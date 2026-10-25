Trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Crystal Palace vs Newcastle: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể25/10/2026 16:18

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 8 điểm, và chuyến làm khách trước Crystal Palace là phép thử cho tham vọng đó. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 25/10/2026 tại Selhurst Park.

Crystal Palace0 - 0NewcastleNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Fabian Schär (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Newcastle ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 42% - 58% Newcastle, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Nico González (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Crystal Palace ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 44% - 56% Newcastle, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Newcastle ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 38% - 62% Newcastle, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Crystal Palace tiếp đón Newcastle.

Cập nhật lúc 21:47 25/10/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
Newcastle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle
44
W. Benítez
26
C. Richards
5
A. Disasi
6
J. Canvot
25
A. Khalaili
20
A. Wharton
18
D. Kamada
3
T. Mitchell
11
D. McNeil
10
Yeremy Pino
14
J. Mateta
21
L. Horníček
37
A. Dedić
5
F. Schär
33
D. Burn
3
L. Hall
6
Nico González
7
Joelinton
23
J. Murphy
28
J. Willock
11
H. Barnes
10
W. Osula
Dự bị
Crystal Palace
24 D. Osorio28 C. Doucouré19 W. Hughes30 Óscar Mingueza8 J. Lerma33 B. Chilwell31 R. Matthews29 E. Guessand9 E. Nketiah
Newcastle
19 A. Elanga1 N. Pope4 S. Botman12 M. Thiaw8 A. Bamba14 Sean Steur17 B. Touré41 J. Ramsey9 Y. Wissa
Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026
Crystal PalaceThống kêNewcastle
42%
Kiểm soát bóng
58%
8
Dứt điểm
4
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
2

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận làm khách trước Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21:00 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội khách khẳng định tham vọng đó. Hiện Newcastle đứng hạng 14 với 8 điểm, hơn chủ nhà đang đứng hạng 16 đúng 1 điểm (7 điểm). Khoảng cách mong manh khiến mỗi kết quả đều có thể làm thay đổi vị trí của hai đội.

Newcastle bám đuổi, Crystal Palace muốn kéo gần khoảng cách

Trên bảng xếp hạng, hai đội chỉ cách nhau một bậc ở nhóm giữa: Newcastle hạng 14, Crystal Palace hạng 16. Chênh lệch 1 điểm cho thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần tích lũy điểm để tiến lên. Với Newcastle, ba điểm sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Crystal Palace, chiến thắng trên sân nhà đồng nghĩa với việc vượt qua chính Newcastle trên bảng điểm.

Phong độ: cả hai đều đang thiếu ổn định

Crystal Palace có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần đây nhất của họ là kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đó là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã phần nào dừng đà sa sút, dù chưa tạo được chuỗi kết quả tích cực rõ rệt.

Newcastle cũng không có phong độ tốt hơn nhiều: thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là đội khách vừa thua hai trận liên tiếp gần đây nhất, trong khi hai trận thắng nằm ở quãng cũ hơn. Vì vậy, Newcastle cần một kết quả tích cực để chặn mạch thua và duy trì vị thế bám đuổi nhóm trên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, Newcastle thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Lịch sử gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào. Điều này phù hợp với bức tranh trên bảng xếp hạng, nơi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kỷ luật và khả năng hạn chế sai lầm. Crystal Palace có lợi thế sân nhà, nên áp lực phải chủ động tạo cơ hội sẽ nghiêng về họ nhiều hơn. Newcastle nhiều khả năng sẽ cố giữ sự chắc chắn, tìm cách kết thúc chuỗi hai trận thua và tận dụng khoảnh khắc để ghi điểm trên đất khách.

Đối với đội khách, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục đòi hỏi họ phải thắng được những đối thủ cùng tầm như Crystal Palace. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để biến kết quả hòa gần nhất thành bước đệm cho chuỗi trận tích cực hơn.

Nhận định

Mọi dữ liệu đều cho thấy đây là trận đấu cân bằng: hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng, phong độ đều chập chờn và thế đối đầu gần đây chia đều. Crystal Palace có lợi thế sân Selhurst Park, còn Newcastle có động lực lớn hơn trong cuộc bám đuổi nhóm trên. Một trận đấu giằng co, nơi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo khác biệt, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crystal Palace · 2 thắng1 hòaNewcastle · 2 thắng
12/04/2026
Crystal Palace
2 - 1
Newcastle
CP
04/01/2026
Newcastle
2 - 0
Crystal Palace
NEW
17/04/2025
Newcastle
5 - 0
Crystal Palace
NEW
30/11/2024
Crystal Palace
1 - 1
Newcastle
Hòa
25/04/2024
Crystal Palace
2 - 0
Newcastle
CP
Crystal Palace
5 trận gần nhất
HBBTB
7
Trận
2-1-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
17
Thủng lưới
Newcastle
5 trận gần nhất
BBTBT
7
Trận
2-2-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton7511+1816TTTTH
13Fulham8224-28TTBHH
14Newcastle7223-48BBTBH
15Manchester United714207HHHBH
16Crystal Palace7214-87BTHBT
17Bournemouth7133-46TBBHH
Tình hình lực lượng
Crystal Palace
C. Riad (Knee Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Larsen (Injury)
Q. Timber (Injury)
C. Riad (Knee Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
D. Henderson (Foot Injury)
Newcastle
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Knee Injury)
A. Elanga (Knee Injury)
J. Ramsey (Thigh Injury)
E. Jaouen (Muscle Injury)
V. Livramento (Knee Injury)
A. Elanga (Knee Injury)
J. Ramsey (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle: Hết hiệp 1, hòa 0-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO