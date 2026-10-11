Trực tiếp Crystal Palace vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Crystal Palace vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát

Văn Thể11/10/2026 14:56

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân Selhurst Park của đối thủ Crystal Palace, nơi cách biệt giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Crystal PalacevsNottingham ForestSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Crystal Palace và Nottingham Forest đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 11/10/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
44
W. Benítez
26
C. Richards
8
J. Lerma
6
J. Canvot
25
A. Khalaili
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
26
M. Sels
34
O. Aina
2
O. Diomande
5
Murillo
27
D. Muñoz
24
J. McAtee
21
X. Schlager
3
N. Williams
14
D. Ndoye
10
Gibbs-White
19
L. Delap
Dự bị
Crystal Palace
7 I. Sarr19 W. Hughes28 C. Doucouré11 D. McNeil30 Óscar Mingueza21 H. Ahanor31 R. Matthews29 E. Guessand9 E. Nketiah
Nottingham Forest
9 C. Wood12 John23 Jair25 L. Netz8 N. Domínguez7 Hudson-Odoi6 I. Sangaré22 R. Yates15 A. Kalimuendo
Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân tới sân Selhurst Park vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 sẽ là thử thách đáng chú ý cho tham vọng của họ. Chạm trán Crystal Palace trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy từng điểm số, màn so tài này mang ý nghĩa lớn đối với cục diện cạnh tranh ở nửa giữa bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và khoảng cách điểm số sít sao

Bước vào trận đấu, Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Đội khách duy trì sự áp sát với các vị trí phía trên nhờ lối chơi chặt chẽ, dù quãng đường mùa giải vẫn còn nhiều chông gai.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Crystal Palace hiện xếp thứ 15 với 4 điểm trong tay. Khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 1 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp tại Selhurst Park thành cơ hội để Crystal Palace vượt lên trên chính đối thủ, hoặc Nottingham Forest nới rộng cách biệt.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu thời gian qua của cả hai bên đều bộc lộ những trục trặc nhất định. Trong 5 trận gần nhất, Crystal Palace chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng chủ sân Selhurst Park đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất, cho thấy áp lực đang đè nặng lên các phương án vận hành chiến thuật.

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định nhưng có phần nhỉnh hơn về sự lì lợm. Đội khách thu về 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần đây. Sau khi có được 1 trận thắng và 2 trận hòa, Nottingham Forest vừa phải nhận 1 thất bại ở trận đấu gần nhất, buộc họ phải thận trọng hơn trong chuyến du đấu lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về kịch bản chia điểm

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng rõ rệt và thường xuyên giằng co. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Crystal Palace chưa có chiến thắng nào trước Nottingham Forest, hai đội hòa nhau tới 4 lần và Nottingham Forest giành 1 trận thắng.

Tần suất hòa cao trong quá khứ phản ánh tính chất thận trọng khi hai bên giáp mặt. Với việc Crystal Palace khao khát ngắt mạch thua trên sân nhà còn Nottingham Forest quyết tâm giữ vững điểm số để bám đuổi nhóm trên, trận đấu tại Selhurst Park nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra giằng co và chặt chẽ từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crystal Palace · 0 thắng4 hòaNottingham Forest · 1 thắng
01/02/2026
Nottingham Forest
1 - 1
Crystal Palace
Hòa
24/08/2025
Crystal Palace
1 - 1
Nottingham Forest
Hòa
06/05/2025
Crystal Palace
1 - 1
Nottingham Forest
Hòa
22/10/2024
Nottingham Forest
1 - 0
Crystal Palace
NF
30/03/2024
Nottingham Forest
1 - 1
Crystal Palace
Hòa
Crystal Palace
5 trận gần nhất
BHTBT
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
11
Thủng lưới
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
BTHHB
5
Trận
1-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City5500+815TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
12Manchester United613206HHBHT
13Nottingham Forest5122-15BTHHB
14Aston Villa6123-55HTBHB
15Crystal Palace5113-54HBTBB
16Sunderland6114-64BBBHT
Tình hình lực lượng
Crystal Palace
A. Disasi (Red Card)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
A. Disasi (Red Card)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
Nottingham Forest
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Milenkovic (Knee Injury)
N. Savona (Knee Injury)
N. Williams (Illness)
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Milenkovic (Knee Injury)
N. Savona (Knee Injury)
N. Williams (Illness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Crystal Palace vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát
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