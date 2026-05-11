TRỰC TIẾP Trực tiếp Crystal Palace vs 1899 Hoffenheim: Hết hiệp 1, 1899 Hoffenheim dẫn 1-0 Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm, hạng 15. Đội chủ nhà tiếp 1899 Hoffenheim lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Selhurst Park.

Crystal Palace 0 - 1 1899 Hoffenheim Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Crystal Palace 39% - 40% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Jaydee Canvot (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

25' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 55% - 45% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 74% - 26% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 3.

7' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (0-1) Phút 7': Alexander Prass (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 0 - 1.

6' Thẻ vàng Phút 6': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón 1899 Hoffenheim.

Cập nhật lúc 01:33 06/11/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Sage 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer 1 D. Henderson 6 J. Canvot 26 C. Richards 21 H. Ahanor 25 A. Khalaili 23 Q. Timber 20 A. Wharton 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 14 J. Mateta 10 Yeremy Pino 1 O. Baumann 29 Natnael Abraha 5 O. Kabak 28 K. Machida 39 M. Rots 27 A. Kramarić 18 W. Burger 7 L. Avdullahu 22 A. Prass 11 F. Asllani 19 T. Lemperle Dự bị Crystal Palace 81 Lucca Benetton 44 W. Benítez 22 Strand Larsen 11 D. McNeil 30 Óscar Mingueza 9 E. Nketiah 24 D. Osorio 43 S. Williams 65 Nathanael James Kalembo 1899 Hoffenheim 13 Bernardo 49 L. Wagenbach 37 L. Philipp 36 L. Petersson 32 Cajetan Benjamin Lenz 47 V. Lässig 46 J. Fields 4 Sean Dulic 14 A. Daghim Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026

Crystal Palace Thống kê 1899 Hoffenheim 39% Kiểm soát bóng 40% 5 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 3 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 15 với 4 điểm. Đối thủ của họ ở Selhurst Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026 là 1899 Hoffenheim, đội xếp hạng 23 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở phần giữa và phần cuối bảng xếp hạng.

Crystal Palace: cần tìm lại mạch thắng

Phong độ của Crystal Palace đang chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là chiến thắng duy nhất trong chuỗi này.

Dù vậy, vị trí hạng 15 với 4 điểm vẫn giúp Crystal Palace giữ khoảng cách nhất định với đối thủ. Lợi thế sân nhà tại Selhurst Park là yếu tố họ cần tận dụng để cải thiện chuỗi kết quả gần đây.

1899 Hoffenheim: chuỗi thắng bị ngắt quãng

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có ba chiến thắng ở những trận cũ hơn, sau đó hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất.

Điều này cho thấy Hoffenheim từng có giai đoạn thi đấu hiệu quả nhưng đang chững lại. Tuy nhiên, vị trí hạng 23 với 3 điểm cho thấy đội khách vẫn cần thêm điểm số để cải thiện thứ hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai trạng thái trái ngược. Crystal Palace có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây kém, còn Hoffenheim có phong độ 5 trận tốt hơn nhưng đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách chỉ 1 điểm, đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở giai đoạn đầu trận sẽ có lợi thế tâm lý lớn. Crystal Palace cần chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định ngay trên sân nhà. Hoffenheim muốn dùng nền tảng từ ba chiến thắng trước đó để tìm lại sự tự tin sau trận thua gần nhất.

Nhận định

Trận đấu tại Selhurst Park hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội có nhu cầu điểm số tương đồng. Crystal Palace có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Hoffenheim mang theo phong độ nhỉnh hơn trong 5 trận gần nhất. Đội nào cải thiện được sự ổn định sẽ có cơ hội lớn hơn để giành điểm quan trọng.

Crystal Palace 5 trận gần nhất B T B H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 5 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B H T T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 14 Real Sociedad 3 1 1 1 +5 4 T H B 15 Crystal Palace 3 1 1 1 +3 4 H B T 16 Sparta Praha 3 1 1 1 +2 4 B H T … 22 Anderlecht 3 1 0 2 +1 3 T B B 23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 0 3 T B B 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ C. Doucoure (Off the roster) ✚ Z. Gozo (Off the roster) ✚ E. Guessand (Off the roster) ✚ J. Lerma (Off the roster) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ J. Larsen (Ankle Injury) ✚ I. Sarr (Groin Injury) 1899 Hoffenheim ✚ B. Conte (Groin Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ V. Gendrey (Ankle Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ R. Hranac (Knee Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ V. Coufal (Muscle Injury)