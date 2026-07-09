TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Derry City: CSKA Sofia mở tỷ số CSKA Sofia tiếp đón Derry City trên sân National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của Bulgaria và Ireland.

CSKA Sofia 1 - 0 Derry City Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: CSKA Sofia 1 - 0 Derry City.

27' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 67% - 33% Derry City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2.

19' BÀN THẮNG! CSKA Sofia (1-0) Phút 19': I. Pittas (CSKA Sofia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Derry City.

Cập nhật lúc 01:26 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026

Đội hình chính thức

CSKA Sofia

Sơ đồ: 4-3-1-2

HLV: Hristo Yanev

Đội hình xuất phát:

21. Fedor Lapoukhov (G)

2. Pastor (D)

32. Facundo Rodríguez (D)

14. Teodor Ivanov (D)

17. Ángelo Martino (D)

30. Petko Panayotov (M)

6. Bruno Jordão (M)

8. Stefano Sensi (M)

94. Isaac Solet (M)

9. Leandro Godoy (F)

28. Ioannis Pittas (F)

Dự bị:

25. Dimitar Evtimov

91. Aleks Tunchev

3. Tamimou Ouorou

5. Jean-Philippe Gbamin

19. Andrey Yordanov

34. Vasil Kaymakanov

77. Alejandro Piedrahita

11. Mohamed Amine Brahimi

38. Léo Pereira

99. James Eto'o

80. Georgi Brankov Chorbadzhiyski

10. Joël Zwarts

Derry City

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Tiernan Lynch

Đội hình xuất phát:

1. Brian Maher (G)

22. Conor Barr (D)

25. Christy Grogan (D)

3. Patrick McClean (D)

6. Robert Slevin (D)

2. Barry Cotter (M)

28. James Olayinka (M)

23. Cameron Dummigan (D)

7. Michael Duffy (M)

14. Ellis Chapman (M)

27. Liam Boyce (F)

Dự bị:

26. Shea Callister

13. Tom Norcott

4. Jamie Stott

16. James McClean

17. Nick Twisk

21. Kévin Santos

35. Liam Kelly

20. Carl Winchester

32. Terence Doherty

CSKA Sofia sẽ chào đón Derry City trên sân nhà National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện sức mạnh trước khán giả nhà, trong khi Derry City sẽ tìm cách tạo bất ngờ trên đất khách.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa CSKA Sofia và Derry City nằm trong khuôn khổ UEFA Europa League, giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá thứ hai của bóng đá châu Âu. Đối với cả hai đội, việc góp mặt ở sân chơi này đều mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ về mặt thành tích mà còn là cơ hội để cọ xát với các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác nhau.

Lợi thế sân nhà của CSKA Sofia

Được thi đấu trên sân nhà National Stadium Vasil Levski, CSKA Sofia đứng trước cơ hội tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu. Yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu cúp châu Âu, đặc biệt khi đội chủ nhà cần kết quả tốt để tạo lợi thế cho lượt đi hoặc củng cố vị trí trong bảng đấu.

Thử thách dành cho Derry City

Về phía Derry City, hành trình tham dự UEFA Europa League đã là một bước tiến đáng ghi nhận đối với câu lạc bộ đến từ Ireland. Việc phải làm khách trên sân đấu xa lạ trước một đối thủ có bề dày kinh nghiệm quốc tế như CSKA Sofia sẽ là bài kiểm tra không nhỏ về bản lĩnh cũng như khả năng thích nghi của toàn đội.

Nhận định chuyên môn

Trận đấu giữa CSKA Sofia và Derry City hứa hẹn sẽ diễn ra với nhiều diễn biến khó lường, khi cả hai đội đều có động lực riêng để giành kết quả tốt nhất. CSKA Sofia với lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công nhằm sớm tạo ra cách biệt, trong khi Derry City có thể lựa chọn phương án phòng ngự chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để có được kết quả tích cực trên hành trình UEFA Europa League mùa giải này.

Phong độ gần đây của CSKA Sofia

03/07/2026: CSKA Sofia 3-0 Marek (Thắng)

28/06/2026: Odra Opole 2-3 CSKA Sofia (Thắng)

27/06/2026: CSKA Sofia - Qarabag

24/06/2026: CSKA Sofia 0-4 Polessya (Thua)

20/06/2026: Brinje-Grosuplje 1-2 CSKA Sofia (Thắng)

Phong độ gần đây của Derry City

04/07/2026: Derry City 2-4 Waterford (Thua)

27/06/2026: Derry City 2-0 Drogheda United (Thắng)

23/06/2026: Shamrock Rovers 1-1 Derry City (Hòa)

20/06/2026: Galway United 2-1 Derry City (Thua)

13/06/2026: Derry City 4-1 Bohemians (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

CSKA Sofia (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Derry City (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

CSKA Sofia: Không có thông tin chấn thương

Derry City: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

CSKA Sofia thắng: 33%

Hòa: 33%

Derry City thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

CSKA Sofia: bàn

Derry City: bàn

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