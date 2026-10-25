TRỰC TIẾP Trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 8 điểm, và chuyến làm khách trước Crystal Palace là phép thử cho tham vọng đó. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 25/10/2026 tại Selhurst Park.

Crystal Palace 0 - 0 Newcastle Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Fabian Schär (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Newcastle ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 42% - 58% Newcastle, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

36' Thẻ vàng Phút 36': Nico González (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Crystal Palace ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 44% - 56% Newcastle, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

13' Newcastle ép sân Cầm bóng: Crystal Palace 38% - 62% Newcastle, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Crystal Palace tiếp đón Newcastle.

Cập nhật lúc 21:47 25/10/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle 44 W. Benítez 26 C. Richards 5 A. Disasi 6 J. Canvot 25 A. Khalaili 20 A. Wharton 18 D. Kamada 3 T. Mitchell 11 D. McNeil 10 Yeremy Pino 14 J. Mateta 21 L. Horníček 37 A. Dedić 5 F. Schär 33 D. Burn 3 L. Hall 6 Nico González 7 Joelinton 23 J. Murphy 28 J. Willock 11 H. Barnes 10 W. Osula Dự bị Crystal Palace 24 D. Osorio 28 C. Doucouré 19 W. Hughes 30 Óscar Mingueza 8 J. Lerma 33 B. Chilwell 31 R. Matthews 29 E. Guessand 9 E. Nketiah Newcastle 19 A. Elanga 1 N. Pope 4 S. Botman 12 M. Thiaw 8 A. Bamba 14 Sean Steur 17 B. Touré 41 J. Ramsey 9 Y. Wissa Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Crystal Palace Thống kê Newcastle 42% Kiểm soát bóng 58% 8 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận làm khách trước Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21:00 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội khách khẳng định tham vọng đó. Hiện Newcastle đứng hạng 14 với 8 điểm, hơn chủ nhà đang đứng hạng 16 đúng 1 điểm (7 điểm). Khoảng cách mong manh khiến mỗi kết quả đều có thể làm thay đổi vị trí của hai đội.

Newcastle bám đuổi, Crystal Palace muốn kéo gần khoảng cách

Trên bảng xếp hạng, hai đội chỉ cách nhau một bậc ở nhóm giữa: Newcastle hạng 14, Crystal Palace hạng 16. Chênh lệch 1 điểm cho thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần tích lũy điểm để tiến lên. Với Newcastle, ba điểm sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Crystal Palace, chiến thắng trên sân nhà đồng nghĩa với việc vượt qua chính Newcastle trên bảng điểm.

Phong độ: cả hai đều đang thiếu ổn định

Crystal Palace có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần đây nhất của họ là kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đó là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã phần nào dừng đà sa sút, dù chưa tạo được chuỗi kết quả tích cực rõ rệt.

Newcastle cũng không có phong độ tốt hơn nhiều: thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là đội khách vừa thua hai trận liên tiếp gần đây nhất, trong khi hai trận thắng nằm ở quãng cũ hơn. Vì vậy, Newcastle cần một kết quả tích cực để chặn mạch thua và duy trì vị thế bám đuổi nhóm trên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, Newcastle thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Lịch sử gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào. Điều này phù hợp với bức tranh trên bảng xếp hạng, nơi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kỷ luật và khả năng hạn chế sai lầm. Crystal Palace có lợi thế sân nhà, nên áp lực phải chủ động tạo cơ hội sẽ nghiêng về họ nhiều hơn. Newcastle nhiều khả năng sẽ cố giữ sự chắc chắn, tìm cách kết thúc chuỗi hai trận thua và tận dụng khoảnh khắc để ghi điểm trên đất khách.

Đối với đội khách, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục đòi hỏi họ phải thắng được những đối thủ cùng tầm như Crystal Palace. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để biến kết quả hòa gần nhất thành bước đệm cho chuỗi trận tích cực hơn.

Nhận định

Mọi dữ liệu đều cho thấy đây là trận đấu cân bằng: hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng, phong độ đều chập chờn và thế đối đầu gần đây chia đều. Crystal Palace có lợi thế sân Selhurst Park, còn Newcastle có động lực lớn hơn trong cuộc bám đuổi nhóm trên. Một trận đấu giằng co, nơi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo khác biệt, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 2 thắng 1 hòa Newcastle · 2 thắng Crystal Palace 2 - 1 Newcastle CP Newcastle 2 - 0 Crystal Palace NEW Newcastle 5 - 0 Crystal Palace NEW Crystal Palace 1 - 1 Newcastle Hòa Crystal Palace 2 - 0 Newcastle CP

Crystal Palace 5 trận gần nhất H B B T B 7 Trận 2-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 17 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất B B T B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 13 Fulham 8 2 2 4 -2 8 T T B H H 14 Newcastle 7 2 2 3 -4 8 B B T B H 15 Manchester United 7 1 4 2 0 7 H H H B H 16 Crystal Palace 7 2 1 4 -8 7 B T H B T 17 Bournemouth 7 1 3 3 -4 6 T B B H H …

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Larsen (Injury) ✚ Q. Timber (Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ D. Henderson (Foot Injury) Newcastle ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Knee Injury) ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ J. Ramsey (Thigh Injury) ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Knee Injury) ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ J. Ramsey (Thigh Injury)