TRỰC TIẾP Trực tiếp Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Kyoto Sanga 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19h15 ngày 3/11/2026 trên sân Hang Day Stadium.

Công an Hà Nội 0 - 0 Kyoto Sanga Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 5.

73' Thay người Phút 73' (Kyoto Sanga): Masaya Okugawa vào sân thay Everton Maceió.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 5.

71' Thay người Phút 71' (Công an Hà Nội): Phan Ngoc Tin vào sân thay Frans Putros.

66' Thay người Phút 66' (Công an Hà Nội): Le Pham Thanh Long vào sân thay Alan Grafite.

66' Thay người Phút 66' (Công an Hà Nội): Nguyen Dinh Bac vào sân thay Damià Sabater Tous.

66' Thay người Phút 66' (Công an Hà Nội): Hoang Van Toan vào sân thay Bui Hoang Viet Anh.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 4 - 3.

57' Thay người Phút 57' (Kyoto Sanga): Sung-jun Yoon vào sân thay Kodai Nagata.

53' Thẻ vàng Phút 53': Hisashi Appiah Tawiah (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Công an Hà Nội 57% - 43% Kyoto Sanga, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 3.

46' Thẻ vàng Phút 46': Damià Sabater Tous (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Bui Hoang Viet Anh (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Rafael Papagaio vào sân thay Alex Souza.

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Haruki Arai vào sân thay Ryuma Nakano.

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Hisashi Appiah Tawiah vào sân thay Yusuke Ishida.

41' Thẻ vàng Phút 41': Alan Grafite (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 2.

24' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 60% - 40% Kyoto Sanga, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 65% - 35% Kyoto Sanga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Hiroto Morooka (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Công an Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga.

Cập nhật lúc 20:59 03/11/2026

Đội hình chính thức Công an Hà Nội Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandré Pölking Kyoto Sanga Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Popović 1 F. Nguyen 38 A. Leygley 68 Bùi Hoàng Việt Anh 5 Đoàn Văn Hậu 88 Lê Văn Đô 55 Frans Putros 14 Damià Sabater 7 J. Pendant 72 Alan Grafite 90 B. Perea 10 Léo Artur 90 Halls 15 K. Nagata 40 Y. Ishida 43 Weverton 44 K. Sato 6 João Pedro 24 H. Morooka 48 R. Nakano 62 T. Shichi 38 Everton 17 Alex Negueba Dự bị Công an Hà Nội 15 Bui Xuan Thinh 18 Đinh Thanh Bình 26 Ha Van Phuong 12 Hoang Van Toan 11 Lê Phạm Thành Long 9 Nguyen Dinh Bac 30 Y Eli Niê 4 Phan Ngọc Tín 23 Vu Thanh Vinh Kyoto Sanga 25 Yoon Sung-Jun 5 H. Tawiah 50 Y. Suzuki 19 David Da Silva Costa 29 Ko Sakai 9 Rafael Elias 1 G. Ota 7 M. Okugawa 93 S. Nagasawa Cập nhật đội hình lúc 18:47 03/11/2026

Công an Hà Nội Thống kê Kyoto Sanga 56% Kiểm soát bóng 44% 13 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 5

Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Kyoto Sanga ngay trong trận đấu này. Đội chủ nhà đứng hạng 11 với 3 điểm, kém đối thủ đúng 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11/2026 tại Hang Day Stadium.

Khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng

Kyoto Sanga hiện đứng hạng 6 với 6 điểm, trong khi Công an Hà Nội xếp hạng 11 với 3 điểm. Chênh lệch giữa hai đội không lớn, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng.

Với Công an Hà Nội, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ ngang điểm Kyoto Sanga. Ngược lại, đội khách muốn giữ khoảng cách và củng cố vị trí của mình ở nhóm trên.

Phong độ: Kyoto Sanga nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa hơn trong chuỗi này.

Kyoto Sanga có chuỗi kết quả tốt hơn khi thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội khách thắng cả hai trận gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn.

Điểm then chốt của trận đấu

Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và đang đi lên sau giai đoạn có hai trận thua. Chuỗi hòa rồi thắng gần đây cho thấy họ đang dần lấy lại sự ổn định. Điều đội chủ nhà cần là duy trì kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, bởi đối thủ đang có mạch hai trận thắng liên tiếp.

Về phía Kyoto Sanga, đà thắng gần đây là tài sản lớn. Nếu giữ được sự chắc chắn như hai trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà là thử thách mà đội khách cần vượt qua.

Nhận định

Kyoto Sanga nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Công an Hà Nội có động lực rõ ràng để giành kết quả tích cực trên sân nhà và tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể tạo ra khác biệt.

Công an Hà Nội 5 trận gần nhất H T H B B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Kyoto Sanga 5 trận gần nhất T T H H B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T … 5 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T 6 Kyoto Sanga 3 2 0 1 +3 6 T T B 7 Kashiwa Reysol 3 1 1 1 +3 4 H T B … 10 Jeonbuk Motors 3 1 1 1 -1 4 H B T 11 Công an Hà Nội 3 1 0 2 -3 3 T B B T 12 Buriram United 3 0 2 1 -1 2 H B H …