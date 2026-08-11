TRỰC TIẾP Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool: Đội hình xuất phát Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 15 điểm, trước chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026.

Crystal Palace vs Liverpool SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Crystal Palace và Liverpool đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:32 08/11/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 1 D. Henderson 8 J. Lerma 26 C. Richards 5 A. Disasi 30 Óscar Mingueza 20 A. Wharton 23 Q. Timber 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 8 D. Szoboszlai 10 Mac Allister 18 C. Gakpo 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak Dự bị Crystal Palace 24 D. Osorio 9 E. Nketiah 25 A. Khalaili 11 D. McNeil 19 W. Hughes 28 C. Doucouré 44 W. Benítez 6 J. Canvot 33 B. Chilwell Liverpool 2 J. Gomez 21 K. Tsimikas 3 W. Endo 23 Víctor Muñoz 42 T. Nyoni 53 J. McConnell 67 L. Koumas 73 R. Ngumoha 25 Mamardashvili Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 15 điểm, đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Họ cần một kết quả tốt để giữ vị trí hiện tại, dù phong độ gần đây có phần chững lại.

Liverpool giữ vị thế, nhưng đà đi xuống rõ nét

Thứ hạng của Liverpool khá tích cực, song chuỗi trận gần nhất lại cho thấy hình ảnh khác. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai trận thua đều đến ở những lần ra sân mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi.

Nói cách khác, Liverpool từng có mạch thắng tốt rồi mất nhịp. Chuyến đến Selhurst Park là cơ hội để họ chấm dứt đà đi xuống và giữ khoảng cách với nhóm đua cúp châu lục.

Crystal Palace tìm điểm tựa trong cuộc chiến phía dưới

Crystal Palace đang ở hạng 19 với 7 điểm, kém Liverpool 8 điểm và cách 13 bậc trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội chủ nhà cũng chưa ổn định: trong 5 trận gần nhất họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, trận gần nhất của Crystal Palace kết thúc với một trận hòa, tín hiệu cho thấy đội chủ nhà chưa buông xuôi. Với vị trí hiện tại, mỗi điểm số trên sân nhà đều có giá trị lớn với họ.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây không hoàn toàn ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Liverpool thắng 1 trận. Như vậy đội chủ nhà chưa từng bị lép vế trong các cuộc chạm trán gần đây và hai lần hòa cho thấy Liverpool không dễ giành điểm tuyệt đối trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch trên bảng xếp hạng nghiêng về Liverpool, nhưng phong độ gần đây và thành tích đối đầu lại khiến trận đấu khó đoán hơn. Với Liverpool, bài toán là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua liên tiếp. Với Crystal Palace, thử thách là biến lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu khả quan thành điểm số để rời khu vực cuối bảng.

Nếu Liverpool sớm tìm lại nhịp độ của hai chiến thắng trước đó, họ có cơ sở để khẳng định vị thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, nếu Crystal Palace giữ được sự chắc chắn như ở những lần chạm trán gần đây, đội khách sẽ phải đối mặt với một buổi chiều nhiều áp lực.

Nhận định

Liverpool có lợi thế về vị trí và điểm số, nhưng Crystal Palace sở hữu thành tích đối đầu tốt cùng yếu tố sân nhà. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai bên, đây là cuộc đối đầu có nhiều biến số. Kết quả sẽ phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 2 thắng 2 hòa Liverpool · 1 thắng Liverpool 3 - 1 Crystal Palace LIV Liverpool 0 - 3 Crystal Palace CP Crystal Palace 2 - 1 Liverpool CP Crystal Palace 2 - 2 Liverpool Hòa Liverpool 1 - 1 Crystal Palace Hòa

Crystal Palace 5 trận gần nhất H B T B H 9 Trận 2-1-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 21 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất B B H T T 9 Trận 4-3-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 5 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H 6 Liverpool 9 4 3 2 +2 15 B T T B T 7 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T … 18 Manchester United 9 1 4 4 -5 7 B B H H H 19 Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7 B B B T H 20 Sunderland 9 1 2 6 -10 5 B H B B B