TRỰC TIẾP Trực tiếp Công an Hà Nội vs Vissel Kobe: Công an Hà Nội mở tỷ số Công an Hà Nội đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng đứng hạng 11 với 4 điểm, kém Vissel Kobe 8 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19:15 ngày 24/11/2026.

Công an Hà Nội 1 - 0 Vissel Kobe Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Công an Hà Nội 1 - 0 Vissel Kobe.

45' BÀN THẮNG! Công an Hà Nội (1-0) Phút 45': Stefan Mauk (Công an Hà Nội) lập công (kiến tạo: Alan Grafite). Tỷ số: 1 - 0.

37' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 60% - 40% Vissel Kobe, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Brayan Perea (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thay người Phút 26' (Công an Hà Nội): Vu Thanh Vinh vào sân thay Filip Nguyen.

25' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 62% - 38% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Công an Hà Nội ép sân Cầm bóng: Công an Hà Nội 67% - 33% Vissel Kobe, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

11' Hỏng phạt đền Phút 11': Alan Grafite (Công an Hà Nội) sút hỏng phạt đền.

9' Thẻ vàng Phút 9': Kota Watanabe (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Công an Hà Nội tiếp đón Vissel Kobe.

Cập nhật lúc 20:01 24/11/2026

Đội hình chính thức Công an Hà Nội Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Alexandré Pölking Vissel Kobe Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe 1 F. Nguyen 38 A. Leygley 5 Đoàn Văn Hậu 12 Hoang Van Toan 88 Lê Văn Đô 6 S. Mauk 11 Lê Phạm Thành Long 7 J. Pendant 14 Damià Sabater 72 Alan Grafite 90 B. Perea 21 S. Arai 2 N. Iino 4 T. Yamakawa 31 T. Iwanami 41 K. Nagato 20 K. Watanabe 25 Y. Kuwasaki 5 Y. Goke 94 Erik 29 R. Komatsu 26 Jean Patrick Dự bị Công an Hà Nội 4 Phan Ngọc Tín 30 Y Eli Niê 19 Nguyễn Quang Hải 26 Ha Van Phuong 18 Đinh Thanh Bình 15 Bui Xuan Thinh 23 Vu Thanh Vinh Vissel Kobe 10 Y. Osako 1 D. Maekawa 3 Matheus Thuler 62 H. Kawabata 24 G. Sakai 7 Y. Ideguchi 44 M. Hidaka 28 K. Hamasaki 71 S. Gonda Cập nhật đội hình lúc 18:49 24/11/2026

Công an Hà Nội Thống kê Vissel Kobe 60% Kiểm soát bóng 40% 7 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Công an Hà Nội đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Vissel Kobe là phép thử lớn cho tham vọng đó. Đội chủ nhà đứng hạng 11 với 4 điểm, trong khi đối thủ đang dẫn đầu bảng với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 19:15 ngày 24/11/2026 trên sân Hang Day Stadium.

Khoảng cách 8 điểm giữa hai đầu bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy rõ sự chênh lệch giữa hai đội. Vissel Kobe đang ở vị trí số 1 với 12 điểm, còn Công an Hà Nội đứng thứ 11 với 4 điểm, tức kém 8 điểm.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách ngay trước đối thủ đang ở đỉnh bảng. Một kết quả tích cực trước đội đầu bảng sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm phía trên. Ngược lại, Vissel Kobe muốn giữ vững ngôi đầu và tiếp tục nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Phong độ: Công an Hà Nội nhỉnh hơn về số trận thắng

Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần đây nhất, trước đó có một chiến thắng. Sau đó là hai trận hòa liên tiếp và một chiến thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Vissel Kobe có chuỗi 5 trận gần nhất kém ổn định hơn so với vị trí của họ trên bảng xếp hạng: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống Công an Hà Nội, đội khách cũng thua ở trận vừa qua, sau đó hòa một trận, thua một trận, hòa một trận và thắng ở trận cũ nhất.

Như vậy, cả hai đội đều bước vào trận sau một thất bại. Dù xếp hạng chênh nhau nhiều, phong độ gần đây của hai bên không cách biệt quá lớn, và đây là điểm khiến trận đấu khó lường.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Công an Hà Nội, bài toán là chuyển phong độ chưa thật ổn định thành kết quả trước đối thủ mạnh nhất bảng. Đội chủ nhà cần sớm lấy lại mạch thắng để khoảng cách 8 điểm không bị kéo giãn thêm.

Với Vissel Kobe, thách thức là chấm dứt chuỗi trận không thắng gần đây để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Đội khách có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng phong độ 5 trận gần nhất cho thấy họ không hoàn toàn thuyết phục.

Nhận định

Về vị trí, Vissel Kobe vượt trội với ngôi đầu bảng và 12 điểm. Về phong độ gần đây, Công an Hà Nội có chút lợi thế nhờ thắng nhiều hơn và thua ít hơn. Hai thất bại liên tiếp ở trận gần nhất của cả hai đội khiến trận đấu nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thận trọng, trong đó yếu tố tâm lý và sự tập trung sẽ đóng vai trò quan trọng.

Công an Hà Nội 5 trận gần nhất B T H H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 7 Thủng lưới Vissel Kobe 5 trận gần nhất B H B H T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T … 10 Daejeon Citizen 4 1 1 2 -2 4 B B H T 11 Công an Hà Nội 4 1 1 2 -3 4 H T B B T 12 Buriram United 4 0 3 1 -1 3 H H B H …