Trực tiếp Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Kyoto Sanga 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19h15 ngày 3/11/2026 trên sân Hang Day Stadium.
- 86'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 5.
- 73'Thay người
Phút 73' (Kyoto Sanga): Masaya Okugawa vào sân thay Everton Maceió.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 5.
- 71'Thay người
Phút 71' (Công an Hà Nội): Phan Ngoc Tin vào sân thay Frans Putros.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Le Pham Thanh Long vào sân thay Alan Grafite.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Nguyen Dinh Bac vào sân thay Damià Sabater Tous.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Hoang Van Toan vào sân thay Bui Hoang Viet Anh.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 4 - 3.
- 57'Thay người
Phút 57' (Kyoto Sanga): Sung-jun Yoon vào sân thay Kodai Nagata.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Hisashi Appiah Tawiah (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Công an Hà Nội 57% - 43% Kyoto Sanga, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 3.
- 46'Thẻ vàng
Phút 46': Damià Sabater Tous (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Bui Hoang Viet Anh (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Kyoto Sanga): Rafael Papagaio vào sân thay Alex Souza.
- 45'Thay người
Phút 45' (Kyoto Sanga): Haruki Arai vào sân thay Ryuma Nakano.
- 45'Thay người
Phút 45' (Kyoto Sanga): Hisashi Appiah Tawiah vào sân thay Yusuke Ishida.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Alan Grafite (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Công an Hà Nội ép sân
Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 2.
- 24'Công an Hà Nội ép sân
Cầm bóng: Công an Hà Nội 60% - 40% Kyoto Sanga, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 12'Công an Hà Nội ép sân
Cầm bóng: Công an Hà Nội 65% - 35% Kyoto Sanga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.
- 10'Thẻ vàng
Phút 10': Hiroto Morooka (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Công an Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga.
Cập nhật lúc 20:59 03/11/2026
Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Kyoto Sanga ngay trong trận đấu này. Đội chủ nhà đứng hạng 11 với 3 điểm, kém đối thủ đúng 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11/2026 tại Hang Day Stadium.
Khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng
Kyoto Sanga hiện đứng hạng 6 với 6 điểm, trong khi Công an Hà Nội xếp hạng 11 với 3 điểm. Chênh lệch giữa hai đội không lớn, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng.
Với Công an Hà Nội, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ ngang điểm Kyoto Sanga. Ngược lại, đội khách muốn giữ khoảng cách và củng cố vị trí của mình ở nhóm trên.
Phong độ: Kyoto Sanga nhỉnh hơn
Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa hơn trong chuỗi này.
Kyoto Sanga có chuỗi kết quả tốt hơn khi thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội khách thắng cả hai trận gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn.
Điểm then chốt của trận đấu
Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và đang đi lên sau giai đoạn có hai trận thua. Chuỗi hòa rồi thắng gần đây cho thấy họ đang dần lấy lại sự ổn định. Điều đội chủ nhà cần là duy trì kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, bởi đối thủ đang có mạch hai trận thắng liên tiếp.
Về phía Kyoto Sanga, đà thắng gần đây là tài sản lớn. Nếu giữ được sự chắc chắn như hai trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà là thử thách mà đội khách cần vượt qua.
Nhận định
Kyoto Sanga nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Công an Hà Nội có động lực rõ ràng để giành kết quả tích cực trên sân nhà và tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể tạo ra khác biệt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)