TRỰC TIẾP Trực tiếp Crvena Zvezda vs Larne: Crvena Zvezda mở tỷ số Crvena Zvezda gặp Larne tại Stadion Rajko Mitić lúc 01:00 ngày 30/07/2026; kết quả đối đầu gần nhất tạo điểm nhấn cho trận đấu này.

Crvena Zvezda 1 - 0 Larne Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Crvena Zvezda 1 - 0 Larne.

25' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 73 - 27 Larne, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

16' VAR Phút 16': VAR — Cristian Chambian ().

13' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Crvena Zvezda 69 - 31 Larne, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); việt vị 2 - 0.

3' BÀN THẮNG! Crvena Zvezda (1-0) Phút 3': Cristian Chambian () lập công (kiến tạo: Milos Veljkovic). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Crvena Zvezda tiếp đón Larne.

Cập nhật lúc 01:36 30/07/2026

Đội hình chính thức Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 Larne Sơ đồ 4-3-3 1 Matheus 66 Young-woo Seol 30 Franklin Tebo 13 Milos Veljkovic 27 Matej Strika 75 Loizos Loizou 15 Mohammed Abu Fani 33 Rade Krunic 10 Cristian Chambian 70 Muhammed Cham 7 Marko Arnautovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Dự bị Crvena Zvezda 4 Mirko Ivanic 8 Kristiyan Balov 9 J. Enem 14 Osman Bukari 17 Bruno Duarte 21 Timi Max Elsnik 23 Nair Tiknizyan 24 Nikola Stankovic 25 Strahinja Erakovic Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 17 Josh Ukek 30 Matthew Lusty 36 Dylan Graham 45 Montel Gibson 47 James Simpson Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Crvena Zvezda Thống kê Larne 73% Kiểm soát bóng 27% 4 Dứt điểm 0 3 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 1 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Crvena Zvezda sẽ chạm trán Larne tại Stadion Rajko Mitić lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội mới chỉ có một lần đối đầu gần nhất, với phần thắng thuộc về Crvena Zvezda.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Rajko Mitić, nơi Crvena Zvezda được xác định là đội chủ nhà. Tuy nhiên, những thông tin được cung cấp không bao gồm vị trí hiện tại, khoảng cách điểm số, vòng đấu cụ thể, phong độ gần đây hoặc mục tiêu của mỗi đội. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào dữ kiện đối đầu đã có thay vì mở rộng sang các kịch bản về thứ hạng hay suất đi tiếp.

Crvena Zvezda nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất, Crvena Zvezda thắng Larne. Tổng hợp đối đầu hiện tại ghi nhận Crvena Zvezda thắng một trận, hòa không trận và Larne chưa giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn rất hạn chế, nhưng vẫn cho thấy Crvena Zvezda là đội chiếm ưu thế tuyệt đối trong lần chạm trán được thống kê.

Dù vậy, kết quả của một lần đối đầu không thể đại diện đầy đủ cho tương quan hiện tại. Larne vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chặt chẽ và hạn chế ảnh hưởng từ yếu tố sân khách. Với Crvena Zvezda, nhiệm vụ quan trọng là biến lợi thế địa điểm thi đấu cùng sự tự tin từ lần gặp trước thành khả năng kiểm soát trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu nguồn không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay phong độ trong các trận gần đây. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự hoặc một cuộc đối đầu cụ thể ở từng khu vực trên sân.

Ở góc độ dự báo, Crvena Zvezda nhiều khả năng sẽ được kỳ vọng chủ động hơn khi thi đấu trên sân nhà và sở hữu kết quả đối đầu thuận lợi. Larne có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, giảm khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Tuy nhiên, đây là những điểm cần theo dõi trong trận đấu, không phải kết luận về đội hình hoặc chiến thuật chính thức của hai đội.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Crvena Zvezda bước vào trận đấu với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất và bối cảnh thi đấu tại Stadion Rajko Mitić. Larne cần giải quyết bài toán duy trì sự ổn định trước đối thủ từng đánh bại mình, đồng thời tránh để trận đấu bị chi phối bởi lợi thế sân nhà của Crvena Zvezda.

Nhìn chung, cán cân ban đầu nghiêng về Crvena Zvezda dựa trên hai dữ kiện rõ ràng: đội bóng này là chủ nhà và đã thắng trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, do không có thêm số liệu về phong độ, lực lượng hay chiến thuật, chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về tỷ số hoặc diễn biến cuối cùng của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Crvena Zvezda · 1 thắng 0 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 4 Crvena Zvezda CZ

Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H T Larne 5 trận gần nhất B T T T T

Tình hình lực lượng Crvena Zvezda ✚ Shavy Babicka (No Eligibility) ✚ Vladimir Lucic (No Eligibility) ✚ Douglas Owusu (No Eligibility) ✚ Rade Krunic (Knee Injury) ✚ Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mahmudu Bajo (No Eligibility) ✚ Rodrigão (No Eligibility) ✚ J. Enem (Unknown Injury) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)