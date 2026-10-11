TRỰC TIẾP Trực tiếp Crystal Palace vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân Selhurst Park của đối thủ Crystal Palace, nơi cách biệt giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Crystal Palace vs Nottingham Forest SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Crystal Palace và Nottingham Forest đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 11/10/2026

Đội hình chính thức Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner 44 W. Benítez 26 C. Richards 8 J. Lerma 6 J. Canvot 25 A. Khalaili 23 Q. Timber 20 A. Wharton 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen 26 M. Sels 34 O. Aina 2 O. Diomande 5 Murillo 27 D. Muñoz 24 J. McAtee 21 X. Schlager 3 N. Williams 14 D. Ndoye 10 Gibbs-White 19 L. Delap Dự bị Crystal Palace 7 I. Sarr 19 W. Hughes 28 C. Doucouré 11 D. McNeil 30 Óscar Mingueza 21 H. Ahanor 31 R. Matthews 29 E. Guessand 9 E. Nketiah Nottingham Forest 9 C. Wood 12 John 23 Jair 25 L. Netz 8 N. Domínguez 7 Hudson-Odoi 6 I. Sangaré 22 R. Yates 15 A. Kalimuendo Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026

Nottingham Forest đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân tới sân Selhurst Park vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 sẽ là thử thách đáng chú ý cho tham vọng của họ. Chạm trán Crystal Palace trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy từng điểm số, màn so tài này mang ý nghĩa lớn đối với cục diện cạnh tranh ở nửa giữa bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và khoảng cách điểm số sít sao

Bước vào trận đấu, Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Đội khách duy trì sự áp sát với các vị trí phía trên nhờ lối chơi chặt chẽ, dù quãng đường mùa giải vẫn còn nhiều chông gai.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Crystal Palace hiện xếp thứ 15 với 4 điểm trong tay. Khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 1 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp tại Selhurst Park thành cơ hội để Crystal Palace vượt lên trên chính đối thủ, hoặc Nottingham Forest nới rộng cách biệt.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu thời gian qua của cả hai bên đều bộc lộ những trục trặc nhất định. Trong 5 trận gần nhất, Crystal Palace chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng chủ sân Selhurst Park đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất, cho thấy áp lực đang đè nặng lên các phương án vận hành chiến thuật.

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định nhưng có phần nhỉnh hơn về sự lì lợm. Đội khách thu về 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần đây. Sau khi có được 1 trận thắng và 2 trận hòa, Nottingham Forest vừa phải nhận 1 thất bại ở trận đấu gần nhất, buộc họ phải thận trọng hơn trong chuyến du đấu lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về kịch bản chia điểm

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng rõ rệt và thường xuyên giằng co. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Crystal Palace chưa có chiến thắng nào trước Nottingham Forest, hai đội hòa nhau tới 4 lần và Nottingham Forest giành 1 trận thắng.

Tần suất hòa cao trong quá khứ phản ánh tính chất thận trọng khi hai bên giáp mặt. Với việc Crystal Palace khao khát ngắt mạch thua trên sân nhà còn Nottingham Forest quyết tâm giữ vững điểm số để bám đuổi nhóm trên, trận đấu tại Selhurst Park nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra giằng co và chặt chẽ từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crystal Palace · 0 thắng 4 hòa Nottingham Forest · 1 thắng Nottingham Forest 1 - 1 Crystal Palace Hòa Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest Hòa Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest Hòa Nottingham Forest 1 - 0 Crystal Palace NF Nottingham Forest 1 - 1 Crystal Palace Hòa

Crystal Palace 5 trận gần nhất B H T B T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất B T H H B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 12 Manchester United 6 1 3 2 0 6 H H B H T 13 Nottingham Forest 5 1 2 2 -1 5 B T H H B 14 Aston Villa 6 1 2 3 -5 5 H T B H B 15 Crystal Palace 5 1 1 3 -5 4 H B T B B 16 Sunderland 6 1 1 4 -6 4 B B B H T …

Tình hình lực lượng Crystal Palace ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) Nottingham Forest ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Milenkovic (Knee Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Williams (Illness) ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Milenkovic (Knee Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Williams (Illness)