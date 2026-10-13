TRỰC TIẾP Trực tiếp Công an Hà Nội vs Kashima: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi Công an Hà Nội và Kashima gặp nhau lúc 19h15 ngày 13/10/2026 tại Hang Day Stadium, trong lúc Kashima đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Công an Hà Nội vs Kashima SẮP BẮT ĐẦU • 19:15 19:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Công an Hà Nội và Kashima đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19:15.

Cập nhật lúc 18:47 13/10/2026

Đội hình chính thức Công an Hà Nội Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandré Pölking Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki 1 F. Nguyen 38 A. Leygley 68 Bùi Hoàng Việt Anh 5 Đoàn Văn Hậu 6 S. Mauk 11 Lê Phạm Thành Long 10 Léo Artur 7 J. Pendant 19 Nguyễn Quang Hải 90 B. Perea 9 Nguyen Dinh Bac 1 T. Hayakawa 23 K. Tsukui 55 N. Ueda 3 Kim Tae-Hyeon 7 R. Ogawa 27 Y. Matsumura 6 K. Misao 8 Matheus Bueno 17 Élber 40 Y. Suzuki 9 Léo Ceará Dự bị Công an Hà Nội 72 Alan Grafite 15 Bui Xuan Thinh 18 Đinh Thanh Bình 12 Hoang Van Toan 4 Phan Ngọc Tín 14 Damià Sabater 23 Vu Thanh Vinh Kashima 30 M. Yoshida 21 T. Yamada 34 H. Tokuda 10 G. Shibasaki 5 I. Sekigawa 19 S. Omori 28 Y. Okawa 35 A. Motosuna 29 Y. Kajikawa Cập nhật đội hình lúc 18:47 13/10/2026

Công an Hà Nội và Kashima bước vào trận đấu lúc 19h15 ngày 13/10/2026 trên sân Hang Day Stadium với chung một điểm nhấn: cả hai đều đang có phong độ cao. Chuỗi kết quả gần đây của hai đội cho thấy một cuộc so tài giữa những tập thể đang chơi tự tin và ít khi để mất nhịp quá lâu.

Công an Hà Nội: bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất

Công an Hà Nội thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng thủ đô thắng liền 2 trận mới đây nhất, trước đó có một thất bại, rồi lại thắng 2 trận ở quãng trước nữa. Chuỗi này cho thấy đội có khả năng hồi phục nhanh sau thất bại, không để một kết quả xấu kéo dài thành chuỗi trận sa sút.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khác với phong độ gần đây. Công an Hà Nội đang đứng hạng 15 với 0 điểm. Vì vậy, đội chủ nhà cần biến phong độ tốt thành điểm số ngay trong trận này.

Kashima: dẫn đầu bảng và mạch trận ổn định

Kashima thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng 2 trận gần đây nhất, trước đó có một trận hòa và một trận thắng, còn thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi. Kết quả này phản ánh một đội bóng cân bằng, vừa biết giành chiến thắng vừa hiếm khi để thua.

Hiện Kashima đứng hạng 1 với 3 điểm, vị trí cao nhất bảng. Họ bước vào trận đấu với tâm thế của đội đang dẫn đầu và muốn giữ nguyên thành quả đã có.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều đang có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự chắc chắn ở từng tình huống. Công an Hà Nội cần tận dụng đà thắng gần đây để vào trận mạnh dạn, giành điểm số đầu tiên. Kashima có lợi thế về vị trí và sự ổn định, nên có thể chơi kiên nhẫn, chờ cơ hội để kiểm soát cục diện.

Điểm cần theo dõi là cách Công an Hà Nội xử lý áp lực của đội đang đứng cuối bảng về điểm số, so với sự bình tĩnh của đội đầu bảng. Đội nào nhập cuộc tốt hơn và hạn chế sai lầm sớm sẽ có nhiều cơ hội định đoạt thế trận.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai đội vào phom. Kashima nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có chuỗi 5 trận gần nhất không thua kém nhiều. Công an Hà Nội cũng có thành tích gần đây rất đáng chú ý với 4 chiến thắng. Cuộc đối đầu giữa phong độ và thứ hạng này vì thế sẽ là điểm hấp dẫn nhất của trận đấu tại Hang Day Stadium.

Công an Hà Nội 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Kashima 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 7.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 14 Pohang Steelers 1 0 0 1 -2 0 B 15 Công an Hà Nội 1 0 0 1 -3 0 B T 16 Newcastle Jets 1 0 0 1 -6 0 B