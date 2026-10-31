Trực tiếp Coventry vs Sunderland: Coventry nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Coventry vs Sunderland: Coventry nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể31/10/2026 17:44

Coventry và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng, nên điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 31/10/2026.

Coventry3 - 0SunderlandHiệp 2 — phút 66'
  • 66'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Coventry 3 - 0 Sunderland.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 46% - 54% Sunderland, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 63'VAR

    Phút 63': Quyết định của VAR — Reinildo Isnard Mandava (Sunderland).

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Sunderland): Wilson Isidor vào sân thay Nilson Angulo.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Sunderland): Chemsdine Talbi vào sân thay Chris Rigg.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Tatsuhiro Sakamoto (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 45% - 55% Sunderland, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Coventry (3-0)

    Phút 52': Jack Rudoni (Coventry) lập công (kiến tạo: Victor Torp). Tỷ số: 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Coventry 48% - 52% Sunderland, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 37'BÀN THẮNG! Coventry (2-0)

    Phút 37': Taiwo Awoniyi (Coventry) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 26'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Coventry 40% - 60% Sunderland, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 17'BÀN THẮNG! Coventry (1-0)

    Phút 17': Tatsuhiro Sakamoto (Coventry) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Coventry 50% - 50% Sunderland, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Victor Torp (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Coventry tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 23:23 31/10/2026

Đội hình chính thức
Coventry
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
19
C. Rushworth
27
M. van Ewijk
12
S. Mfuni
2
E. Pinnock
3
J. Dasilva
29
V. Torp
8
Caleb Marfo Yirenkyi
7
T. Sakamoto
5
J. Rudoni
34
Y. Gboho
14
T. Awoniyi
22
R. Roefs
32
T. Hume
13
O'Nien
15
O. Alderete
17
Reinildo
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
11
C. Rigg
28
E. Le Fée
10
N. Angulo
9
B. Brobbey
Dự bị
Coventry
9 E. Simms38 G. Hamer10 Mason-Clark6 M. Grimes22 Latibeaudiere20 Kesler-Hayden25 D. Bentley23 Thomas-Asante49 S. Cherif
Sunderland
18 W. Isidor31 M. Ellborg4 K. Danso12 T. Meunier6 D. Methalie29 Jules Ahoka7 C. Talbi39 M. Fofana37 J. Bi
Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026
CoventryThống kêSunderland
46%
Kiểm soát bóng
54%
7
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
1
3
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Coventry và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, và trận đấu lúc 22h00 ngày 31/10/2026 tại Coventry Building Society Arena vì thế mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi cục diện ngay lập tức.

Cuộc đua sát sao ở cuối bảng

Coventry đang đứng hạng 19 với 6 điểm. Sunderland xếp ngay phía dưới ở hạng 20 với 5 điểm. Với cách biệt mong manh như vậy, đội thắng sẽ có thêm khoảng cách an toàn, còn đội thua sẽ phải chịu áp lực lớn hơn trong những vòng đấu sau.

Đây là kiểu trận đấu mà tâm lý thường lấn át lối chơi. Cả hai đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng những điểm số quý giá.

Phong độ: Coventry chững lại, Sunderland có nhỉnh hơn

Coventry đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng lo hơn, họ thua cả 2 trận mới nhất, sau chuỗi 2 trận thắng trước đó.

Ngược lại, Sunderland có phong độ cân bằng hơn. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời đang giành chiến thắng ở trận mới nhất. Hai trận hòa liên tiếp trước đó cho thấy đội khách biết cách giữ điểm khi chưa thể thắng.

Tuy nhiên, phong độ tốt hơn chưa đủ để giúp Sunderland rời vị trí cuối bảng. Điều này cho thấy họ vẫn cần thêm những chiến thắng để thoát khỏi cuộc đua khó khăn này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Coventry thắng 2 trận, hòa 2 trận và Sunderland thắng 1 trận. Thế cân bằng này cho thấy khó có đội nào áp đảo đối phương, và trận đấu nhiều khả năng sẽ cạnh tranh chặt chẽ.

Coventry có chút nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng ưu thế đó không lớn. Hai trận hòa cũng nhắc rằng cặp đấu này thường khó phân thắng bại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Coventry, bài toán đầu tiên là cắt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và nên tránh những sai sót sớm có thể làm tình hình thêm căng thẳng. Khi tiếp đón đối thủ ngay sát mình trên bảng xếp hạng, việc kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.

Sunderland có thể tự tin hơn nhờ chiến thắng ở trận gần nhất. Họ cần duy trì sự kỷ luật và tận dụng tinh thần đang lên để gây sức ép. Dù vậy, với việc đang đứng cuối bảng, đội khách cũng không thể chơi quá thận trọng nếu muốn cải thiện tình hình.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều chịu sức ép, nên một bàn thắng mở tỷ số có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến còn lại. Phong độ gần đây nghiêng về Sunderland, trong khi thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Coventry không hề kém cạnh. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng, và đội nào giữ được sự bình tĩnh tốt hơn sẽ có lợi thế để giành điểm số quan trọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Coventry · 2 thắng2 hòaSunderland · 1 thắng
14/05/2025
Bán kết
Sunderland
1 - 1
Coventry
Hòa
10/05/2025
Bán kết
Coventry
1 - 2
Sunderland
SUN
15/03/2025
Coventry
3 - 0
Sunderland
COV
09/11/2024
Sunderland
2 - 2
Coventry
Hòa
23/12/2023
Sunderland
0 - 3
Coventry
COV
Coventry
5 trận gần nhất
BBTTB
8
Trận
2-0-6
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
15
Thủng lưới
Sunderland
5 trận gần nhất
THHBT
8
Trận
1-2-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton8512+1616BTTTT
18Nottingham Forest8134-46HBBBT
19Coventry8206-96BBTTB
20Sunderland8125-85HBBBB
Tình hình lực lượng
Coventry
A. Amenda (Calf Injury)
J. Eccles (Ankle Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
B. Thomas (Calf Injury)
A. Amenda (Calf Injury)
J. Eccles (Ankle Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
Sunderland
D. Ballard (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
N. Mukiele (Face Injury)
J. Ta Bi (Injury)
D. Ballard (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
N. Mukiele (Face Injury)
J. Ta Bi (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Coventry vs Sunderland: Coventry nới rộng cách biệt 3-0
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