaven (Illness) ✚ K. Mainoo (Injury) ✚ L. Martinez (Muscle Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ L. Shaw (Injury)