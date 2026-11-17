TRỰC TIẾP Trực tiếp Croatia U21 vs Germany U21: Hiệp 2 bắt đầu, Croatia U21 dẫn 1-0 Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Croatia U21 thắng 3, Germany U21 thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Giờ đấu 00:00 ngày 18/11/2026 tại Stadion HNK Rijeka.

Croatia U21 1 - 0 Germany U21 Hiệp 2 — phút 51' 51' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Croatia U21 1 - 0 Germany U21.

46' Thay người Phút 46' (Germany U21): L. Morgalla vào sân thay E. Baum.

46' Thay người Phút 46' (Germany U21): T. Rothe vào sân thay H. Behrens.

46' Thay người Phút 46' (Germany U21): M. Moerstedt vào sân thay A. Kade.

46' Thay người Phút 46' (Germany U21): N. Collins vào sân thay J. Quarshie.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Segecic (Croatia U21) nhận thẻ vàng.

25' BÀN THẮNG! Croatia U21 (1-0) Phút 25': A. Segecic (Croatia U21) lập công (kiến tạo: A. Jagusic). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Croatia U21 tiếp đón Germany U21.

Cập nhật lúc 01:10 18/11/2026

Croatia U21 và Germany U21 bước vào trận đấu này với phong độ cao. Croatia U21 thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Germany U21 thắng tới 4 trong 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 18/11/2026 tại Stadion HNK Rijeka.

Croatia U21: thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất

Chủ nhà có chuỗi 5 trận khá ổn định, gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, giúp đội bước vào cuộc so tài này với tinh thần tích cực.

Chuỗi kết quả cũng cho thấy Croatia U21 biết cách phản ứng sau khó khăn. Sau trận thua, đội thắng tiếp, rồi giữ được một trận hòa trước khi có thêm chiến thắng. Với lực lượng trẻ, khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung qua nhiều trận liên tiếp là điểm đáng chú ý.

Germany U21: thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Đội khách sở hữu thành tích nổi bật hơn về số trận thắng. Germany U21 có 4 chiến thắng và 1 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất.

Tuy nhiên, trận gần nhất của họ lại là trận thua, sau 4 chiến thắng liên tiếp trước đó. Vì vậy, đội sẽ muốn nhanh chóng trở lại mạch thắng để tránh để một kết quả không như ý kéo dài thành chuỗi đáng lo.

Bài toán cho hai bên

Hai chuỗi phong độ có điểm tương đồng và khác biệt khá rõ. Croatia U21 đang ở trạng thái hưng phấn sau chiến thắng gần nhất. Germany U21 có nền tảng kết quả tốt hơn xét trên 5 trận, nhưng lại mang theo cú trượt chân mới nhất.

Điều này khiến trận đấu khó đoán. Chủ nhà có lợi thế về tâm lý ở thời điểm hiện tại, trong khi đội khách có độ sâu thành tích đáng gờm. Yếu tố then chốt có thể là khả năng kiểm soát nhịp độ và sự chắc chắn trong những tình huống quyết định.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội đều đang trong giai đoạn tốt. Croatia U21 có mạch kết quả ổn định cùng chiến thắng gần nhất, còn Germany U21 sở hữu tỷ lệ thắng cao trong 5 trận vừa qua. Với sự cân bằng này, người xem có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh của từng bên sẽ quyết định kết quả.

Croatia U21 5 trận gần nhất T B T H T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới Germany U21 5 trận gần nhất B T T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới