TRỰC TIẾP Trực tiếp Crewe vs AFC Wimbledon: AFC Wimbledon rút ngắn cách biệt 2-1 Crewe và AFC Wimbledon bước vào trận chung kết mà đội thắng sẽ đăng quang vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Alexandra Stadium.

Crewe 2 - 1 AFC Wimbledon Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Crewe 2 - 1 AFC Wimbledon.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Crewe): Kyle Ure vào sân thay Joe White.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': L. Billington (Crewe) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thẻ vàng Phút 89': Adrien thibaut (Crewe) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thẻ vàng Phút 87': James Tilley (AFC Wimbledon) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 61% - 39% AFC Wimbledon, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 3.

82' BÀN THẮNG! AFC Wimbledon (2-1) Phút 82': Andy Yiadom (AFC Wimbledon) lập công (kiến tạo: Donnell McNeilly). Tỷ số: 2 - 1.

79' Thay người Phút 79' (AFC Wimbledon): Andy Yiadom vào sân thay Alistair Smith.

79' Thay người Phút 79' (AFC Wimbledon): Donnell McNeilly vào sân thay Steven Sessegnon.

78' Thẻ vàng Phút 78': Joe White (Crewe) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Crewe): Calum·Agius vào sân thay Jordan Gibson.

76' Thay người Phút 76' (Crewe): Joel Tabiner vào sân thay Josh March.

74' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 58% - 42% AFC Wimbledon, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 3 - 3.

71' Thay người Phút 71' (Crewe): Adrien thibaut vào sân thay Charlie McNeill.

71' Thay người Phút 71' (Crewe): Owen lunt vào sân thay Conor Thomas.

70' Thẻ vàng Phút 70': Reece Hutchinson (Crewe) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (AFC Wimbledon): Zack Nelson vào sân thay Myles Hippolyte.

66' Thay người Phút 66' (AFC Wimbledon): Aron Sasu vào sân thay Harry Cornick.

66' Thay người Phút 66' (AFC Wimbledon): Callum Maycock vào sân thay Ollie Harrison.

62' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 60% - 40% AFC Wimbledon, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 2.

62' BÀN THẮNG! Crewe (2-0) Phút 62': Conor Thomas (Crewe) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

61' Thẻ vàng Phút 61': Alistair Smith (AFC Wimbledon) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 60% - 40% AFC Wimbledon, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 78% - 22% AFC Wimbledon, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

24' Crewe ép sân Cầm bóng: Crewe 78% - 22% AFC Wimbledon, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

18' Thẻ vàng Phút 18': Jordan Gibson (Crewe) nhận thẻ vàng (Foul).

12' AFC Wimbledon ép sân Cầm bóng: Crewe 40% - 60% AFC Wimbledon, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1.

12' BÀN THẮNG! Crewe (1-0) Phút 12': Charlie McNeill (Crewe) lập công (kiến tạo: Conor Thomas). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Crewe tiếp đón AFC Wimbledon.

Cập nhật lúc 00:01 08/11/2026

Đội hình chính thức Crewe Sơ đồ · HLV Lee Bell AFC Wimbledon Sơ đồ · HLV J. Jackson 2 L. Billington 13 I. Lawlor 8 C. Thomas 12 Josh Stephenson 6 L. Offord 23 C. McNeill 9 J. March 3 R. Hutchinson 17 M. Holíček 14 J. Gibson 10 J. White 39 J. Bursik 23 H. Cornick 5 O. Harrison 21 M. Hippolyte 6 R. Johnson 33 I. Ogundere 29 A. Sasu 3 S. Seddon 12 A. Smith 7 J. Tilley 9 J. Stockley Dự bị Crewe 20 Calum Agius 1 T. Booth 30 S. Dancey Jones 19 O. Lunt 27 Patrick Mlynarski 11 J. Tabiner 29 A. Thibaut 4 Kyle Ure AFC Wimbledon 22 riley moran 8 C. Maycock 20 J. McDonnell 19 Donnell McNeilly 10 Z. Nelson 2 S. Sessegnon 15 F. Simmonds 17 A. Yiadom 34 Harry Hedges Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Crewe Thống kê AFC Wimbledon 61% Kiểm soát bóng 39% 7 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 4 3 Phạt góc 7 8 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Crewe và AFC Wimbledon gặp nhau trong một trận chung kết theo thể thức loại trực tiếp: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Alexandra Stadium. Không còn lượt đi hay lượt về, cũng không có cơ hội gỡ gạc, nên mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng cả chiếc cúp.

Trận chung kết không có đường lùi

Ở những trận đấu mang tính quyết định như thế này, phong độ và lịch sử đối đầu chỉ là điểm tựa tham khảo. Điều quyết định thường là khả năng giữ bình tĩnh trong những thời khắc căng thẳng nhất. Cả hai đội đều hiểu rằng một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ làm thay đổi kết cục.

Phong độ: Crewe nhỉnh hơn rõ rệt

Crewe đang có phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, và hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi 5 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Crewe chưa thật ổn định, nhưng vẫn biết cách giành điểm tối đa khi cần.

Trong khi đó, AFC Wimbledon bước vào trận chung kết với tình trạng đáng lo ngại hơn nhiều. Đội thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào trong chuỗi này. Với một đội phải thắng để lên ngôi, chuỗi kết quả như vậy là áp lực tâm lý lớn.

Thế đối đầu: Hòa là kết quả phổ biến nhất

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crewe không thắng trận nào, hòa 4 trận và để AFC Wimbledon thắng 1 trận. Như vậy, AFC Wimbledon là đội duy nhất từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này, dù cách biệt chỉ nằm ở một trận.

Tỷ lệ hòa cao cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường chặt chẽ và ít bàn thắng bất ngờ. Với thể thức chung kết, đặc điểm này khiến trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến những phút cuối.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố có thể quyết định cục diện:

Tâm lý: Crewe mang theo phong độ tốt hơn, còn AFC Wimbledon phải tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả kém ngay trong trận quan trọng nhất.

Crewe mang theo phong độ tốt hơn, còn AFC Wimbledon phải tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả kém ngay trong trận quan trọng nhất. Sự chặt chẽ: Bốn trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cho thấy khả năng một trận đấu giằng co, nơi bàn thắng mở tỷ số có thể mang giá trị lớn.

Bốn trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cho thấy khả năng một trận đấu giằng co, nơi bàn thắng mở tỷ số có thể mang giá trị lớn. Khả năng chịu áp lực: Trong một trận loại trực tiếp, đội nào xử lý tốt hơn những tình huống cố định và những phút cuối sẽ nắm lợi thế.

Nhận định

Xét về phong độ, Crewe là đội đang có lợi thế hơn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì chuỗi kết quả thể hiện. AFC Wimbledon đang đi qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ từng là đội duy nhất giành chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất.

Một trận chung kết hiếm khi diễn ra theo logic của phong độ. Crewe có nhiều lý do để tự tin, còn AFC Wimbledon cần một trận đấu đủ bản lĩnh để đảo ngược xu hướng. Người thắng cuộc sẽ nâng cao chiếc cúp, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crewe · 0 thắng 4 hòa AFC Wimbledon · 1 thắng AFC Wimbledon 3 - 0 Crewe AW Crewe 1 - 1 AFC Wimbledon Hòa Crewe 1 - 1 AFC Wimbledon Hòa AFC Wimbledon 2 - 2 Crewe Hòa Crewe 0 - 0 AFC Wimbledon Hòa

Crewe 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới AFC Wimbledon 5 trận gần nhất B B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới