TRỰC TIẾP Trực tiếp Como vs Sassuolo: Trận đấu đang diễn ra Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 14 điểm. Trận gặp Sassuolo diễn ra lúc 20h00 ngày 24/10/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como 0 - 0 Sassuolo Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

7' BÀN THẮNG! Como (1-0) Phút 7': Lucas Da Cunha (Como) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Sassuolo.

Cập nhật lúc 20:11 24/10/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Sassuolo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Aquilani 1 J. Butez 27 Yan Couto 53 Willy Kambwala Ndengushi 2 M. Kempf 16 Kaiki 21 S. Ricci 5 M. Perrone 8 M. Caqueret 7 L. da Cunha 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 80 S. Turati 20 Van der Brempt 15 D. Ćaleta-Car 5 Fali Candé 33 Rafael Obrador 17 Vasilije Adžić 18 N. Matić 10 D. Berardi 50 D. Bakola 25 B. Domínguez 9 K. Bowie Dự bị Como 13 A. Dossena 18 E. Goldaniga 42 J. Addai 15 A. Lahdo 6 Luis Milla 10 N. Paz 4 Jacobo Ramón Naveros 97 Robert Sánchez 28 I. Smolčić Sassuolo 94 S. Esposito 8 A. Ghion 35 L. Lipani 49 A. Murić 26 C. Odenthal 77 N. Pierini 12 G. Satalino 19 L. Skjellerup 55 I. Sulemana Cập nhật đội hình lúc 19:32 24/10/2026

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 14 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia lúc 20h00 ngày 24/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang đứng thứ 13.

Como giữ vị trí trong nhóm đầu

Với 14 điểm, Como đang xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí giúp đội bóng bám sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, và mỗi trận đấu trên sân nhà đều có sức nặng lớn trong cuộc đua này.

Phong độ gần đây của Como khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang vào trận này với tâm lý tích cực sau chuỗi kết quả thiếu ổn định trước đó.

Sassuolo cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Sassuolo đứng hạng 13 với 8 điểm, kém Como 6 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, bức tranh phong độ gần đây của Sassuolo không mấy khả quan. Đội chưa thắng trong 3 trận vừa qua, với 2 trận thua và 1 trận hòa. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở quãng cũ hơn, nên đội khách đang cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Como thắng 2 trận, Sassuolo thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử này mang lại cho đội chủ nhà lợi thế về mặt tâm lý, dù Sassuolo vẫn từng tìm được chiến thắng trước chính đối thủ này.

Việc không có trận hòa nào cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường phân định rõ thắng thua. Điều này khiến trận đấu sắp tới có thể mang tính mở và không dễ đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là lợi thế sân nhà của Como. Đội bóng đang đứng thứ 5, vừa có hai chiến thắng liên tiếp và có thành tích đối đầu tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận trước Sassuolo.

Ngược lại, Sassuolo có ít áp lực hơn xét về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, đúng như cách họ từng thắng Como ở một trong ba lần gặp gần nhất.

Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch hiện tại. Tuy vậy, phong độ gần đây của Como cũng chưa thực sự ổn định, với 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Como có nhiều lợi thế hơn: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ gần nhất tốt hơn, thành tích đối đầu nghiêng về mình và được thi đấu trên sân nhà. Sassuolo cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Trận đấu này vì thế là phép thử cho tham vọng của Como trong nhóm đầu bảng, đồng thời là cơ hội để Sassuolo lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Como · 2 thắng 0 hòa Sassuolo · 1 thắng Sassuolo 2 - 1 Como SAS Como 2 - 0 Sassuolo COM Como 3 - 0 Sassuolo COM

Como 5 trận gần nhất T T B H B 7 Trận 4-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Sassuolo 5 trận gần nhất B H B T H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 4 AC Milan 7 4 3 0 +7 15 T H T H H 5 Como 7 4 2 1 +5 14 T H B T T 6 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T … 12 Lecce 7 3 0 4 -3 9 T B B T B 13 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8 B H B T H 14 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B …

Tình hình lực lượng Como ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ M. Liberali (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg)