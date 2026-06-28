Trực tiếp Croatia vs Ghana: Trận đấu đang diễn ra Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ghana và Croatia tại Lincoln Financial Field sẽ quyết định tấm vé đi tiếp, khi hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Croatia 0 - 0 Ghana ● Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Croatia tiếp đón Ghana.

Cập nhật lúc 04:30 28/06/2026

Cuộc chạm trán giữa Croatia và Ghana tại World Cup không chỉ là một trận đấu vòng bảng thông thường, mà còn là màn so tài trực tiếp cho vị trí thứ 2. Diễn ra trên sân Lincoln Financial Field vào lúc 04:00 ngày 28/06/2026, trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đội đều hiểu rõ giá trị của 3 điểm vào lúc này.

Ghana nắm lợi thế về điểm số

Đại diện đến từ châu Phi đang có khởi đầu tương đối thuận lợi tại giải đấu năm nay. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Ghana hiện đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Phong độ của họ đang có dấu hiệu đi lên khi vừa giành được một chiến thắng quan trọng ở trận đấu gần nhất, sau khi đã có một kết quả hòa trước đó.

Sự ổn định này giúp Ghana có quyền toan tính nhiều hơn cho trận đấu tới. Một kết quả hòa có thể là đủ để họ giữ vững vị trí, nhưng với đà hưng phấn hiện tại, Ghana hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả khả quan hơn để củng cố ngôi nhì bảng.

Croatia và áp lực phải thắng

Phía bên kia chiến tuyến, Croatia đang ở vào thế khó khăn hơn. Đội bóng vùng Balkan hiện xếp thứ 3 với 3 điểm có được. Phong độ của Croatia đang thiếu sự ổn định cần thiết khi họ vừa phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất, dù trước đó đã có một khởi đầu bằng chiến thắng.

Việc để thua trong trận đấu gần đây buộc Croatia phải dồn toàn lực cho cuộc đối đầu với Ghana. Khoảng cách 1 điểm so với đối thủ trực tiếp đồng nghĩa với việc chỉ có chiến thắng mới giúp họ tự quyết định số phận của mình. Áp lực tâm lý sẽ là thử thách lớn nhất mà các cầu thủ Croatia phải vượt qua nếu muốn tiến sâu tại World Cup năm nay.

Nhận định thế trận

Dựa trên tình hình thực tế tại bảng đấu, Croatia nhiều khả năng sẽ là đội chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Ghana với lợi thế về điểm số và phong độ ổn định (thắng 1, hòa 1) có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công thực dụng.

Trận đấu tại Lincoln Financial Field sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai. Croatia cần kinh nghiệm để vượt qua nghịch cảnh, còn Ghana cần sự tập trung để bảo vệ thành quả mà họ đã dày công xây dựng qua hai lượt trận đầu tiên.

Phong độ gần đây của Croatia

24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)

08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)

01/04/2026: Brazil 3-1 Croatia (Thua)

Phong độ gần đây của Ghana

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)

03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)

23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)

31/03/2026: Đức 2-1 Ghana (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ghana 2 4 DW Croatia 3 3 WL

Phong độ và thống kê đội

Croatia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Ghana (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Croatia: Không có thông tin chấn thương

Ghana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Croatia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Croatia or draw and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 03:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Croatia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Zlatko Dalic

Đội hình xuất phát:

1. Dominik Livaković (G)

2. Josip Stanišić (D)

6. Josip Šutalo (D)

3. Marin Pongračić (D)

14. Ivan Perišić (D)

10. Luka Modrić (M)

8. Mateo Kovačić (M)

13. Nikola Vlašić (M)

17. Petar Sučić (M)

16. Martin Baturina (M)

11. Ante Budimir (F)

Dự bị:

23. Dominik Kotarski

12. Ivor Pandur

5. Duje Ćaleta-Car

4. Joško Gvardiol

22. Luka Vušković

25. Martin Erlić

18. Kristijan Jakić

21. Luka Sučić

24. Marco Pašalić

15. Mario Pašalić

7. Nikola Moro

19. Toni Fruk

9. Andrej Kramarić

20. Igor Matanović

26. Petar Musa

Ghana

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Carlos Queiroz

Đội hình xuất phát:

16. Benjamin Asare (G)

26. Marvin Senaya (D)

4. Jonas Adjei Adjetey (D)

23. Derrick Luckassen (D)

14. Gideon Mensah (D)

5. Thomas Partey (M)

15. Elisha Owusu (M)

8. Kwasi Sibo (M)

22. Kamaldeen Sulemana (F)

9. Jordan Ayew (F)

11. Antoine Semenyo (F)

Dự bị: