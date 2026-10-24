TRỰC TIẾP Trực tiếp Coventry vs Fulham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Coventry và Fulham cùng ở nhóm cuối bảng, mỗi điểm số đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 24/10/2026 tại Coventry Building Society Arena.

Coventry 0 - 0 Fulham Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

62' Fulham ép sân Cầm bóng: Coventry 34% - 66% Fulham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Coventry): Stephen Mfuni vào sân thay Bobby Thomas.

49' Fulham ép sân Cầm bóng: Coventry 35% - 65% Fulham, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Fulham ép sân Cầm bóng: Coventry 36% - 64% Fulham, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Shea Charles (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Coventry 45% - 55% Fulham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Coventry 54% - 46% Fulham, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Fulham.

Cập nhật lúc 22:21 24/10/2026

Đội hình chính thức Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 4 B. Thomas 2 E. Pinnock 3 J. Dasilva 6 M. Grimes 8 Caleb Marfo Yirenkyi 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 23 Thomas-Asante 49 S. Cherif 1 B. Leno 21 T. Castagne 22 Affengruber 3 C. Bassey 33 A. Robinson 15 H. Larsson 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 7 Gonzalo García Dự bị Coventry 25 D. Bentley 12 S. Mfuni 20 Kesler-Hayden 10 Mason-Clark 16 F. Onyeka 29 V. Torp 38 G. Hamer 14 T. Awoniyi 34 Y. Gboho Fulham 2 K. Tete 5 J. Andersen 16 S. Berge 10 T. Cairney 20 Manuel Ángel 11 Kevin 8 César Palacios 9 Rodrigo Muniz 23 B. Lecomte Cập nhật đội hình lúc 20:32 24/10/2026

Coventry Thống kê Fulham 34% Kiểm soát bóng 66% 9 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Coventry và Fulham cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 21h00 ngày 24/10/2026 tại Coventry Building Society Arena mang ý nghĩa lớn với cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, và mỗi kết quả đều có thể thay đổi bức tranh cuộc đua trụ hạng.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Coventry đang đứng hạng 18 với 6 điểm. Ngay sát phía dưới là Fulham ở hạng 19 với 5 điểm. Cách biệt mong manh này khiến cuộc đối đầu mang tính quyết định về tâm lý lẫn cuộc đua điểm số.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Fulham, ba điểm có thể giúp họ vượt lên trên Coventry ngay trong buổi chiều thi đấu này.

Phong độ: Coventry thiếu ổn định, Fulham nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Coventry thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội bóng này vừa thua ở trận mới nhất, trước đó có hai trận thắng liên tiếp, còn hai trận cũ hơn đều thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, Fulham thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thắng ở trận vừa qua và chỉ thua một lần trong cả chuỗi này. Khả năng giữ điểm của họ tốt hơn so với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Coventry

Ở hai lần gặp nhau gần nhất, Coventry thắng cả hai, Fulham chưa thắng trận nào. Đó là điểm cộng về mặt tinh thần cho đội chủ nhà trước một đối thủ đang có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, hai trận là một mẫu nhỏ, nên chưa đủ để coi đây là lợi thế chắc chắn.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang chịu áp lực lớn, nên sự cẩn trọng có thể lấn át tinh thần tấn công, nhất là ở giai đoạn đầu trận. Với Coventry, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà và dấu ấn trước Fulham để thoát khỏi chuỗi phong độ chập chờn. Fulham cần duy trì sự chắc chắn đã giúp họ hạn chế số trận thua, đồng thời tìm cách biến những trận hòa thành chiến thắng.

Kỷ luật trong những tình huống cố định, sự tập trung ở các thời điểm then chốt và khả năng giữ bình tĩnh khi áp lực tăng lên có thể quyết định trận đấu. Trong cuộc đua cách nhau chỉ 1 điểm, một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

Nhận định

Fulham có phong độ gần đây tốt hơn và vừa giành chiến thắng. Coventry lại hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, có lợi thế sân nhà và thắng cả hai lần chạm trán gần nhất. Hai yếu tố này giữ cho trận đấu ở thế cân bằng.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu trực tiếp mà cả hai đều không muốn thua. Nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu giằng co, và chỉ cần một khoảnh khắc là đủ tạo ra khác biệt trong cuộc chiến trụ hạng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Coventry · 2 thắng 0 hòa Fulham · 0 thắng Fulham 1 - 3 Coventry COV Coventry 4 - 1 Fulham COV

Coventry 5 trận gần nhất B T T B B 7 Trận 2-0-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 14 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất T B H T H 7 Trận 1-2-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 7 6 0 1 +6 18 T T B T T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 17 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T 18 Coventry 7 2 0 5 -8 6 B T T B B 19 Fulham 7 1 2 4 -3 5 T B H H B 20 Sunderland 7 1 1 5 -8 4 B B B B H

Tình hình lực lượng Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ J. Eccles (Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ J. Eccles (Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) Fulham ✚ R. Sessegnon (Red Card) ✚ R. Sessegnon (Red Card)