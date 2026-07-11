Trực tiếp Crewe vs AFC Wimbledon: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Crewe vs AFC Wimbledon: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể07/11/2026 19:15

Crewe và AFC Wimbledon bước vào trận chung kết mà đội thắng sẽ đăng quang vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Alexandra Stadium.

Crewe0 - 0AFC WimbledonHiệp 1 — phút 9'
  • 9'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Crewe tiếp đón AFC Wimbledon.

Cập nhật lúc 22:09 07/11/2026

Đội hình chính thức
Crewe
Sơ đồ · HLV Lee Bell
AFC Wimbledon
Sơ đồ · HLV J. Jackson
2
L. Billington
13
I. Lawlor
8
C. Thomas
12
Josh Stephenson
6
L. Offord
23
C. McNeill
9
J. March
3
R. Hutchinson
17
M. Holíček
14
J. Gibson
10
J. White
39
J. Bursik
23
H. Cornick
5
O. Harrison
21
M. Hippolyte
6
R. Johnson
33
I. Ogundere
29
A. Sasu
3
S. Seddon
12
A. Smith
7
J. Tilley
9
J. Stockley
Dự bị
Crewe
20 Calum Agius1 T. Booth30 S. Dancey Jones19 O. Lunt27 Patrick Mlynarski11 J. Tabiner29 A. Thibaut4 Kyle Ure
AFC Wimbledon
22 riley moran8 C. Maycock20 J. McDonnell19 Donnell McNeilly10 Z. Nelson2 S. Sessegnon15 F. Simmonds17 A. Yiadom34 Harry Hedges
Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Crewe và AFC Wimbledon gặp nhau trong một trận chung kết theo thể thức loại trực tiếp: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Alexandra Stadium. Không còn lượt đi hay lượt về, cũng không có cơ hội gỡ gạc, nên mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng cả chiếc cúp.

Trận chung kết không có đường lùi

Ở những trận đấu mang tính quyết định như thế này, phong độ và lịch sử đối đầu chỉ là điểm tựa tham khảo. Điều quyết định thường là khả năng giữ bình tĩnh trong những thời khắc căng thẳng nhất. Cả hai đội đều hiểu rằng một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ làm thay đổi kết cục.

Phong độ: Crewe nhỉnh hơn rõ rệt

Crewe đang có phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, và hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi 5 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Crewe chưa thật ổn định, nhưng vẫn biết cách giành điểm tối đa khi cần.

Trong khi đó, AFC Wimbledon bước vào trận chung kết với tình trạng đáng lo ngại hơn nhiều. Đội thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào trong chuỗi này. Với một đội phải thắng để lên ngôi, chuỗi kết quả như vậy là áp lực tâm lý lớn.

Thế đối đầu: Hòa là kết quả phổ biến nhất

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crewe không thắng trận nào, hòa 4 trận và để AFC Wimbledon thắng 1 trận. Như vậy, AFC Wimbledon là đội duy nhất từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này, dù cách biệt chỉ nằm ở một trận.

Tỷ lệ hòa cao cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường chặt chẽ và ít bàn thắng bất ngờ. Với thể thức chung kết, đặc điểm này khiến trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến những phút cuối.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố có thể quyết định cục diện:

  • Tâm lý: Crewe mang theo phong độ tốt hơn, còn AFC Wimbledon phải tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả kém ngay trong trận quan trọng nhất.
  • Sự chặt chẽ: Bốn trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cho thấy khả năng một trận đấu giằng co, nơi bàn thắng mở tỷ số có thể mang giá trị lớn.
  • Khả năng chịu áp lực: Trong một trận loại trực tiếp, đội nào xử lý tốt hơn những tình huống cố định và những phút cuối sẽ nắm lợi thế.

Nhận định

Xét về phong độ, Crewe là đội đang có lợi thế hơn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì chuỗi kết quả thể hiện. AFC Wimbledon đang đi qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ từng là đội duy nhất giành chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất.

Một trận chung kết hiếm khi diễn ra theo logic của phong độ. Crewe có nhiều lý do để tự tin, còn AFC Wimbledon cần một trận đấu đủ bản lĩnh để đảo ngược xu hướng. Người thắng cuộc sẽ nâng cao chiếc cúp, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crewe · 0 thắng4 hòaAFC Wimbledon · 1 thắng
12/02/2025
AFC Wimbledon
3 - 0
Crewe
AW
29/01/2025
Crewe
1 - 1
AFC Wimbledon
Hòa
23/03/2024
Crewe
1 - 1
AFC Wimbledon
Hòa
16/09/2023
AFC Wimbledon
2 - 2
Crewe
Hòa
07/01/2023
Crewe
0 - 0
AFC Wimbledon
Hòa
Crewe
5 trận gần nhất
HBBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
AFC Wimbledon
5 trận gần nhất
BBHBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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