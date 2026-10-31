TRỰC TIẾP Trực tiếp Coventry vs Sunderland: Trận đấu đang diễn ra Coventry và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng, nên điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 31/10/2026.

Coventry 0 - 0 Sunderland Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

7' Thẻ vàng Phút 7': Victor Torp (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 22:11 31/10/2026

Đội hình chính thức Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 12 S. Mfuni 2 E. Pinnock 3 J. Dasilva 29 V. Torp 8 Caleb Marfo Yirenkyi 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 34 Y. Gboho 14 T. Awoniyi 22 R. Roefs 32 T. Hume 13 O'Nien 15 O. Alderete 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 11 C. Rigg 28 E. Le Fée 10 N. Angulo 9 B. Brobbey Dự bị Coventry 9 E. Simms 38 G. Hamer 10 Mason-Clark 6 M. Grimes 22 Latibeaudiere 20 Kesler-Hayden 25 D. Bentley 23 Thomas-Asante 49 S. Cherif Sunderland 18 W. Isidor 31 M. Ellborg 4 K. Danso 12 T. Meunier 6 D. Methalie 29 Jules Ahoka 7 C. Talbi 39 M. Fofana 37 J. Bi Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Coventry và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, và trận đấu lúc 22h00 ngày 31/10/2026 tại Coventry Building Society Arena vì thế mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi cục diện ngay lập tức.

Cuộc đua sát sao ở cuối bảng

Coventry đang đứng hạng 19 với 6 điểm. Sunderland xếp ngay phía dưới ở hạng 20 với 5 điểm. Với cách biệt mong manh như vậy, đội thắng sẽ có thêm khoảng cách an toàn, còn đội thua sẽ phải chịu áp lực lớn hơn trong những vòng đấu sau.

Đây là kiểu trận đấu mà tâm lý thường lấn át lối chơi. Cả hai đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng những điểm số quý giá.

Phong độ: Coventry chững lại, Sunderland có nhỉnh hơn

Coventry đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng lo hơn, họ thua cả 2 trận mới nhất, sau chuỗi 2 trận thắng trước đó.

Ngược lại, Sunderland có phong độ cân bằng hơn. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời đang giành chiến thắng ở trận mới nhất. Hai trận hòa liên tiếp trước đó cho thấy đội khách biết cách giữ điểm khi chưa thể thắng.

Tuy nhiên, phong độ tốt hơn chưa đủ để giúp Sunderland rời vị trí cuối bảng. Điều này cho thấy họ vẫn cần thêm những chiến thắng để thoát khỏi cuộc đua khó khăn này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Coventry thắng 2 trận, hòa 2 trận và Sunderland thắng 1 trận. Thế cân bằng này cho thấy khó có đội nào áp đảo đối phương, và trận đấu nhiều khả năng sẽ cạnh tranh chặt chẽ.

Coventry có chút nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng ưu thế đó không lớn. Hai trận hòa cũng nhắc rằng cặp đấu này thường khó phân thắng bại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Coventry, bài toán đầu tiên là cắt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và nên tránh những sai sót sớm có thể làm tình hình thêm căng thẳng. Khi tiếp đón đối thủ ngay sát mình trên bảng xếp hạng, việc kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.

Sunderland có thể tự tin hơn nhờ chiến thắng ở trận gần nhất. Họ cần duy trì sự kỷ luật và tận dụng tinh thần đang lên để gây sức ép. Dù vậy, với việc đang đứng cuối bảng, đội khách cũng không thể chơi quá thận trọng nếu muốn cải thiện tình hình.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều chịu sức ép, nên một bàn thắng mở tỷ số có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến còn lại. Phong độ gần đây nghiêng về Sunderland, trong khi thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Coventry không hề kém cạnh. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng, và đội nào giữ được sự bình tĩnh tốt hơn sẽ có lợi thế để giành điểm số quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Coventry · 2 thắng 2 hòa Sunderland · 1 thắng Sunderland 1 - 1 Coventry Hòa Coventry 1 - 2 Sunderland SUN Coventry 3 - 0 Sunderland COV Sunderland 2 - 2 Coventry Hòa Sunderland 0 - 3 Coventry COV

Coventry 5 trận gần nhất B B T T B 8 Trận 2-0-6 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T H H B T 8 Trận 1-2-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 18 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T 19 Coventry 8 2 0 6 -9 6 B B T T B 20 Sunderland 8 1 2 5 -8 5 H B B B B

Tình hình lực lượng Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ B. Thomas (Calf Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ N. Mukiele (Face Injury) ✚ J. Ta Bi (Injury) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ N. Mukiele (Face Injury) ✚ J. Ta Bi (Injury)