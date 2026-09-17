Trực tiếp Crystal Palace vs Lech Poznan: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Crystal Palace vs Lech Poznan: Đội hình xuất phát

Văn Thể17/09/2026 21:08

Crystal Palace bám sát nhóm cúp châu lục trước màn đọ sức Lech Poznan lúc 02:00 ngày 18/09 tại Selhurst Park, nơi cả hai đội cùng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Crystal PalacevsLech PoznanSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Crystal Palace và Lech Poznan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 18/09/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Sage
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen
44
W. Benítez
26
C. Richards
5
A. Disasi
21
H. Ahanor
25
A. Khalaili
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
22
Strand Larsen
10
Yeremy Pino
1
M. Lis
2
Joel Pereira
27
W. Mońka
59
T. Yegbe
15
M. Gurgul
22
R. Murawski
21
Pablo Rodríguez
10
P. Wålemark
77
L. Palma
17
Sayyadmanesh
9
M. Ishak
Dự bị
Crystal Palace
43 S. Williams6 J. Canvot33 B. Chilwell31 R. Matthews11 D. McNeil30 Óscar Mingueza9 E. Nketiah24 D. Osorio7 I. Sarr
Lech Poznan
72 M. Skrzypczak31 Wiktor Obremski4 João Moutinho24 F. Jagiełło33 Pruchniewski11 D. Håkans20 R. Gumny14 L. Bengtsson7 Y. Agnero
Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Crystal Palace bước vào màn so tài với Lech Poznan với quyết tâm cao độ khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Selhurst Park hứa hẹn tạo nên màn tranh tài hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành điểm số đầu tiên để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào lượt trận này, cả Crystal Palace và Lech Poznan đều đang ở nhóm giữa và dưới của bảng xếp hạng khi chưa thể tích lũy được điểm số nào. Crystal Palace hiện tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 0 điểm. Trong khi đó, Lech Poznan xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 19, cũng với 0 điểm trong tay.

Khoảng cách về vị trí giữa hai đội là không quá lớn, biến cuộc chạm trán trực tiếp tại Selhurst Park thành cơ hội thuận lợi để đôi bên tạo ra bước ngoặt ban đầu. Với lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, Crystal Palace có động lực rất lớn để hiện thực hóa tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu.

Phong độ ấn tượng của Lech Poznan

Dù phải hành quân xa nhà, Lech Poznan mang đến nước Anh hành trang tâm lý vững vàng nhờ phong độ thi đấu rất ổn định thời gian qua. Trong 4 trận gần nhất, đại diện Ba Lan duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định từ mạch trận vừa qua giúp Lech Poznan sở hữu sự tự tin đáng kể. Đội bóng này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ và chắt chiu cơ hội hiệu quả, điều chắc chắn sẽ gây ra nhiều thách thức cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Yếu tố sân bãi và điểm tựa chiến thuật

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Selhurst Park, Crystal Palace sở hữu điểm tựa tinh thần quan trọng để triển khai lối chơi chủ động. Đoàn quân áo sọc đỏ lam cần phát huy tối đa sự kỷ luật trong tổ chức đội hình nhằm kiềm tỏa hưng phấn của đối thủ.

Trước một Lech Poznan sở hữu chuỗi kết quả khả quan, Crystal Palace buộc phải giữ sự tập trung cao độ nơi tuyến giữa, đồng thời tận dụng triệt để những thời cơ phản công để hướng tới kết quả có lợi, qua đó duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Crystal Palace
5 trận gần nhất
BTTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Lech Poznan
5 trận gần nhất
BTTTH
4
Trận
3-1-0
T-H-B
15
Ghi (TB 3.8)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
14Celtic000000
15Crystal Palace000000
16Ferencvarosi TC000000TTHTH
18Juventus000000
19Lech Poznan000000HTTT
20Levski Sofia000000
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Crystal Palace
C. Doucoure (Off the roster)
Z. Gozo (Off the roster)
E. Guessand (Off the roster)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Lerma (Off the roster)
J. Mateta (Hamstring Injury)
R. Matthews (Off the roster)
C. Riad (Knee Injury)
Lech Poznan
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
D. Hakans (Inactive)
A. Kozubal (Injury)
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
D. Hakans (Inactive)
A. Kozubal (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Crystal Palace vs Lech Poznan: Đội hình xuất phát
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